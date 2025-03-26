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Эд Вествик впервые стал отцом

26 марта
2025 год

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26 марта 2025
37-летний Эд Вествик, известный по сериалу «Сплетница», впервые стал отцом. Актёр опубликовал в запретграме серию снимков с новорожденным малышом и супругой Эми Джексон.

Эд Вествик впервые стал отцом

«Добро пожаловать в этот мир, малыш. Оскар Александр Вествик», — подписал публикацию Эд, раскрыв имя сына. Для Эми, фотомодели и актрисы индийского кино, это уже второй ребёнок — она также воспитывает пятилетнего сына от предыдущих отношений. О помолвке Эда и Эми стало известно в январе прошлого года. В августе они сыграли свадьбу в Италии, а в октябре сообщили, что ждут ребёнка.

Эд Вествик впервые стал отцом
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