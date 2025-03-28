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48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье

28 марта
2025 год

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28 марта 2025
Сергей Бурунов стал гостем первого эпизода подкаста «Dreamcast», с ведущими которого обсудил свою алкогольную зависимость и трезвость, непринятие своего таланта и много других, очень личных тем.

48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье


О том, что Бурунов находится в терапии, известно давно — актёр охотно рассказывал в разных интервью о том, как психотерапия помогает ему разобраться с тревогой, комплексами и проблемами родом из детства.

В новом подкасте Сергей признался, что активно прорабатывает тему родительско-детских отношений, в том числе с помощью литературы. Об отношениях с родителями Сергей говорит кратко, не вдаваясь в детали, но совершенно ясно, что они активно не одобряли его выбор профессии, не оказывая ему никакой поддержки в самые сложные периоды. Сейчас Сергей читает нон-фикшн литературу вроде «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» и «Драма одарённого ребёнка».

48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье

«Я пытаюсь разобраться со своей жизнью, что я там навертел. Чтобы остаток жизни прожить спокойно», — объясняет Бурунов. При этом актёр разбирается с проблемой отцов и детей не только как ребёнок, но и как потенциальный отец.
«Отцовство моё ещё пока не состоялось, но я должен быть готов. Вот все говорят: род! А род это что такое? Это передача [определённой модели] поведения [из поколения в поколение]. Так вот я с этим и разбираюсь, чтобы не превратиться в своих родителей. А оно само проскакивает где-то в чём-то: наше любимое советское критиканство и осуждение. Я, например, узнаю в себе свою мать в общении с близким кругом».

48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье

На вопрос о мечте Сергей, немного подумав, ответил, что его мечты очень приземлённые и бытовые: «О семье, наверное. Да. О своей. О здоровой семье».
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№ 2
Мария_2191   28.03.2025 - 20:17
... Согласна, а то когда был молод то бегал по съёмочным площадкам и бухал, а теперь книги читает. Никогда не поздно, конечно, но тут надо думать не только о себе, но и самом ребёнке. Когда пойдёт в... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   28.03.2025 - 19:49
Почти 50 лет, когда ребенку будет 20 ему 70, до этого возраста надо еще дожить. Мы не японцы. Как по мне надо было раньше думать, лет 25 назад. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье фотографии
48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье фотографии
48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье фотографии
48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье фотографии
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