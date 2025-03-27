Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный

27 марта
2025 год

Лайфстайл >>
27 марта 2025
26 марта, в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Падение короны», повествующего о последних днях жизни Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Премьеру посетили Алла Сигалова, Ирина Хакамада, Олеся Судзиловская, Елена Валюшкина, Евгения Ахременко, Иван Мулин, Полина Гренц, Антон Пампушный и многие другие.

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Сергей Комаров

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Изабель Эйдлен

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Алёна Чехова

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Анна Рыцарева

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Антон Пампушный

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Иван Мулин

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Анастасия Кувшинова

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Анна Ещенко

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Полина Гренц

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Елена Валюшкина

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Евгения Ахременко

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Александр Анатольевич

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Ирина Хакамада

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Митя Фомин

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Сергей Дзебань и Олеся Судзиловская

Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
фото: Алла Сигалова

«Падение короны» в прокате с 3 арпреля 2025 года.

«Падение короны»
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Yanina Sokolova   31.03.2025 - 12:02
Что-то в последнее время вообще мало вижу Сергея Комарова в кино. То ли перестал сниматься, зато премьеры часто посещает. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   29.03.2025 - 17:27
... Вы вот прям сняли с языка, можно сказать "оделась по-королевски" - изысканно, не наляписто, со вкусом)) Выделяется так точно, большая часть вообще пришла в спортивках и рваных джинсах. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   29.03.2025 - 13:15
Изабель настоящая королева среди гостей премьеры. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   28.03.2025 - 20:48
Вообще исторические фильмы как-то не очень, разве что можно посмотреть на красивые костюмы и декорации) читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   28.03.2025 - 17:45
Италия Франция сняла фильм про Великую Французскую революцию 1789 год. К чему бы это. И так снято 30 полнометражных фильмов про это событие. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Евгения АхременкоЮлия БереттаЕлена ВалюшкинаПолина ГренцАнна ЕщенкоСергей Комаров (II)Анастасия КувшиноваАнна ЛегчиловаИван МулинАнтон ПампушныйАнна РыцареваАлла СигаловаПаоло СоррентиноЕлена Старостина (II)Олеся СудзиловскаяМитя ФоминИрина ХакамадаАлёна ЧеховаИзабель ЭйдленТатьяна Яхина
фильмы
Жанна ДюбарриПадение короны

фотографии >>
Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный фотографии
Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный фотографии
Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный фотографии
Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Новицкий
1 июля ушёл из жизни актёр Алексей Новицкий.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Павел Деревянко
Сергей Епишев
Галина Звягинцева
Татьяна Пилецкая
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Янси Батлер
Эндрю Дивофф
Линдси Лохан
Сами Насери
Элизабет Ризер
Марго Робби
Эшли Тисдейл
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Горячая штучка
триллер, эротика
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен