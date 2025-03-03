Голая вечеринка-2: Джулия Фокс, Сидни Суини и Оливия Уайлд

После красной дорожки
и торжественной церемонии участники «Оскара» переместились на афтепати Vanity Fair. Голливуд продолжает раскручивать тренд на наготу, заданный
Настей Ивлеевой в далёком 2023-м Канье Уэстом
и его женой Бьянкой Цензори
на «Грэмми» в этом году, а потому на вечеринку пожаловал целый отряд голых тел. Показать себя и отпраздновать полученные награды собрались прилично одетые Юра Борисов
с женой Анной Шевчук
, Майки Мэдисон
, Зои Салдана
, Селена Гомес
, Маргарет Куэлли
, Эль Фаннинг
, а также Джулия Фокс
, Зои Кравиц
, Оливия Уайлд
, Лили-Роуз Депп
и многие-многие другие.
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Майки Мэдисон
фото: Зои Салдана
фото: Селена Гомес
фото: Маргарет Куэлли
фото: Эль Фаннинг
фото: Лили-Роуз Депп
фото: Сидни Суини
фото: Джулия Фокс
фото: Megan Thee Stallion
фото: Зои Кравиц
фото: Оливия Уайлд
фото: Давайн Джой Рэндольф
фото: Ханна Айнбайндер
фото: Дженна Ортега
фото: Джулия Гарнер
фото: Миа Гот
фото: Майли Сайрус
Ещё больше фото в нашей галерее. фото: Сара Полсон
обсуждение >>