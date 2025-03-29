СМИ: Лев Зулькарнаев встречается с Алёной Долголенко

По пути в театр актёры шли, держась за руки, но оказавшись на публике, сильно разбавленной фотографами, держались более отстранённо. Впрочем, продолжает репортаж Super, «парень, тем не менее, не устоял и приобнял спутницу, Алёна так же не упускала возможности поддерживать тактильный контакт».
фото: Алёна Долголенко
Сдержанность актёров корреспондент издания объясняет тем, что на премии также присутствовала однокурсница и близкая подруга Зулькарнаева Даша Верещагина, получившая награду в категории "Кино". Нежная дружба Даши и Льва, просвечивающая в их отзывах друг о друге в интервью, а также в публикациях в соцсетях, многих убедили в том, что у актёров когда-то был роман.
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