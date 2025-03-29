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СМИ: Лев Зулькарнаев встречается с Алёной Долголенко

29 марта
2025 год

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29 марта 2025
Издание Super подозревает, что у 25-летнего Льва Зулькарнаева и 21-летней Алёны Долголенко, сыгравшей Наталью Гончарову в фильме «Пророк», тщательно скрываемый роман. Корреспонденты издания "подловили" актёров на подходе к МХТ им. Чехова, в котором вчера проходила церемония вручения "Премии Художественного театра".

СМИ: Лев Зулькарнаев встречается с Алёной Долголенко
фото: Лев Зулькарнаев

По пути в театр актёры шли, держась за руки, но оказавшись на публике, сильно разбавленной фотографами, держались более отстранённо. Впрочем, продолжает репортаж Super, «парень, тем не менее, не устоял и приобнял спутницу, Алёна так же не упускала возможности поддерживать тактильный контакт».

СМИ: Лев Зулькарнаев встречается с Алёной Долголенко
фото: Алёна Долголенко

Сдержанность актёров корреспондент издания объясняет тем, что на премии также присутствовала однокурсница и близкая подруга Зулькарнаева Даша Верещагина, получившая награду в категории "Кино". Нежная дружба Даши и Льва, просвечивающая в их отзывах друг о друге в интервью, а также в публикациях в соцсетях, многих убедили в том, что у актёров когда-то был роман.

СМИ: Лев Зулькарнаев встречается с Алёной Долголенко
фото: Лев Зулькарнаев и Даша Верещагина
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персоны
Даша ВерещагинаАлёна ДолголенкоЛев Зулькарнаев
фильмы
Пророк. История Александра Пушкина
театры
МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
СМИ: Лев Зулькарнаев встречается с Алёной Долголенко фотографии
СМИ: Лев Зулькарнаев встречается с Алёной Долголенко фотографии
СМИ: Лев Зулькарнаев встречается с Алёной Долголенко фотографии
СМИ: Лев Зулькарнаев встречается с Алёной Долголенко фотографии
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