Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ему можно сказать "нет"»: Фанни Ардан поддержала Жерара Депардье в суде

30 марта
2025 год

Лайфстайл >>
30 марта 2025
Фанни Ардан выступила на судебном заседании в защиту Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуализированном насилии. Актриса заявила, что никогда не видела, чтобы Депардье совершал какие-либо непристойные действия. Об этом написала журналистка Наталия Геворкян.

«Ему можно сказать нет»: Фанни Ардан поддержала Жерара Депардье в суде

В начале речи Ардан отметила, что Депардье — «великий актер», обладающий талантом перевоплощения: «Он способен воплотить на экране как монстра, так и святого». По её словам, «гениальность всегда несёт в себе элементы экстравагантности, непокорности и даже опасности», к которым нужно быть готовым при работе с таким человеком. Актриса также обратила внимание на характер Депардье, признав, что иногда он может вести себя импульсивно: «Да, Жерар занимает много места на съёмочной площадке. Да, он не контролирует себя. Да, он говорит грубости. Да, Жерар любит вести себя как дурак». Однако при этом Фанни подчеркнула, что «Жерар — это человек, которому можно сказать: «Замолчи!» или «Нет».

«Ему можно сказать нет»: Фанни Ардан поддержала Жерара Депардье в суде

Фанни добавила, что понимает, что времена изменились и границы допустимого стали более строгими. Однако, по её мнению, это не касается Депардье, а многие его коллеги не решились вступиться за него лишь из страха потерять работу. В отличие от них, как заявила Ардан, она руководствуется желанием поступить честно. Во имя «протянутой руки», «прощения», «дружбы» и «любви» она пришла в суд, чтобы «не упрекать себя в трусости». Она также отметила, что умела защищаться: «Я сражалась, я раздавала пощечины, оскорбления».

После окончания речи суд задал актрисе вопрос о том, могут ли молодые женщины в киноиндустрии так же легко сказать Депардье "нет", как это когда-то могла сделать она из-за своего статуса. Ардан ответила уклончиво, отметив, что не присутствовала при инцидентах, о которых идёт речь. После этих слов Фанни Ардан покинула трибуну, поцеловав перед своим уходом Депардье .
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Жерара Депардье обвиняют в сексуализированном насилии
Поиск по меткам
Женщины / Феминизмсуд
персоны
Фанни АрданЖерар Депардье

фотографии >>
«Ему можно сказать "нет"»: Фанни Ардан поддержала Жерара Депардье в суде фотографии
«Ему можно сказать "нет"»: Фанни Ардан поддержала Жерара Депардье в суде фотографии
«Ему можно сказать "нет"»: Фанни Ардан поддержала Жерара Депардье в суде фотографии
«Ему можно сказать "нет"»: Фанни Ардан поддержала Жерара Депардье в суде фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виталий Раздольский
28 марта ушёл из жизни драматург, сценарист Виталий Раздольский.
Алексей Весёлкин
26 марта ушёл из жизни актёр Алексей Весёлкин.

День рождения >>

Вадим Андреев
Ольга Балашова
Кирилл Каганович
Светлана Колпакова
Ирина Мельник
Валерий Никитенко
Ирина Старшенбаум
Андрей Толубеев
Геннадий Юхтин
Ядвига Анджеевская
Робби Колтрэйн
Джулиет Ландау
Хелена Мэттссон
Джон Остин
Халюк Пиес
Кэсси Скербо
все родившиеся 30 марта >>

Афиша кино >>

Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Обитель смерти
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2024
Падение короны
драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2024
Смерть единорога
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Венгрия, США, 2025
Батя 2. Дед
комедия
Россия, 2025
Кукольный дом
Россия, 2024
Часы для Веры
мелодрама
Россия, 2023
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен