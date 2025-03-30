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Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу

30 марта
2025 год

Лайфстайл >>
30 марта 2025
Мэрил Стрип и Мартин Шорт готовятся к свадьбе. Об этом изданию New Idea рассказал источник из окружения пары.

Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу

По его словам, Стрип и Шорт подыскивают место для проведения закрытой церемонии в Южной Калифорнии. Пара рассматривает несколько вариантов: живописные районы Санта-Барбары, винодельческие регионы поблизости, которые они часто посещают, или курортный отель Ritz-Carlton Bacara, который находится недалеко от Монтесито: «Это великолепное место для свадьбы, к тому же курорт довольно закрытый, что является огромным плюсом для Мартина и Мерил, поскольку они оба довольно непубличные. Зная Мерил, она наверняка захочет сохранить все в тайне, но они любят хорошо проводить время, так что это наверняка будет вечеринка», — отметил источник. Также сообщается, что на свадьбу планируется пригласить не менее 50 гостей. Среди них друзья из шоу-бизнеса: Том Хэнкс, Рита Уилсон, Стив Мартин, Селена Гомес, Шер, Виола Дэвис и Трейси Ульман.

Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу
фото: Кадр из сериала «Убийство в одном здании»

Мэрил Стрип и Мартин Шорт сблизились на съёмках третьего сезона сериала «Убийство в одном здании», где они играли возлюбленных. Их часто видят вместе, но пара опровергает слухи о романе, утверждая, что они просто друзья.
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обсуждение >>
№ 7
Александр42   1.04.2025 - 05:50
Мне не понятно одно - зачем им жениться? Если они любят друг друга пусть просто наслаждаются этим! Им ведь не нужен статус семейного человека для бюрократических процедур типа покупки дома, рождения... читать далее>>
№ 6
Ксюша Микс   31.03.2025 - 16:46
Одна из любимейших актрис! Большой Мастер и настоящая Леди! читать далее>>
№ 5
alexkotov   31.03.2025 - 16:44
Круто! Молодцы! Совет да любовь! читать далее>>
№ 4
Иван Беляев (Москва)   31.03.2025 - 12:46
Вот это я понимаю "Активное долголетие"!)))) читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   31.03.2025 - 11:46
Как то странно говорить, но всё же: семейного счастья "молодой" паре и долгих лет барака, взаимопонимания и любви)) Смотрятся очень гармонично) читать далее>>
Всего сообщений: 7
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фильмы
Убийства в одном здании

фотографии >>
Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу фотографии
Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу фотографии
Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу фотографии
Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу фотографии
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