Шейлин Вудли встречается с Лукасом Браво

Неожиданный союз образовался в кулуарах киноиндустрии. На днях папарацци засняли
на романтической прогулке в Париже 33-летнюю звезду сериала «Большая маленькая ложь» Шейлин Вудли
и 36-летнего французского актёра Лукаса Браво
, прославившегося благодаря сериалу «Эмили в Париже»
.
В том, что актёров связывают сильные симпатии, сомневаться не приходится: Шейлин и Лукас шли, взявшись за руки и демонстрировали традиционное поведение влюблённых.
Хотя о личной жизни Лукаса почти ничего не известно, в прошлогоднем интервью журналу "C magazine" актёр признался, что недавно разорвал длившиеся три года отношения с актрисой. А виной всему был рассинхрон в рабочих графиках и общее давление, которое испытывают работники киноиндустрии. «Давление огромное, ведь ты должен быть лучшей версией себя. Каждый твой шаг и жест старательно и чрезмерно интерпретируется. Чтобы сохранить вменяемость в индустрии, вам надо периодически от неё отключаться. А это не так-то просто, если вы живете с человеком из той же индустрии».
Впрочем, как мы видим, горький опыт не уберёг Лукаса от новой влюблённости "на рабочем месте".
Шейлин была помолвлена с футболистом Аароном Роджерсом
, но разорвала помолвку в 2022 году. «Я не особенно делюсь подробностями своих отношений с Аароном, потому что это вызывает у меня желание плакать»
, — призналась Вудли в интервью журналу "Outside" в декабре прошлого года. «Всё это было неправильно. Но красиво»
.
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