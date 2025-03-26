Агата Муцениеце проиграла Павлу Прилучному в суде по делу об алиментах

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Дочь Александра Абдулова учится на режиссёра

«Я очень боюсь предвзятости»: Евгения Абдулова о фамилии отца и собственной творческой ценности

Актёр пробыл в колонии 4,5 года

«Главный мой враг — это алкоголь»: Михаила Ефремова освободили по УДО

Актеры отправятся в 1895 год

Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта

Философский камень: «Архитектон» — поэтический призыв трогать глыбы и строить новый мир

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Актёр выплачивает 30% от своего заработка

Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце

«Пальма»: Человек собаке – семья

Режиссёр утверждает, что роман является достоянием общественности

Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США

Спутник телезрителя

«Офицер и шпион»: Полански и мы

В ночь с 26 на 27 марта, 01:25, Hollywood