Эд Вествик впервые стал отцом

37-летний Эд Вествик
, известный по сериалу «Сплетница»
, впервые стал отцом. Актёр опубликовал в запретграме серию снимков с новорожденным малышом и супругой Эми Джексон
.
«Добро пожаловать в этот мир, малыш. Оскар Александр Вествик»
, — подписал публикацию Эд, раскрыв имя сына. Для Эми, фотомодели и актрисы индийского кино, это уже второй ребёнок — она также воспитывает пятилетнего сына от предыдущих отношений. О помолвке Эда и Эми стало известно
в январе прошлого года. В августе они сыграли свадьбу в Италии, а в октябре сообщили
, что ждут ребёнка.
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