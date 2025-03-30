«Ему можно сказать "нет"»: Фанни Ардан поддержала Жерара Депардье в суде

Фанни Ардан
выступила на судебном заседании в защиту Жерара Депардье
, которого обвиняют в сексуализированном насилии
. Актриса заявила, что никогда не видела, чтобы Депардье совершал какие-либо непристойные действия. Об этом написала журналистка Наталия Геворкян.
В начале речи Ардан отметила, что Депардье — «великий актер», обладающий талантом перевоплощения: «Он способен воплотить на экране как монстра, так и святого»
. По её словам, «гениальность всегда несёт в себе элементы экстравагантности, непокорности и даже опасности»
, к которым нужно быть готовым при работе с таким человеком. Актриса также обратила внимание на характер Депардье, признав, что иногда он может вести себя импульсивно: «Да, Жерар занимает много места на съёмочной площадке. Да, он не контролирует себя. Да, он говорит грубости. Да, Жерар любит вести себя как дурак»
. Однако при этом Фанни подчеркнула, что «Жерар — это человек, которому можно сказать: «Замолчи!» или «Нет»
.
Фанни добавила, что понимает, что времена изменились и границы допустимого стали более строгими. Однако, по её мнению, это не касается Депардье, а многие его коллеги не решились вступиться за него лишь из страха потерять работу. В отличие от них, как заявила Ардан, она руководствуется желанием поступить честно. Во имя «протянутой руки», «прощения», «дружбы» и «любви» она пришла в суд, чтобы «не упрекать себя в трусости». Она также отметила, что умела защищаться: «Я сражалась, я раздавала пощечины, оскорбления»
.
После окончания речи суд задал актрисе вопрос о том, могут ли молодые женщины в киноиндустрии так же легко сказать Депардье "нет", как это когда-то могла сделать она из-за своего статуса. Ардан ответила уклончиво, отметив, что не присутствовала при инцидентах, о которых идёт речь. После этих слов Фанни Ардан покинула трибуну, поцеловав перед своим уходом Депардье .
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