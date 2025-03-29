Премия МХТ: Аня Чиповская, Анна Михалкова и Ольга Сутулова

28 марта 2025 года на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова в третий раз прошла церемония вручения «Премии Художественного театра». Награда присуждается молодым деятелям искусств до 35 лет, ярко заявившим о себе в минувшем году в сфере балета, оперы, литературы, театра и кино. Лауреатами премии в этом году стали: дирижёр Иван Никифорчин, солистка балета МАМТ имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-ДанченкоЕлена Соломянко (за партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро»), писательница Мария Лебедева (за роман "Там темно"), режиссёр Андрей Маник (за спектакль "Три сестры) и актриса Даша Верещагина (за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперёд»).
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