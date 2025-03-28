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«Надо признать, что алкоголь сильнее тебя»: Сергей Бурунов о 6 годах трезвости

28 марта
2025 год

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28 марта 2025
Сергей Бурунов стал героем первого выпуска подкаста Dreamcast на VK Video, ведущими которого выступают журналист Трифон Бебутов и актёр Лев Зулькарнаев. Ведущие и гость много беседовали о кризисе среднего возраста, переоценке ценностей и внимательном отношении к своему здоровью. Сергей признался, что приближаясь к 50-летию, начал переживать мощную трансформацию и ощущать дыхание смерти: «Со мной происходит кардинальная перемена как в профессиональном, так и в личностном плане. В народе это называется кризис среднего возраста, а по-научному — переход в зрелость. Когда к полтиннику внутри меняется всё. То, что тебе казалось главным, становится второстепенным, и наоборот. И тебя начинает крутить из стороны в сторону».

«Надо признать, что алкоголь сильнее тебя»: Сергей Бурунов о 6 годах трезвости

Оглядываясь назад, Бурунов понимает, что в его жизни были моменты, которые могли бы закончиться фатально. Но сохранить рассудок, мотивацию и печень Сергею помог невнятный голосок надежды: «Когда я уже махал рукой на себя, злоупотреблял напитками, уходил в дебри отчаяния, внутри всегда было что-то необъяснимое, голос какой-то, который говорил: «Ну остановись, не сдавайся». Я понял, что это надежда».

Впрочем, Сергей не стал полагаться на одну лишь надежду и начал вести более здоровый образ жизни и внимательно относиться к соблюдению режима труда и отдыха, чтобы избежать выгорания. Основой профилактики выгорания актёр считает гигиену сна. «Надо обязательно следить за своим сном. Потому что, как выяснилось, это очень важная вещь. Вы не представляете, как с годами мы разучиваемся спать. Нам кажется, что мы спим, а на самом деле, не спим. Качество сна ухудшается, ты не восстанавливаешься. Потому что у тебя голова как высоковольтный провод, в ней постоянно крутятся мысли. Ты же в мегаполисе, тебе надо куда-то бежать, о чём-то думать. Ты не отдыхаешь, у тебя сознание перенапрягается, перегружается, как жёсткий диск».

Чтобы сохранить здоровый режим сна и отдыха, актёр избегает ночных смен: «Я уже просто физически с ними не справляюсь. Ну одну-две вытяну, но зная себя… Я человек, страдающий хронической бессонницей уже много лет. Даже взять путешествия — четырёхчасовой сдвиг во времени и у меня уже джетлаг. Врачи говорят: вам плюс один час только можно».

«Надо признать, что алкоголь сильнее тебя»: Сергей Бурунов о 6 годах трезвости

Ну и самый главный залог успеха на ниве хорошего физического и психического самочувствия — это отказ от алкоголя. «6 лет я уже не пью. Я встречался с алкоголем много и активно. У меня с ним были душевные, нежные, близкие отношения. Мотивация бросить только одна: либо смерть, либо ты. Алкоголь — надо это принять — сильнее тебя. Не все это могут принять, особенно мужчины. Алкоголь — это 30-метровая цунами, которая движется на тебя. Шансов нет. И когда я понял, что это начинает командовать мною и моей жизнью (а я человек свободолюбивый, не люблю, когда мной командуют), я вдруг задумался: "нет, нифига ты не главный!" Он улыбнулся в этот момент. Самое страшное, что он всё время где-то за углом, с добрыми глазами всегда тебе помахивает. И в какой-то момент, когда тебе станет больно и пусто, он тут же подставит плечо. Это на всю жизнь. И если ты хочешь жить, надо признать, что тебя это уничтожит. Во всех сферах твоей жизни. Всё улетит к черту. Это смертельно опасная неизлечимая болезнь. Если есть возможность, завязывайте как можно скорее. Вы не одиноки и помощь есть».

«Надо признать, что алкоголь сильнее тебя»: Сергей Бурунов о 6 годах трезвости

Выход из ситуации Бурунов видит в полной и безоговорочной капитуляции: «Человек должен сдаться сам, принять своё поражение. Если он это не примет, ничего не будет, всё продолжится. Говорю на личном опыте. Многих талантливых людей в нашей стране сгубила водка. Среди них были достаточно близкие мне люди».

Отказ от алкоголя значительно проредил ряды приятелей Сергея: «У меня резко куда-то все подевались. Становится грустно сначала. Куда все подевались? Это же вопрос социализации ещё. Но это логика больного человека. Как я говорил сначала: да все же пьют, все бухают! Нет, не все. Это ты выбираешь места, где все бухают. Это всё равно что говорить, что все лысые. Но нет, с волосами людей больше! И людей не пьющих тоже больше. Это ты выбираешь среду».
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«Надо признать, что алкоголь сильнее тебя»: Сергей Бурунов о 6 годах трезвости фотографии
«Надо признать, что алкоголь сильнее тебя»: Сергей Бурунов о 6 годах трезвости фотографии
«Надо признать, что алкоголь сильнее тебя»: Сергей Бурунов о 6 годах трезвости фотографии
«Надо признать, что алкоголь сильнее тебя»: Сергей Бурунов о 6 годах трезвости фотографии
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