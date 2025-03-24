«Главный мой враг — это алкоголь»: Михаила Ефремова освободили по УДО

Михаил Ефремов
, осуждённый на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, будет условно-досрочно освобождён из колонии 9 апреля. Наказание в виде лишения права управлять автомобилем сохранится на три года. Решение об этом принял
суд в Белгородской области.
Во время судебного заседания по делу актёра представитель колонии сообщил, что заключённый добросовестно работал, не имел ни с кем конфликтов, а также участвовал в общественной и воспитательной жизни колонии, за что был поощрён администрацией девять раз. Ефремов также стал победителем Всероссийского конкурса среди осужденных по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», получил несколько других наград. За 4,5 года, проведённых в колонии, актёр только один раз допустил злостное нарушение, когда использовал запрещённый предмет — телефон, а также три незначительных. Все взыскания были погашены.
Во время заседания Михаил Ефремов, который присутствовал по видеосвязи, заявил
, что искренне раскаивается в совершенном преступлении, приносит соболезнования потерпевшим и просит у них прощения. Он также пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль: «Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни»
, — сказал актёр. Он также признался, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.
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