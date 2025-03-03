Ментальное здоровье, карьера, деньги: Юра Борисов и Макар Хлебников обсудили зумеров и миллениалов

В прокат вышла снятая в Якутии драма «Кончится лето»
о двух братьях: младший, Тима, поступил на платное и ему нужны деньги, а старший, Кеша, вышел из тюрьмы, устроился на золотой прииск и сразу же остался не у дел — старатели его «кинули». Тогда Кеша решает им отомстить: он похищает золото и пускается в бега. Но не один — с собой он берет младшего брата. Главные роли в картине исполнили 32-летний Юра Борисов
и 23-летний Макар Хлебников
. В интервью изданию Blueprint они обсудили
разницу поколений — на примере отношения к мемам, карьере и ментальному здоровью.
Юра
: «Я, например, плохо знаю мемы. Практически вообще их не знаю. А Макар отчасти мыслит мемами, он мне их постоянно в пример приводил и приводит. При этом я знаю людей своего возраста, которые в курсе всех мемов. Не могу сказать, что это поколенческое отличие. Еще Макар любит залипнуть в телефон и поиграть во что-нибудь. Ему комфортно какое-то время так просуществовать»
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Рецензия на фильм «Кончится лето»
Макар
: «Я смотрю на своих друзей и вижу людей, которые больше озадачены не вопросами комфорта в ментальном плане, а творческой реализованностью и финансовым спокойствием. Это люди, которые готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы не быть пустым местом на планете. Для меня это тоже так. Да, вопрос комфорта или ментального здоровья важен, но если я не представляю собой ничего в плане творчества, то на ... это все нужно? Душевное спокойствие? Я его и так получу к сорока годам, как это у всех бывает»
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Юра
: «Вообще словосочетание «ментальное здоровье» из уст зумеров я слышу постоянно. Интересно, что в моей жизни оно возникло, когда мне было лет 25, то есть зумерам в тот момент было лет по 15, — как раз когда ты начинаешь ощущать себя вполне взрослой личностью, это понятие и подъехало. И за последние лет пять-семь оно стало мейнстримом. И это прекрасно, потому что оно подразумевает осознанное отношение к своей жизни, понимание того, что ты хочешь, как ты себя чувствуешь, вообще что ты такое. Это все очень важные вещи, если о них думать и честно в них разбираться. И да, могу сказать, что я встречал зумеров, которые говорили: «Нет, я это делать не буду, потому что это наносит вред моему ментальному здоровью». Именно так это вербализуется. Такими конкретными словами.
Когда мне было 15, это был 2007 год, 90-е уже закончились, но ни о каком ментальном здоровье речи ни у кого не шло. О здоровье, по большому счету, речи не шло. Вообще, не то что ментальном. Была мысль только о том, чтобы куда-то — куда сможешь — поступить, начать — как сможешь — зарабатывать и в конечном счете начать свою самостоятельную жизнь. Предназначение, ментальное здоровье, комфорт — об этом никто даже близко не задумывался, это прозвучало бы как бред. Я не говорю, что это правильное отношение к жизни, оно грубое и агрессивное. И видимо, тут вопрос в том, что мы в разных обстоятельствах выросли, я мозгами понимаю смысл этих формулировок, и во многом согласен с ними, но внутри что-то сопротивляется все равно...»
Макар
: «Мне почему-то все время в голову приходит пример моего друга хорошего, который постоянно пьет и веселится, и у него какого-то рожна всегда есть деньги. Для меня это парадокс, потому что другие мои близкие и знакомые очень много вкалывают, работают, учатся, а отдача ноль»
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Юра
: «При этом, понятно, что окончание института тебе не гарантирует высокую зарплату ни быстро, ни потом. И на короткой дистанции можно даже выиграть без университета, потратить эти 4-5 лет на то, чтобы пройти самые низшие карьерные ступеньки. Но на мой взгляд, куда важнее, что в вузе формируется комьюнити, с которым ты дальше будешь двигаться всю жизнь. Это твой ближний круг, с которым вы соединены общим направлением. Это не как в школе, где у каждого свои интересы. Тут вектор общий, и дальше вы будете коллегами, друзьями, свидетелями на свадьбах и крестными детей друг друга. 70–80% самых близких мне людей в жизни — это те, с кем я учился в институте. И мне кажется, ты этого лишаешься, если не получаешь высшее образование»
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Юра
: «Мы очень много времени провели в спорах обо всем в жизни. Когда живешь в якутской избе с туалетом и баней на улице и надо разобраться, кто носит дрова, кто разжигает, все это побуждает налаживать диалог. В конечном счете услышать друг друга — вот что самое крутое. Услышать и мне каким-то образом понять, почему зумеры не хотят получать образование и так внимательны к ментальному здоровью. А Макару — понять, почему нам это чуждо и почему мы менее чувствительны к себе, чем они. И если у обоих сторон это получится сделать, то возможен продуктивный диалог»
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