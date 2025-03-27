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Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру

27 марта
2025 год

Лайфстайл >>
27 марта 2025
В 2022 году Дениз Ричардс решила последовать примеру дочери и завела аккаунт на платформе OnlyFans, которая специализируется на продаже откровенного авторского контента. В новом эпизоде своего реалити шоу «Дениз Ричардс и её дикие штучки» актриса призналась, что небывалый успех её аккаунта неожиданно помог с перезапуском актёрском карьеры.

Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру

«Я бы сказала, что вхожу в 1% лучших контент-мейкеров на OnlyFans, так что я очень благодарна. Очень воодушевляет, особенно людей моего возраста, что кто-то всё ещё хочет видеть меня в таком качестве», — призналась 54-летняя звезда «Звёздного десанта».

«Когда я только завела там аккаунт, я была обеспокоена тем, что это как-то может негативно отразиться на моей работе. А вышло наоборот. Я стала получать больше предложений. Я получила роли, в которых я играю сексуальную трофейную жену».

Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру
фото: Дениз с мужем

Фотографии Дениз для аккаунта делает её муж Аарон Файперс, активно поддерживающий её в этом бизнесе (ну ещё бы: по слухам, он приносит актрисе 2 миллиона долларов в месяц). Аарон с самого начала помогал Дениз разобраться во всех аспектах бизнеса. А также делился ценными идеями: «Он знает, что нравится мужчинам, поэтому он просматривает все фотографии и отбирает то, что понравится аудитории».

Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру

Несмотря на то, что платформа ассоциируется с проституцией (большинство авторов — люди из сферы оказания сексуальных услуг), Дениз для себя решила, что для неё это место встречи с поклонниками. «Я действительно рассматриваю это как способ связи со своими поклонниками, а не то, о чём вы подумали».

Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру
фото: Сами Шин

Пока Дениз стрижёт купоны и утопает в виртуальном мужском внимании, её дочь Сэми испытывает противоположные эмоции. Сэми подумывает о том, чтобы сделать модельную карьеру, но вот беда: когда тебе всего 20, ты никто у тебя нет за спиной пары-тройки блокбастеров, но зато есть аккаунт на одиозной секс-платформе — это может смутить потенциального работодателя. И кажется, Сэми в глубине души уже жалеет, что завела аккаунт. «Я встречалась с парой модельных агентств и им не понравилось, что у меня есть аккаунт на OnlyFans. Это расстраивает, потому что это всего лишь способ заработка и оплаты съёмного жилья. Если вы меня будете воспринимать всерьёз, мне и не нужно будет больше этим заниматься».

Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру

Дениз Ричардс не единственная актриса, решившая своим финансовые и психологические проблемы с помощью платформы. Ковид и финансовый кризис среднего возраста много кого подкосили. И за последние три года на платформе зарегистрировались Дреа Де Маттео, переживающая тяжелый развод певица Лили Аллен, выпускница Хогвартса Джесси Кейв, Белла Торн, Джон Сина и потухшая звезда 90-х Кармен Электра.
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обсуждение >>
№ 3
Матвей Брикун   27.03.2025 - 15:58
Дочке слабо удалить об аккаунте на Онлике.. Или не говорить о нем пока не спросят. Дочка красивая, а мама уже не та. читать далее>>
№ 2
Ксюша Микс   27.03.2025 - 15:18
У неё не всегда было гладко и безоблачно. Были взлёты, были и падения, и было преодоление трудностей, в первую очередь через реалити-шоу и OnlyFans. читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   27.03.2025 - 15:16
Лично я впервые увидела её в сериале Беверли Хиллз, . Несмотря на то, что роль там была эпизодическая, её яркий образ запомнился. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру фотографии
Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру фотографии
Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру фотографии
Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру фотографии
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