Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина

На фоне всевозможных кинопремий, недели моды в Париже и бесчисленных премьер вновь затерялись светские рауты калибром помельче, например, провинциальное мероприятие под названием Московская неделя моды, которая проходила в столице с 13 по 18 марта. А там, между прочим, было живенько: показы
Александра Рогова
, Studio 29, Ruban и Loginov посетили
Ксения Собчак
,
Слава Копейкин
,
Ника Жукова
,
Юлия Пересильд
,
Эвелина Хромченко
и
Кристина Бабушкина
.
фото: Ксения Собчак на показе Ruban
фото: Кристина Бабушкина на показе Loginov
фото: Виктория Дайнеко со спутником на показе Loginov
фото: Эвелина Хромченко и Вика Газинская на показе Loginov
фото: Юлия Пересильд на показе Loginov
фото: Регина Бурд и Ника Жукова на показе Studio 29
В разгар недели моды, 15 марта
Яна Рудковская
собрала друзей на грандиозном праздновании своего 50-летнего юбилея в Особняке на Волхонке. Среди гостей были
Ольга Бузова
,
Ида Галич
,
Юлианна Караулова
,
Юлия Барановская
,
Валерия
и, разумеется, супруг юбилярши
Евгений Плющенко
.
фото: Ида Галич
фото: Юлианна Караулова
фото: Иосиф Пригожин и Валерия
фото: Виктория Шелягова и Евгений Плющенко
фото: Юлия Барановская
фото: Ольга Бузова и Яна Рудковская
18 марта
Дима Билан
устроил для своих звёздных друзей презентацию нового клипа на песню "Горький дождь". Мероприятие, проходившее в Музее Отечественной войны 1812 года, посетили всё те же лица:
Собчак
,
Барановская
,
Рудковская
и
Валерия
.
фото: Дима Билан
фото: Ксения Собчак и Яна Рудковская
фото: Жима Билан, Валерия и Иосиф Пригожин
фото: Юлия Барановская
21 марта на закрытии театрального фестиваля “Первый план” побывали
Юлия Хлынина
,
Аня Чиповская
,
Денис Шведов
и
Владимир Канухин
.
фото: Аня Чиповская
фото: Юлия Хлынина
фото: Владимир Канухин
фото: Александра Розовская и Денис Шведов
Этим же вечером
Юлия Пересильд
и её группа "МАNДРАГОРА" представили новый мини-альбом под названием “Внера. Планета легкого поведения”. На презентации побывали
Аня Пересильд
,
Лев Зулькарнаев
,
Катерина Шпица
и
Никита Тарасов
.
фото: Аня Пересильд
фото: Никита Тарасов
фото: Юлия Пересильд
фото: Катерина Шпица
фото: Лев Зулькарнаев
А в это время в Лос-Анджелесе 23 марта
Сет Роген
,
Оливия Уайлд
и
Брайан Крэнстон
представил свой новый комедийный сериал
«Студия»
.
фото: Сет Роген
фото: Брайан Крэнстон фото: Оливия Уайлд
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