Без сюрпризов: Скарлетт Йоханссон, Мэг Райан и Ана де Армас

В ночь с воскресения на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар", которую в России ждали больше, чем где бы то ни было. Однако для того и существует косой десяток репетиционных премий (от премии критиков до гильдии актёров), чтобы на результаты "Оскара" можно было спокойно ставить деньги и выигрывать, не опасаясь неожиданных решений киноакадемиков. Поэтому "проигрыш" Юры Борисова вряд ли кого-то удивил. Зато актёр унёс с премии другой сувенир: публичную похвалу от Роберта Дауни-младшего, который со сцены сообщил, что Юра отличный актёр с великим будущим.
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук
В остальном же, если бы "Оскар" нужно было описать парой слов, то "предсказуемость" и "политкорректность" подошли бы как нельзя лучше (весь саспенс и шоу давно перекочевали в соцсети и Белый дом). Вот и в этом году самым зрелищным моментом церемонии было появление Адама Сэндлера в ярко-голубом худи.
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