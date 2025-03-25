Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова

что почитать?

За что мы любим самого известного режиссера аниме

Магия и правда жизни: ключевые темы и события в творчестве Хаяо Миядзаки

«РЭД»: Если бы старость могла

Интервью

Мария Куликова: «У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем»

Популярная актриса – о сериале «Однажды в Залесье», вдохновении детективом с Кейт Уинслет и нехватке комедийных проектов с яркими героинями