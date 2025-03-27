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Шейлин Вудли встречается с Лукасом Браво

27 марта
2025 год

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27 марта 2025
Неожиданный союз образовался в кулуарах киноиндустрии. На днях папарацци засняли на романтической прогулке в Париже 33-летнюю звезду сериала «Большая маленькая ложь» Шейлин Вудли и 36-летнего французского актёра Лукаса Браво, прославившегося благодаря сериалу «Эмили в Париже».
В том, что актёров связывают сильные симпатии, сомневаться не приходится: Шейлин и Лукас шли, взявшись за руки и демонстрировали традиционное поведение влюблённых.

Шейлин Вудли встречается с Лукасом Браво

Хотя о личной жизни Лукаса почти ничего не известно, в прошлогоднем интервью журналу "C magazine" актёр признался, что недавно разорвал длившиеся три года отношения с актрисой. А виной всему был рассинхрон в рабочих графиках и общее давление, которое испытывают работники киноиндустрии. «Давление огромное, ведь ты должен быть лучшей версией себя. Каждый твой шаг и жест старательно и чрезмерно интерпретируется. Чтобы сохранить вменяемость в индустрии, вам надо периодически от неё отключаться. А это не так-то просто, если вы живете с человеком из той же индустрии». Впрочем, как мы видим, горький опыт не уберёг Лукаса от новой влюблённости "на рабочем месте".

Шейлин Вудли встречается с Лукасом Браво


Шейлин была помолвлена с футболистом Аароном Роджерсом, но разорвала помолвку в 2022 году. «Я не особенно делюсь подробностями своих отношений с Аароном, потому что это вызывает у меня желание плакать», — призналась Вудли в интервью журналу "Outside" в декабре прошлого года. «Всё это было неправильно. Но красиво».

Шейлин Вудли встречается с Лукасом Браво
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обсуждение >>
№ 6
Angelika77   30.03.2025 - 18:48
... Она мне ещё с Дивергента не понравилась, какая-то напыщенная, на лице - ни одной эмоции, сыгранной в тему. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   29.03.2025 - 13:29
Большая разница! Вудли накрашенная и ненакрашенная, два разных человека. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   28.03.2025 - 17:52
Не понимаю, что в ней нашли.. Фильмы так себе, актриса тоже, да и внешне.. Так сказать на любителя.. читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   28.03.2025 - 17:48
Фанаты уже гадают, станет ли их история мимолетным приключением или перерастет в нечто большее. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   28.03.2025 - 16:41
... потому что люди ведут себя просто и не отличаются от большинства жителей. они хоть и с деньгами не сверкают бриллиантами налево и направо, а заодно это помогает быть неузнаваемым. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Шейлин Вудли встречается с Лукасом Браво фотографии
Шейлин Вудли встречается с Лукасом Браво фотографии
Шейлин Вудли встречается с Лукасом Браво фотографии
Шейлин Вудли встречается с Лукасом Браво фотографии
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