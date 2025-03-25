Актёры vs критики: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и Наталья Рудова

Главная тема
За что мы любим самого известного режиссера аниме
Спутник телезрителя
24 марта, 15:35, СТС
Интервью
Популярная актриса – о сериале «Однажды в Залесье», вдохновении детективом с Кейт Уинслет и нехватке комедийных проектов с яркими героинями
Лайфстайл
Дочь Александра Абдулова учится на режиссёра
Лайфстайл
Сводные сёстры узнали о кончине Ларисы Голубкиной во время репетиции спектакля
Спутник телезрителя
25 марта, 20:00, СТС
Лайфстайл
Актёр пробыл в колонии 4,5 года
Новости кино
Актеры отправятся в 1895 год
обсуждение >>