Агата Муцениеце проиграла Павлу Прилучному в суде по делу об алиментах

Павел Прилучный
добился в суде снижения размера алиментов на двоих детей от бывшей жены Агаты Муцениеце
. Об этом сообщил
«СтарХит».
«Решение как незаконное отменено в полном объёме в апелляции. Принято новое решение об отказе выплат в полном объёме. Павел всегда радуется законности, поэтому всё замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живёт с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей»
, — сообщила адвокат Прилучного Оксана Даниелова в беседе с изданием. Следующее заседание, на котором суд окончательно решит, с кем должен остаться сын пары Тимофей, состоится 28 марта.
обсуждение >>