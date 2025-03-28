48-летний Сергей Бурунов признался, что мечтает о семье

Сергей Бурунов
стал гостем первого эпизода подкаста «Dreamcast»
, с ведущими которого обсудил свою алкогольную зависимость и трезвость
, непринятие своего таланта и много других, очень личных тем.
О том, что Бурунов находится в терапии, известно давно — актёр охотно рассказывал в разных интервью о том, как психотерапия помогает ему разобраться с тревогой, комплексами и проблемами родом из детства.
В новом подкасте Сергей признался, что активно прорабатывает тему родительско-детских отношений, в том числе с помощью литературы. Об отношениях с родителями Сергей говорит кратко, не вдаваясь в детали, но совершенно ясно, что они активно не одобряли его выбор профессии, не оказывая ему никакой поддержки в самые сложные периоды. Сейчас Сергей читает нон-фикшн литературу вроде «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей»
и «Драма одарённого ребёнка»
.
«Я пытаюсь разобраться со своей жизнью, что я там навертел. Чтобы остаток жизни прожить спокойно»
, — объясняет Бурунов. При этом актёр разбирается с проблемой отцов и детей не только как ребёнок, но и как потенциальный отец.
«Отцовство моё ещё пока не состоялось, но я должен быть готов. Вот все говорят: род! А род это что такое? Это передача [определённой модели] поведения [из поколения в поколение]. Так вот я с этим и разбираюсь, чтобы не превратиться в своих родителей. А оно само проскакивает где-то в чём-то: наше любимое советское критиканство и осуждение. Я, например, узнаю в себе свою мать в общении с близким кругом»
.
На вопрос о мечте Сергей, немного подумав, ответил, что его мечты очень приземлённые и бытовые: «О семье, наверное. Да. О своей. О здоровой семье»
.
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