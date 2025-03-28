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Меган Фокс родила четвёртого ребёнка

28 марта
2025 год

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28 марта 2025
У 38-летней Меган Фокс и её бывшего возлюбленного Колсона Бейкера родилась дочь. Об этом сообщил сам Колсон, опубликовав в запретграме видео, на котором он держит в своей руке крошечную ладошку новорождённого ребёнка. «Она наконец-то здесь, наше маленькое небесное семечко», написал Колсон, не забыв отметить, что ребёнок родился под знаком овна. Внимание к астрологии — одно из общих увлечений Колсона и Меган.

Меган Фокс родила четвёртого ребёнка

Но несмотря на общие интересы и беременность Меган артисты расстались в декабре прошлого года, предположительно, из-за обнаруженных актрисой переписок Колсона с другими женщинами. После расставания пары ходило множество слухов о том, что они совсем не общаются, но Меган и Колсон, тяготевшие в прошлом к публичности, в этот период жизни решили морально окуклиться и оставить публику без прикорма из сплетен. 38-летняя Меган уже воспитывает трёх сыновей от Брайана Остина Грина, а у 34-летнего Колсона есть 15-летняя дочь Кейси от первого брака.
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