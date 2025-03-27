Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный

26 марта, в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Падение короны»
, повествующего о последних днях жизни Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Премьеру посетили Алла Сигалова
, Ирина Хакамада
, Олеся Судзиловская
, Елена Валюшкина
, Евгения Ахременко
, Иван Мулин
, Полина Гренц
, Антон Пампушный
и многие другие.
фото: Сергей Комаров
фото: Изабель Эйдлен
фото: Алёна Чехова
фото: Анна Рыцарева
фото: Антон Пампушный
фото: Иван Мулин
фото: Анастасия Кувшинова
фото: Анна Ещенко
фото: Полина Гренц
фото: Елена Валюшкина
фото: Евгения Ахременко
фото: Александр Анатольевич
фото: Ирина Хакамада
фото: Митя Фомин
фото: Сергей Дзебань и Олеся Судзиловская
«Падение короны» в прокате с 3 арпреля 2025 года.
фото: Алла Сигалова
«Падение короны»
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