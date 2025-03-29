Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства

29 марта
2025 год

Лайфстайл >>
29 марта 2025
После победы в суде адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова увлеклась общением с прессой и спровоцировала публичный спор с адвокатом Агаты Муцениеце. В предыдущих сериях Напомним, что бывшие супруги уже больше года судятся из-за алиментов. По словам Агаты, она обратилась в суд только после того, как были нарушены устные договорённости и Павел перестал оплачивать дорогостоящую школу детей. В процессе разбирательств старший сын актёров решил, что хочет пожить у папы. Что дало Прилучному возможность требовать через суд уменьшения размера алиментов. Муцениеце, в свою очередь, решила через суд добиться официальной опеки над сыном. Но несмотря на решение (пусть и временное) суда в пользу Агаты, Тимофей так и не вернулся к маме и сестре.

«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства

Агата по своему обычаю, вынесла все подробности этой семейной драмы на публику, признавшись, что уже долгое время не виделась с сыном, который не горит желанием поддерживать отношения с мамой и сестрой. А случайные редкие встречи едва ли можно назвать радостными. В это время Прилучный и его новая жена Зепюр Брутян исправно публикуют в запретграме семейные фото и не упускают случая упрекнуть Муцениеце в плохом воспитании сына. При том, что Муцениеце никогда прямо не обвиняла Прилучного в попытках ограничить её общение с сыном, актриса уверена, что в доме отца Тимофей подвергается тщательной обработке, в процессе которой его настраивают против матери.

«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства

На днях стало известно, что Прилучный добился снижения размера алиментов, о чём в комментарии изданию StarHit сообщила его адвокат Оксана Даниелова. Тимофей пока остаётся у отца, но через месяц актёры встретятся с сыном, чтобы ещё раз уточнить, с кем он хочет жить. Успех вскружил Оксане голову и она решила дать ещё один развёрнутый комментарий порталу Woman.ru, в котором рассказала «как всё было на самом деле». По словам Оксаны, именно Агата не проявляла желания общаться с сыном, а не наоборот.

«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства
фото: Оксана Даниелова

«Сначала у него действительно была обида на маму, что она предала его мнение: разрешила переехать к отцу, а потом стала отказываться. Но потом Тимофей предпринимал попытки общаться с матерью. Он ей писал поздравления, звонил. С 18 октября 2024 года, как была назначена экспертиза и до 26 марта, она ни разу не написала, не позвонила сыну. У нас есть все подтверждения, что никого общения между ними нет».

Услышав эту версию, в спор вступила адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина. По словам Натальи, Прилучный и компания делают всё, чтобы изолировать сына. «На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия: изолировал Тимофея от общения с мамой. Он окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах. Соответственно, общение фактически невозможно».

«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства
фото: Наталья Мелешкина

Наталья также сообщила, что Муцениеце предлагала Прилучному мировое соглашение через четыре дня после вынесения решения суда о том, что Тимофей должен проживать с ней. «Однако Павел отказывается от идеи мира. Даже если предположить, что Тимофей действительно сам отказался от проживания с мамой, он точно не мог принять решение о прекращении общения с мамой, бабушкой, остальными родственниками. Это, конечно, навязанная извне история».

Ответ Оксаны Даниеловой молниеносно появился на сайте издания «КП»: «Категорически нет никакой охраны — ни у Тимофея, ни у Павла. В этом нет необходимости. Более того, это подтверждается косвенно. Агата сама в блоге рассказывала, как встретила Тимофея в супермаркете и пообщалась с ним. Почему же тогда охрана никаким образом не отреагировала и не оградила ребёнка от матери? Как им удалось беспрепятственно пообщаться? На самом деле, Агата очень агрессивно вела себя в отношении Тимофея, поэтому общение не сложилось».

«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства

По словам Оксаны, Тимофей дезориентирован и обижен: «Тимофей закономерно обижен, он не понимает, какую игру ведет мама, зачем и для чего. Когда выбор — с кем жить — был озвучен, он был принят Агатой, потом в одностороннем порядке изменён. Также не будем забывать, что в январе Мия гостила у Павла. Ну, неужели бы мать спокойно передала своего ребёнка туда, где второго ребёнка держат под семью замками и с десятью дядями-охранниками? Тимофей сам ходит в школу, без каких-либо водителей. Сам посещает какие-то культурные массовые мероприятия».

«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства

Даниелова также опровергла предположения о том, что Тимофей находится под сильным влиянием отца. «Проведена экспертиза, которая верифицировала мнение ребёнка, его самостоятельный и независимый характер. Исследование показало, что мнение сформировано не вследствие влияния кого-то из родителей, а основано на рациональных здравых вещах и потребностях, желаниях ребёнка. Ребёнок хочет жить там, где им занимаются, воспитывают, где он получает больше любви, заботы и родительского участия».
версия для печати

обсуждение >>
№ 18
Ангелина_Сокол   2.04.2025 - 17:54
... Так а вы не знали, что можно на камеру улыбаться, а когда выключается "эфир", то уходишь в себя и свои проблемы и переживания. Многие выкладывают "счастливую жизнь" на показ,... читать далее>>
№ 17
Эльнинья   1.04.2025 - 21:58
... А кто искалечил психику детей? Родители, которые не только дома тет-а-тет выясняли отношения (похоже не стесняясь детей), но потом ещё бесстыдно вынесли всё своё интимное на всеобщее обозрение. Достали... читать далее>>
№ 16
Андрей (Омск)   1.04.2025 - 17:32
... ссоры в семье, с этого начинается нездоровая обстановка в семье, потом развод, вот он и бьет по психике детей. в этой семье дети еще ничего. у малого на лице постоянно улыбка. читать далее>>
№ 15
елена августинович   31.03.2025 - 22:55
Сынок ещё тот!Агата забудь этого "Павлика морозова" читать далее>>
№ 14
Эльнинья   31.03.2025 - 21:02
... Достали)) читать далее>>
Всего сообщений: 17
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Агата Муцениеце проиграла Павлу Прилучному в суде по делу об алиментах
Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце
«Более года назад сын захотел жить со мной»: Павел Прилучный объяснил, почему судится с Агатой Муцениеце
«После первого брака я не хотел больше иметь детей»: Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце
Поиск по меткам
деньгидетиконфликтсуд
персоны
Агата МуцениецеЗепюр Прилучная-БрутянПавел Прилучный

фотографии >>
«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства фотографии
«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства фотографии
«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства фотографии
«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Майкл Мэдсен
3 июля ушёл из жизни актёр Майкл Мэдсен.
Татьяна Шелига
3 июля ушла из жизни актриса Татьяна Шелига.
Алексей Новицкий
1 июля ушёл из жизни актёр Алексей Новицкий.

День рождения >>

Кирилл Дубровицкий
Юлия Зимина
Полина Маликова
Виктор Михайлов (II)
Фрунзик Мкртчян
Дмитрий Назаров
Владимир Панков
Виталий Салий
Бибигуль Суюншалина
Лембит Ульфсак
Виктория Абриль
Мелисса Баррера
Алессио Бони
Давид Кросс
Джина Лоллобриджида
Глория Стюарт
Ульрих Тайн
все родившиеся 4 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Не одна дома-2
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram