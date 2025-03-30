Жерара Депардье обвиняют в сексуализированном насилии

Прокурор потребовал приговорить Жерара Депардье
к 18 месяцам условного срока по обвинению в сексуализированном насилии над двумя женщинами. Суд вынесет свой вердикт 13 мая. Об этом сообщает
The Guardian.
Потерпевшие, декоратор Амели и третья ассистентка режисёра фильма «Зелёные ставни» Сара, подробно описали в суде, как Депардье приставал к ним во время совместной работы. Амели рассказала, что однажды актёр «схватил её за бедра» и «прижал к себе», у него были «красные, очень возбужденные глаза». Сара утверждала, что он «трогал её ягодицы и грудь». Обе женщины заявили, что были шокированы и испуганы поведением актёра.
Депардье отрицает обвинения: он заявил, что, хотя и «обожает женщин», но никогда не действовал против их желания. Впрочем, актёр признал, что «взял» Амели «за бедра», но якобы только для того, «чтобы не упасть» со стула во время съёмок. Депардье подчёркивал, что на съемках его всегда сопровождала команда, и, значит, он не мог оставаться наедине с потерпевшими.
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