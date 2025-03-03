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Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас

3 марта
2025 год

Лайфстайл >>
3 марта 2025
В ночь с воскресения на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар", которую в России ждали больше, чем где бы то ни было. Однако для того и существует косой десяток репетиционных премий (от премии критиков до гильдии актёров), чтобы на результаты "Оскара" можно было спокойно ставить деньги и выигрывать, не опасаясь неожиданных решений киноакадемиков. Поэтому "проигрыш" Юры Борисова вряд ли кого-то удивил. Зато актёр унёс с премии другой сувенир: публичную похвалу от Роберта Дауни-младшего, который со сцены сообщил, что Юра отличный актёр с великим будущим.

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук

В остальном же, если бы "Оскар" нужно было описать парой слов, то "предсказуемость" и "политкорректность" подошли бы как нельзя лучше (весь саспенс и шоу давно перекочевали в соцсети и Белый дом). Вот и в этом году самым зрелищным моментом церемонии было появление Адама Сэндлера в ярко-голубом худи.

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Адам Сэндлер

Поэтому не будем медлить и сразу же пройдём на красную дорожку, по которой прошлись Тимоти Шаламе, Скарлетт Йоханссон, Деми Мур, Селена Гомес, Голди Хоун, Ана де Армас, Эмма Стоун, Хэлли Берри, Мэг Райан, Майли Сайрус и многие другие.

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Кирэн Калкин с женой

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Ариана Гранде

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Эль Фаннинг

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Роберт Дауни-младший с женой

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Майки Мэдисон

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Скарлетт Йоханссон

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Хэлли Берри

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Мэг Райан

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Голди Хоун

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Эмма Стоун

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Ана де Армас

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Тимоти Шаламе

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Селена Гомес

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Деми Мур

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Марк Эйдельштейн

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Зои Салданья

Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас
фото: Фелисити Джонс
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обсуждение >>
№ 5
Peter Lerner (Ithaca)   5.03.2025 - 01:51
Много хорошего. На "Оскаре" было много одежд в стиле Disco Ball (зеркальный шарик), но хорошо сидели на немногих. Среди них Халле Берри и Деми Мур. Зои Салданья, Фелисити Джонс -- хорошо, Ана... читать далее>>
№ 4
Юля Наумова   3.03.2025 - 13:50
Юра предсказуемо не получил ,,Оскар,,.Эдвард Нортон ведь тоже не получил?В такой компании даже просто быть номинантом-круто! Его многие в Голливуде узнали- путь открыт! читать далее>>
№ 3
alexkotov   3.03.2025 - 13:49
Эх, Юра всё-таки не получил статуэтку. Но хотя бы Броуди наградили, тоже неплохо. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   3.03.2025 - 13:18
Я даже не могу определиться, у кого платье лучше. Впечатлил наряд у Хэлли Бэрри, как стекло одела на себя, смотрится эффектно)) читать далее>>
№ 1
TanaS   3.03.2025 - 12:52
Сэндлер с пробежки заскочил случайно? читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас фотографии
Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас фотографии
Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас фотографии
Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас фотографии
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