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Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина

27 марта
2025 год

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27 марта 2025
На фоне всевозможных кинопремий, недели моды в Париже и бесчисленных премьер вновь затерялись светские рауты калибром помельче, например, провинциальное мероприятие под названием Московская неделя моды, которая проходила в столице с 13 по 18 марта. А там, между прочим, было живенько: показы Александра Рогова, Studio 29, Ruban и Loginov посетили Ксения Собчак, Слава Копейкин, Ника Жукова, Юлия Пересильд, Эвелина Хромченко и Кристина Бабушкина.

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Ксения Собчак на показе Ruban

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Кристина Бабушкина на показе Loginov

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Виктория Дайнеко со спутником на показе Loginov

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Эвелина Хромченко и Вика Газинская на показе Loginov

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Юлия Пересильд на показе Loginov

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Регина Бурд и Ника Жукова на показе Studio 29

В разгар недели моды, 15 марта Яна Рудковская собрала друзей на грандиозном праздновании своего 50-летнего юбилея в Особняке на Волхонке. Среди гостей были Ольга Бузова, Ида Галич, Юлианна Караулова, Юлия Барановская, Валерия и, разумеется, супруг юбилярши Евгений Плющенко.

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Ида Галич

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Юлианна Караулова

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Иосиф Пригожин и Валерия

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Виктория Шелягова и Евгений Плющенко

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Юлия Барановская

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Ольга Бузова и Яна Рудковская

18 марта Дима Билан устроил для своих звёздных друзей презентацию нового клипа на песню "Горький дождь". Мероприятие, проходившее в Музее Отечественной войны 1812 года, посетили всё те же лица: Собчак, Барановская, Рудковская и Валерия.

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Дима Билан

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Ксения Собчак и Яна Рудковская

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Жима Билан, Валерия и Иосиф Пригожин

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Юлия Барановская

21 марта на закрытии театрального фестиваля “Первый план” побывали Юлия Хлынина, Аня Чиповская, Денис Шведов и Владимир Канухин.

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Аня Чиповская

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Юлия Хлынина

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Владимир Канухин

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Александра Розовская и Денис Шведов

Этим же вечером Юлия Пересильд и её группа "МАNДРАГОРА" представили новый мини-альбом под названием “Внера. Планета легкого поведения”. На презентации побывали Аня Пересильд, Лев Зулькарнаев, Катерина Шпица и Никита Тарасов.

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Аня Пересильд

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Никита Тарасов

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Юлия Пересильд

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Лев Зулькарнаев

А в это время в Лос-Анджелесе 23 марта Сет Роген, Оливия Уайлд и Брайан Крэнстон представил свой новый комедийный сериал «Студия».

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Сет Роген

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Брайан Крэнстон

Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина
фото: Оливия Уайлд
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обсуждение >>
№ 13
Peter Lerner (Ithaca)   29.03.2025 - 03:09
Караулова выглядит на десять лет моложе, и её платье тоже. Не в восторге от дизайна, но она молодец. Хлынина создала неудачный наряд из черного пиджака длины ультра-мини и прозрачной юбки. Дорого и некрасиво.... читать далее>>
№ 12
Undina 33 (Москва)   29.03.2025 - 00:24
Большей частью оделись из стоп-листа своего типажа. Лучше бы нарядами поменялись. Кристине свитер, Регине платье и тд. читать далее>>
№ 11
Дмитрий А. Мишин   28.03.2025 - 17:01
... мг.. мне тоже очень нравится. красивая, ничего с собой не делала, а если и делала, то не заметно. читать далее>>
№ 10
Валентина В. Орлова.   28.03.2025 - 15:34
Бузова наконец-то перестала изображать подростка, зато Рудковская никак не выйдет из образа девочки-припевочки. Барановской и Собчак, конечно, ничего уже не поможет. А так да, все стройные, и одеты наконец-то... читать далее>>
№ 9
Valery/AN (Москва)   28.03.2025 - 15:12
Юлечка Хлынина прекрасна. Как и всегда. читать далее>>
Всего сообщений: 13
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Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Аня Чиповская, Юлия Пересильд и Кристина Бабушкина фотографии
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