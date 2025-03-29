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Элизабет Мосс впервые стала мамой

29 марта
2025 год

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29 марта 2025
Звезда сериала «Рассказ служанки» 42-летняя Элизабет Мосс впервые стала мамой. Актриса родила дочь ещё в прошлом году и даже брала ребёнка на съёмки последнего сезона сериала. Что, по её мнению, было большой удачей.

Элизабет Мосс впервые стала мамой

«Многие родители не могут этого сделать», — сказала актриса во время своего выступления на фестивале PaleyFest в Лос-Анджелесе. «Каждый, у кого есть привилегия в виде возможности взять своего ребёнка на работу и видеться с ним, думает: «Ну разве это не везение?»

О своей беременности Элизабет объявила ещё в январе 2024 года, предвкушая «прекрасную синергию» между её собственными опытом материнства и тем, что испытывает её героиня Джун Осборн в сериале «Рассказ служанки».

Элизабет Мосс впервые стала мамой

«Это слияние жизни и искусства было для меня безоговорочно значимым», — призналась Элизабет. «Я действительно рада, что работая над последним сезоном, я могла с большим инстинктивным эмоциональным опытом передавать то, о чём говорит и за что борется Джун».
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№ 3
ДаринаКароль   29.03.2025 - 17:44
... Да уж, в тайне то в тайне, а малыша притащила всё-таки на съёмки. От посторонних глаз скрывать не стала. читать далее>>
№ 2
Ксюша Микс   29.03.2025 - 17:28
Если женщина сама решит что ей действительно надо сходить в декретный отпуск то она будет высматривать достойного гусара которому можно будет доверить ответственное поручение ! читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   29.03.2025 - 17:20
Актриса держит в тайне все, что касается личной жизни. Она не раскрывает ни имя отца ребенка, ни подробности их отношений. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Элизабет Мосс впервые стала мамой фотографии
Элизабет Мосс впервые стала мамой фотографии
Элизабет Мосс впервые стала мамой фотографии
Элизабет Мосс впервые стала мамой фотографии
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