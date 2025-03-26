СМИ: Кристина Асмус и Илья Бурец расстались

Вчера в Москве состоялась премьера комедийного сериала «Актёрище», продюсером которого выступил Илья Бурец, появившийся на показе в одиночестве. Кристина Асмус не пришла поддержать возлюбленного. Как пишет «СтарХит», Бурец и Асмус расстались несколько недель назад.
фото: Илья Бурец и Кристина Асмус
«Они больше не вместе, разошлись на дружеской ноте несколько недель назад, никаких конфликтов и громких ссор, просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим», — подтвердил «СтарХиту» источник в окружении пары. Кристина и Илья впервые вместе вышли в свет в ноябре прошлого года. Они познакомились на съемках сериала «Райцентр», но на тот момент оба состояли в отношениях. Спустя некоторое время Кристина и Илья встретились снова на одной из вечеринок. Закрутился роман, который развивался стремительно: спустя несколько месяцев влюбленные съехались, но до помолвки дело так и не дошло.
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