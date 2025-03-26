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СМИ: Кристина Асмус и Илья Бурец расстались

26 марта
2025 год

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26 марта 2025
Вчера в Москве состоялась премьера комедийного сериала «Актёрище», продюсером которого выступил Илья Бурец, появившийся на показе в одиночестве. Кристина Асмус не пришла поддержать возлюбленного. Как пишет «СтарХит», Бурец и Асмус расстались несколько недель назад.

СМИ: Кристина Асмус и Илья Бурец расстались
фото: Илья Бурец и Кристина Асмус

«Они больше не вместе, разошлись на дружеской ноте несколько недель назад, никаких конфликтов и громких ссор, просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим», — подтвердил «СтарХиту» источник в окружении пары. Кристина и Илья впервые вместе вышли в свет в ноябре прошлого года. Они познакомились на съемках сериала «Райцентр», но на тот момент оба состояли в отношениях. Спустя некоторое время Кристина и Илья встретились снова на одной из вечеринок. Закрутился роман, который развивался стремительно: спустя несколько месяцев влюбленные съехались, но до помолвки дело так и не дошло.
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обсуждение >>
№ 2
Ксюша Микс   26.03.2025 - 12:13
Не осуждаю Кристину, но такие ситуации часто приводят к драмам. Лично я предпочитаю, чтобы в своей жизни были честные и искренние отношения. читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   26.03.2025 - 12:10
Такое впечатление, что все свалились то ли с Луны, то ли из далекого прошлого, где еще не было кинематографа, в котором сцен любви между актерами насчитывается уже - миллионы. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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СМИ: Кристина Асмус и Илья Бурец расстались фотографии
СМИ: Кристина Асмус и Илья Бурец расстались фотографии
СМИ: Кристина Асмус и Илья Бурец расстались фотографии
СМИ: Кристина Асмус и Илья Бурец расстались фотографии
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