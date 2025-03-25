«Сначала непонимание, потом осознание, принятие»: Жена Александра Петрова рассказала о беременности и семейной жизни с актёром

Жена Александра Петрова
редко делится подробностями личной жизни, но на днях она решила завести блог в телеграме, чтобы больше рассказывать про свои будни. Первые посты Виктория посвятила беременности и семейной жизни с Петровым.
«В один момент, жизнь резко перевернулась на 180 градусов, произошло самое главное и счастливое событие в жизни, но вместе с ним и столкновение с громадной плитой нового, неизведанного, страшного. Вследствие закрытие, сначала непонимание, потом осознание, принятие, привыкание и адаптация, которая до сих пор происходит. Но желание предпринимать и действовать взяло верх, и я тут»
, — объяснила появление блога Виктория. Она также рассказала о трудностях, с которыми столкнулась на поздних сроках беременности: «Единственное, что начало беспокоить под конец беременности — это боль в лопатках. Кстати, а есть тут девушки в прекрасном положении? Так получилось, что среди своих подруг я первопроходец и в окружении почти нет товарищей по команде»
, — призналась 23-летняя Виктория.
Также она рассказала о семейной жизни с Петровым, отметив, что он часто балует её цветами: «Где-то месяц назад была серая плохая погода, и мне срочно захотелось живых цветов в квартире. Я взгрустнула, а уже через секунду решила заказать какой-нибудь весенний букетик. Пока находилась в муках выбора, меня что-то отвлекло и дело это я не завершила. Вечером Саша приходит домой с красивейшим букетом, я вспоминаю, что собиралась сделать утром, сильно удивляюсь, так как ни с кем этим не делилась и рассказываю ему. Меж всех слов говорю, как вообще классно и как я люблю, когда в доме есть живые цветы и тоже искренне про это забываю. Это было сказано в потоке мыслей, без доли претензии, намека или ожиданий. Но с того дня квартира расцвела в прямом смысле этого слова. Первое время не могла понять, что за прилив любви и нежности у мужа, вчера же только был букет и тут опять?! Потом вспомнила тот разговор. Я это все к чему. Как важно озвучивать свои, может, даже порой казавшиеся глупые желания, хотелки. И не менее важно замечать тончайшие детали, сказанные часто любимым человеком»
, — поделилась Виктория.
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