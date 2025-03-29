Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Аутсорс в ОККО
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова

29 марта
2025 год

Лайфстайл >>
29 марта 2025
28 марта 2025 года на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова в третий раз прошла церемония вручения «Премии Художественного театра». Награда присуждается молодым деятелям искусств до 35 лет, ярко заявившим о себе в минувшем году в сфере балета, оперы, литературы, театра и кино. Лауреатами премии в этом году стали: дирижёр Иван Никифорчин, солистка балета МАМТ имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко (за партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро»), писательница Мария Лебедева (за роман "Там темно"), режиссёр Андрей Маник (за спектакль "Три сестры) и актриса Даша Верещагина (за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперёд»).

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Константин Хабенский

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Дарья Верещагина

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Андрей Маник

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Елена Соломянко

Среди гостей премии были Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Мария Андреева, Владимир Канухин, Анна Михалкова, Владимир Хотиненко, Ольга Сутулова, Алла Сигалова, Елена Морозова, Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Андрей Мерзликин, Станислав Любшин, Юрий Быков и другие.

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Рузиль Минекаев

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Станислав Любшин

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Игорь Золотовицкий

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Юрий Быков

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Михаил Пиотровский и Константин Хабенский

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Александра Урсуляк

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Роман Костомаров с женой

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Андрей Мерзликин

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Кристина Бабушкина

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Роман Евдокимов

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Аня Чиповская

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Олег Савостюк

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Ольга Сутулова

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Алла Сигалова

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Елена Морозова

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Евгения Громова

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Мария Андреева с супругом Антоном Хундадзе

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Владимир Канухин

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Анна Михалкова

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Софья Лебедева

Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова
фото: Лев Зулькарнаев
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Ксюша Микс   29.03.2025 - 15:23
Какие то все унылые, невзрачные, ужасные образы, нет лоска, шарма, позитива и радости и даже какие то несчастные все, как будто не артисты, а страждущие. читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   29.03.2025 - 15:21
Одеваться наши ,,селебрити " не умеют совсем.Деньги- не гарант вкуса,все дорого,но неинтересно и будто с чужого плеча. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   29.03.2025 - 14:35
Ну прям самые "заслуженные" и "достойные" собрались, ничего удивительного. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Мария АндрееваКристина БабушкинаЮрий БыковДаша ВерещагинаЕвгения ГромоваРоман ЕвдокимовСергей ЕпишевИгорь ЗолотовицкийЛев ЗулькарнаевГригорий КалининВладимир КанухинРоман КостомаровСофья ЛебедеваСтанислав ЛюбшинАндрей МерзликинАнастасия МеськоваРузиль МинекаевАнна МихалковаЕлена МорозоваДенис РодькинАлександра РозовскаяОлег Савостюк (II)Евгений СангаджиевКузьма СапрыкинАлла СигаловаЕлена СоломянкоАгриппина СтекловаДмитрий СуминОльга СутуловаАлександра УрсулякКонстантин ХабенскийВладимир ХотиненкоАнна ЧиповскаяСофико Шеварднадзе
фильмы
Сто лет тому вперёд
театры
Музыкальный театр Станиславского и Немировича-ДанченкоМХТ им. А.Чехова

фотографии >>
Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова фотографии
Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова фотографии
Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова фотографии
Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Нулевой пациент»

Скорбим

Виталий Раздольский
28 марта ушёл из жизни драматург, сценарист Виталий Раздольский.
Алексей Весёлкин
26 марта ушёл из жизни актёр Алексей Весёлкин.
Галина Шубарина
26 марта ушла из жизни артистка Галина Шубарина.
Клара Малышева
26 марта ушла из жизни артистка балета, педагог Клара Малышева.

День рождения >>

Станислав Говорухин
Екатерина Гулякова
Кирилл Жандаров
Наталья Иохвидова
Зарина Низамиддинова
Борис Романов
Валерий Смирнов (III)
Александр Фатюшин
Ксения Хаирова
Брендан Глисон
Пётр Гловацкий
Кристофер Ламберт
Рольф Лассгорд
Люси Лоулесс
Янник Ренье
Теренс Хилл
все родившиеся 29 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
Походу любовь
романтическая комедия
Россия, 2025
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?