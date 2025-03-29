Звезда сериала «Рассказ служанки»
42-летняя Элизабет Мосс
впервые стала мамой. Актриса родила дочь ещё в прошлом году и даже брала ребёнка на съёмки последнего сезона сериала. Что, по её мнению, было большой удачей.
«Многие родители не могут этого сделать»
, — сказала актриса во время своего выступления на фестивале PaleyFest в Лос-Анджелесе. «Каждый, у кого есть привилегия в виде возможности взять своего ребёнка на работу и видеться с ним, думает: «Ну разве это не везение?»
О своей беременности Элизабет объявила ещё в январе 2024 года, предвкушая «прекрасную синергию» между её собственными опытом материнства и тем, что испытывает её героиня Джун Осборн в сериале «Рассказ служанки».
«Это слияние жизни и искусства было для меня безоговорочно значимым»
, — призналась Элизабет. «Я действительно рада, что работая над последним сезоном, я могла с большим инстинктивным эмоциональным опытом передавать то, о чём говорит и за что борется Джун».
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