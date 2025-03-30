Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу

По его словам, Стрип и Шорт подыскивают место для проведения закрытой церемонии в Южной Калифорнии. Пара рассматривает несколько вариантов: живописные районы Санта-Барбары, винодельческие регионы поблизости, которые они часто посещают, или курортный отель Ritz-Carlton Bacara, который находится недалеко от Монтесито: «Это великолепное место для свадьбы, к тому же курорт довольно закрытый, что является огромным плюсом для Мартина и Мерил, поскольку они оба довольно непубличные. Зная Мерил, она наверняка захочет сохранить все в тайне, но они любят хорошо проводить время, так что это наверняка будет вечеринка», — отметил источник. Также сообщается, что на свадьбу планируется пригласить не менее 50 гостей. Среди них друзья из шоу-бизнеса: Том Хэнкс, Рита Уилсон, Стив Мартин, Селена Гомес, Шер, Виола Дэвис и Трейси Ульман.
фото: Кадр из сериала «Убийство в одном здании»
Мэрил Стрип и Мартин Шорт сблизились на съёмках третьего сезона сериала «Убийство в одном здании», где они играли возлюбленных. Их часто видят вместе, но пара опровергает слухи о романе, утверждая, что они просто друзья.
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