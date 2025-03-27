Дениз Ричардс призналась, что аккаунт на OnlyFans помог перезапустить её актёрскую карьеру

В 2022 году Дениз Ричардс решила последовать примеру дочери и завела аккаунт на платформе OnlyFans, которая специализируется на продаже откровенного авторского контента. В новом эпизоде своего реалити шоу «Дениз Ричардс и её дикие штучки» актриса призналась, что небывалый успех её аккаунта неожиданно помог с перезапуском актёрском карьеры.
«Я бы сказала, что вхожу в 1% лучших контент-мейкеров на OnlyFans, так что я очень благодарна. Очень воодушевляет, особенно людей моего возраста, что кто-то всё ещё хочет видеть меня в таком качестве», — призналась 54-летняя звезда «Звёздного десанта».
«Когда я только завела там аккаунт, я была обеспокоена тем, что это как-то может негативно отразиться на моей работе. А вышло наоборот. Я стала получать больше предложений. Я получила роли, в которых я играю сексуальную трофейную жену».
фото: Дениз с мужем
Фотографии Дениз для аккаунта делает её муж Аарон Файперс, активно поддерживающий её в этом бизнесе (ну ещё бы: по слухам, он приносит актрисе 2 миллиона долларов в месяц). Аарон с самого начала помогал Дениз разобраться во всех аспектах бизнеса. А также делился ценными идеями: «Он знает, что нравится мужчинам, поэтому он просматривает все фотографии и отбирает то, что понравится аудитории».
Несмотря на то, что платформа ассоциируется с проституцией (большинство авторов — люди из сферы оказания сексуальных услуг), Дениз для себя решила, что для неё это место встречи с поклонниками. «Я действительно рассматриваю это как способ связи со своими поклонниками, а не то, о чём вы подумали».
фото: Сами Шин
Пока Дениз стрижёт купоны и утопает в виртуальном мужском внимании, её дочь Сэми испытывает противоположные эмоции. Сэми подумывает о том, чтобы сделать модельную карьеру, но вот беда: когда тебе всего 20, ты никто у тебя нет за спиной пары-тройки блокбастеров, но зато есть аккаунт на одиозной секс-платформе — это может смутить потенциального работодателя. И кажется, Сэми в глубине души уже жалеет, что завела аккаунт. «Я встречалась с парой модельных агентств и им не понравилось, что у меня есть аккаунт на OnlyFans. Это расстраивает, потому что это всего лишь способ заработка и оплаты съёмного жилья. Если вы меня будете воспринимать всерьёз, мне и не нужно будет больше этим заниматься».
Дениз Ричардс не единственная актриса, решившая своим финансовые и психологические проблемы с помощью платформы. Ковид и финансовый кризис среднего возраста много кого подкосили. И за последние три года на платформе зарегистрировались Дреа Де Маттео, переживающая тяжелый развод певица Лили Аллен, выпускница Хогвартса Джесси Кейв, Белла Торн, Джон Сина и потухшая звезда 90-х Кармен Электра.
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