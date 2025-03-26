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Агата Муцениеце проиграла Павлу Прилучному в суде по делу об алиментах

26 марта
2025 год

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26 марта 2025
Павел Прилучный добился в суде снижения размера алиментов на двоих детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Об этом сообщил «СтарХит».

Агата Муцениеце проиграла Павлу Прилучному в суде по делу об алиментах

«Решение как незаконное отменено в полном объёме в апелляции. Принято новое решение об отказе выплат в полном объёме. Павел всегда радуется законности, поэтому всё замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живёт с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей», — сообщила адвокат Прилучного Оксана Даниелова в беседе с изданием. Следующее заседание, на котором суд окончательно решит, с кем должен остаться сын пары Тимофей, состоится 28 марта.
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Агата Муцениеце проиграла Павлу Прилучному в суде по делу об алиментах фотографии
Агата Муцениеце проиграла Павлу Прилучному в суде по делу об алиментах фотографии
Агата Муцениеце проиграла Павлу Прилучному в суде по делу об алиментах фотографии
Агата Муцениеце проиграла Павлу Прилучному в суде по делу об алиментах фотографии
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