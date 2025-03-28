48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье

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Новости кино «Вам письмо!»: Александр Петров защищает жительниц города от плохих новостей в трейлере «Почтаря» В прокате с 24 апреля

Главная тема Крах семьи, крах страны: почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия «Почему же мы так слабы, погружены в депрессию и бесконечно лжем?»

Новости театра Не стало звезды РАМТа и телеведущего Алексея Веселкина Ему было 63 года

Главная тема Внутренняя кухня: фильмы о том, как снимают кино Как видят процесс представители разных профессий?

Спутник телезрителя «Ангелы революции»: Россия, которую мы не нашли В ночь с 28 на 29 марта, 00:10, ОТР

Рецензии на фильмы Философский камень: «Архитектон» — поэтический призыв трогать глыбы и строить новый мир Новый документальный фильм-эссе Виктора Косаковского