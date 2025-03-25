Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова

25 марта
2025 год

Лайфстайл >>
25 марта 2025
24 марта кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера комедии о крепкой мужской вражде «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Среди гостей премьеры были Наталья Рудова, Нонна Гришаева, Борис Дергачев, Александра Власова, Елена Захарова, Софья Донианц и многие другие.

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Дмитрий Нагиев

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Антон Лапенко

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Наталья Рудова

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Нонна Гришаева

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Елена Захарова

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Борис Дергачев с супругой

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Александра Власова

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Анна Чурина

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Дарья Харченко

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Михаил Кремер

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Софья Донианц

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Стася Венкова

Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова
фото: Денис Косяков

Сериал «Актёрище» будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION уже с 1 апреля.

«Актёрище»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Владимир АверьяновИрина БезруковаОльга ВениковаАлександра ВласоваЮлия ВолковаНонна ГришаеваМиша ГурайБорис ДергачевСофья ДонианцЕлена ЗахароваДенис КосяковМихаил КремерАнтон ЛапенкоДмитрий НагиевСергей РомановичНаталья РудоваСтася ТолстаяЮлия ХамитоваДарья ХарченкоАнна Чурина
фильмы
Актёрище

фотографии >>
Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова фотографии
Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова фотографии
Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова фотографии
Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ольга Лысенко
22 марта ушла из жизни актриса Ольга Лысенко.
Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.

День рождения >>

Тамара Акулова
Ярослав Жалнин
Ольга Лерман
Лина Миримская
Марина Орлова
Ксения Раппопорт
Анна Слынько
Анна Слю
Елена Фадеева
Марсия Кросс
Кари Матчетт
Сара Джессика Паркер
Ли Пейс
Симона Синьоре
Бренда Стронг
Шон Фэрис
все родившиеся 25 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram