«Ко мне подходят симпатичные парни»: Дженнифер Кулидж призналась, что «Белый лотос» перезапустил её личную жизнь

63-летняя Дженнифер Кулидж
, сыгравшая богатую наследницу Таню в первых двух сезонах сериала «Белый лотос»
, дала интервью
The Sunday Times и рассказала о том, как изменилась её личная жизнь после этой роли. Оказалось, теперь актриса пользуется даже большей популярностью у мужчин, чем когда она сыграла другу свою знаковую роль — маму Стифлера в «Американском пироге»
.
«Хотя в "Белом лотосе" я играю полную чудачку, ко мне подходят симпатичные парни. Это намного лучше, чем "Американский пирог", потому что люди были очень расстроены из-за того, что Таня упала с лодки. Этим мужчинам ты нравишься больше, потому что они чувствуют, что ты через что-то прошла. Это шоу действительно повысило мой уровень»
, — рассказала Кулидж.
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