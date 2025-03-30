Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу

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Мелодрама «Любовь со шрамом» с Кристиной Казинской и Дмитрием Пчелой откроет линейку премьер на «Dомашнем»

Ольга Павловец и Андрей Фролов узнают, как «Любить без памяти»

Интервью

Илья Учитель: «Папа мне никогда никакие мудрости конкретными фразами не доносил»

Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений