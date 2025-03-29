«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства

После победы в суде адвокат Павла ПрилучногоОксана Даниелова увлеклась общением с прессой и спровоцировала публичный спор с адвокатом Агаты Муцениеце. В предыдущих сериях Напомним, что бывшие супруги уже больше года судятся из-за алиментов. По словам Агаты, она обратилась в суд только после того, как были нарушены устные договорённости и Павел перестал оплачивать дорогостоящую школу детей. В процессе разбирательств старший сын актёров решил, что хочет пожить у папы. Что дало Прилучному возможность требовать через суд уменьшения размера алиментов. Муцениеце, в свою очередь, решила через суд добиться официальной опеки над сыном. Но несмотря на решение (пусть и временное) суда в пользу Агаты, Тимофей так и не вернулся к маме и сестре.
Агата по своему обычаю, вынесла все подробности этой семейной драмы на публику, признавшись, что уже долгое время не виделась с сыном, который не горит желанием поддерживать отношения с мамой и сестрой. А случайные редкие встречи едва ли можно назвать радостными. В это время Прилучный и его новая жена Зепюр Брутян исправно публикуют в запретграме семейные фото и не упускают случая упрекнуть Муцениеце в плохом воспитании сына. При том, что Муцениеце никогда прямо не обвиняла Прилучного в попытках ограничить её общение с сыном, актриса уверена, что в доме отца Тимофей подвергается тщательной обработке, в процессе которой его настраивают против матери.
На днях стало известно, что Прилучный добился снижения размера алиментов, о чём в комментарии изданию StarHit сообщила его адвокат Оксана Даниелова. Тимофей пока остаётся у отца, но через месяц актёры встретятся с сыном, чтобы ещё раз уточнить, с кем он хочет жить. Успех вскружил Оксане голову и она решила дать ещё один развёрнутый комментарий порталу Woman.ru, в котором рассказала «как всё было на самом деле». По словам Оксаны, именно Агата не проявляла желания общаться с сыном, а не наоборот.
фото: Оксана Даниелова
«Сначала у него действительно была обида на маму, что она предала его мнение: разрешила переехать к отцу, а потом стала отказываться. Но потом Тимофей предпринимал попытки общаться с матерью. Он ей писал поздравления, звонил. С 18 октября 2024 года, как была назначена экспертиза и до 26 марта, она ни разу не написала, не позвонила сыну. У нас есть все подтверждения, что никого общения между ними нет».
Услышав эту версию, в спор вступила адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина. По словам Натальи, Прилучный и компания делают всё, чтобы изолировать сына. «На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия: изолировал Тимофея от общения с мамой. Он окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах. Соответственно, общение фактически невозможно».
фото: Наталья Мелешкина
Наталья также сообщила, что Муцениеце предлагала Прилучному мировое соглашение через четыре дня после вынесения решения суда о том, что Тимофей должен проживать с ней. «Однако Павел отказывается от идеи мира. Даже если предположить, что Тимофей действительно сам отказался от проживания с мамой, он точно не мог принять решение о прекращении общения с мамой, бабушкой, остальными родственниками. Это, конечно, навязанная извне история».
Ответ Оксаны Даниеловой молниеносно появился на сайте издания «КП»: «Категорически нет никакой охраны — ни у Тимофея, ни у Павла. В этом нет необходимости. Более того, это подтверждается косвенно. Агата сама в блоге рассказывала, как встретила Тимофея в супермаркете и пообщалась с ним. Почему же тогда охрана никаким образом не отреагировала и не оградила ребёнка от матери? Как им удалось беспрепятственно пообщаться? На самом деле, Агата очень агрессивно вела себя в отношении Тимофея, поэтому общение не сложилось».
По словам Оксаны, Тимофей дезориентирован и обижен: «Тимофей закономерно обижен, он не понимает, какую игру ведет мама, зачем и для чего. Когда выбор — с кем жить — был озвучен, он был принят Агатой, потом в одностороннем порядке изменён. Также не будем забывать, что в январе Мия гостила у Павла. Ну, неужели бы мать спокойно передала своего ребёнка туда, где второго ребёнка держат под семью замками и с десятью дядями-охранниками? Тимофей сам ходит в школу, без каких-либо водителей. Сам посещает какие-то культурные массовые мероприятия».
Даниелова также опровергла предположения о том, что Тимофей находится под сильным влиянием отца. «Проведена экспертиза, которая верифицировала мнение ребёнка, его самостоятельный и независимый характер. Исследование показало, что мнение сформировано не вследствие влияния кого-то из родителей, а основано на рациональных здравых вещах и потребностях, желаниях ребёнка. Ребёнок хочет жить там, где им занимаются, воспитывают, где он получает больше любви, заботы и родительского участия».
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