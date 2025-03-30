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Жерара Депардье обвиняют в сексуализированном насилии

30 марта
2025 год

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30 марта 2025
Прокурор потребовал приговорить Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока по обвинению в сексуализированном насилии над двумя женщинами. Суд вынесет свой вердикт 13 мая. Об этом сообщает The Guardian.

Жерара Депардье обвиняют в сексуализированном насилии

Потерпевшие, декоратор Амели и третья ассистентка режисёра фильма «Зелёные ставни» Сара, подробно описали в суде, как Депардье приставал к ним во время совместной работы. Амели рассказала, что однажды актёр «схватил её за бедра» и «прижал к себе», у него были «красные, очень возбужденные глаза». Сара утверждала, что он «трогал её ягодицы и грудь». Обе женщины заявили, что были шокированы и испуганы поведением актёра.

Депардье отрицает обвинения: он заявил, что, хотя и «обожает женщин», но никогда не действовал против их желания. Впрочем, актёр признал, что «взял» Амели «за бедра», но якобы только для того, «чтобы не упасть» со стула во время съёмок. Депардье подчёркивал, что на съемках его всегда сопровождала команда, и, значит, он не мог оставаться наедине с потерпевшими.
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обсуждение >>
№ 7
Ксюша Микс   31.03.2025 - 16:43
Французы такие французы! Мир горит огнем, а у них, понимаешь, то пол Макронихи определяют, то похождения старого хрена обсуждают. читать далее>>
№ 6
alexkotov   31.03.2025 - 16:42
Предлагаю всем женщинам подать превентивные иски о сексуальных домогательствах ко всем мужчинам. Причем, указать сроки начиная с детского сада по сию пору читать далее>>
№ 5
Весне дорогу!   31.03.2025 - 14:02
правильно, пусть женится и свое лапает оправдывать неприемлемое поведение могут разве что изголодавшиеся по вниманию женщины и отверженные мужчины. читать далее>>
№ 4
ЛавандаКрыма (бухта Кино)   31.03.2025 - 12:30
Согласна со всеми тремя написанными комментариями. Добавлю. Если серьезно - нужно уметь вести себя в подобной ситуации. Эти женщины будто только из детского садика, не знают, что мужчина -натуральный,... читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   31.03.2025 - 11:44
Ну "подержался", ну "приобнял" посмотрел видите ли как-то не так...ото трагедия. Может хотят подзаработать на имени Депардье. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Жерар Депардье

фотографии >>
Жерара Депардье обвиняют в сексуализированном насилии фотографии
Жерара Депардье обвиняют в сексуализированном насилии фотографии
Жерара Депардье обвиняют в сексуализированном насилии фотографии
Жерара Депардье обвиняют в сексуализированном насилии фотографии
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