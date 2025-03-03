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Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд

3 марта
2025 год

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3 марта 2025
После красной дорожки и торжественной церемонии участники «Оскара» переместились на афтепати Vanity Fair. Голливуд продолжает раскручивать тренд на наготу, заданный Настей Ивлеевой в далёком 2023-м Канье Уэстом и его женой Бьянкой Цензори на «Грэмми» в этом году, а потому на вечеринку пожаловал целый отряд голых тел. Показать себя и отпраздновать полученные награды собрались прилично одетые Юра Борисов с женой Анной Шевчук, Майки Мэдисон, Зои Салдана, Селена Гомес, Маргарет Куэлли, Эль Фаннинг, а также Джулия Фокс, Зои Кравиц, Оливия Уайлд, Лили-Роуз Депп и многие-многие другие.

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Марк Эйдельштейн

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Майки Мэдисон

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Зои Салдана

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Селена Гомес

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Маргарет Куэлли

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Эль Фаннинг

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Лили-Роуз Депп

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Сидни Суини

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Джулия Фокс

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Megan Thee Stallion

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Зои Кравиц

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Оливия Уайлд

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Давайн Джой Рэндольф

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Ханна Айнбайндер

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Дженна Ортега

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Джулия Гарнер

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Миа Гот

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Майли Сайрус

Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд
фото: Сара Полсон

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обсуждение >>
№ 21
Мария_2191   10.03.2025 - 17:05
У Зои Салдана красивый оригинальный наряд. По сравнению с "голыми облачениями" остальных смотрится круто)) читать далее>>
№ 20
shcher (Владивосток)   8.03.2025 - 04:04
Джулия Фокс а-ля Ботичелли "Венера" . Тогда надо было бы уже и ракушку с собой брать под ноги )) читать далее>>
№ 19
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 21:38
Божечки, куда не плюнь, одни "ню", что творится? Megan, Зои, Оливия....Это ж ужас просто. Хоть бы смотрелось красиво и не пошло, а так ни в какие ворота не лезет. читать далее>>
№ 18
Anry (Moscow)   7.03.2025 - 17:55
Ну вот когда в прошлый раз ОСКАР Окраине-незалежной дали, вонь стояла, дескать фарс всё дешёвый политический!©Теперь чё мнение поменялось? Продали душу МРАКОБЕСАМ за привилегии сомнительные от ЛУКАВОГО!... читать далее>>
№ 17
Nutta Kolbaskina   7.03.2025 - 05:46
Пока не прочла подпись, думала, Юра Борисов с мамой пришел, смотрится как пацан рядом с женой читать далее>>
Всего сообщений: 15
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Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд фотографии
Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд фотографии
Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд фотографии
Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд фотографии
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