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«Ко мне подходят симпатичные парни»: Дженнифер Кулидж призналась, что «Белый лотос» перезапустил её личную жизнь

26 марта
2025 год

Лайфстайл >>
26 марта 2025
63-летняя Дженнифер Кулидж, сыгравшая богатую наследницу Таню в первых двух сезонах сериала «Белый лотос», дала интервью The Sunday Times и рассказала о том, как изменилась её личная жизнь после этой роли. Оказалось, теперь актриса пользуется даже большей популярностью у мужчин, чем когда она сыграла другу свою знаковую роль — маму Стифлера в «Американском пироге».

«Ко мне подходят симпатичные парни»: Дженнифер Кулидж призналась, что «Белый лотос» перезапустил её личную жизнь

«Хотя в "Белом лотосе" я играю полную чудачку, ко мне подходят симпатичные парни. Это намного лучше, чем "Американский пирог", потому что люди были очень расстроены из-за того, что Таня упала с лодки. Этим мужчинам ты нравишься больше, потому что они чувствуют, что ты через что-то прошла. Это шоу действительно повысило мой уровень», — рассказала Кулидж.
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№ 4
Матвей Брикун   26.03.2025 - 19:52
Сфотографироваться подходят. Для чего еще. Кому нужна бабулька кроме Прохора Шаляпина. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   26.03.2025 - 19:29
... Прям сняли с языка, тоже хотела сказать, что мама Стифлера и никто более. Надо то ли для приличия посмотреть этот "Белый Лотос". Может реально иначе буду смотреть на актрису) читать далее>>
№ 2
Ксюша Микс   26.03.2025 - 18:21
Шикарная женщина всегда! От одного вида огонь в душе и возбуждение! Сейчас конечно уже бабушка, но раньше..с ума сойти какая! читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   26.03.2025 - 18:19
Вот знаю, что у нее много ролей, но для меня она навсегда мама Стифлера. Ничего не могу с собой поделать. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Ко мне подходят симпатичные парни»: Дженнифер Кулидж призналась, что «Белый лотос» перезапустил её личную жизнь фотографии
«Ко мне подходят симпатичные парни»: Дженнифер Кулидж призналась, что «Белый лотос» перезапустил её личную жизнь фотографии
«Ко мне подходят симпатичные парни»: Дженнифер Кулидж призналась, что «Белый лотос» перезапустил её личную жизнь фотографии
«Ко мне подходят симпатичные парни»: Дженнифер Кулидж призналась, что «Белый лотос» перезапустил её личную жизнь фотографии
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