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Сидни Суини отменила свадьбу с Джонатаном Давино

30 марта
2025 год

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30 марта 2025
27-летняя Сидни Суини отметила свадьбу с 41-летним бизнесменом и кинопродюсером Джонатаном Давино. Торжество должно было состояться в мае этого года. Об этом сообщает Daily Mail.

Сидни Суини отменила свадьбу с Джонатаном Давино
фото: Джонатан Давино и Сидни Суини

Сидни и Джонатан, чья семья владеет компанией по производству техники, начали встречаться в 2018 году. Через 4 года они обручились, но свой роман возлюбленные держали в тайне. Как сообщает издание, пара переживает тяжёлый период и пытается оценить, стоит ли им вообще оставаться вместе. На фоне слухов о расставании Сидни удалила из запретграма их совместную фотографию, а для новых снимков позировала без обручального кольца: «У Сидни и Джонатана действительно серьезные проблемы, но они оставили шанс на воссоединение. Сейчас дела идут не очень хорошо, но они не сдаются. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу», – цитирует слова инсайдера Daily Mail.

Сидни Суини отменила свадьбу с Джонатаном Давино
фото: Глен Пауэлл и Сидни Суини

Кроме того, снова поползли слухи о романе актрисы с Гленом Пауэллом, её коллегой по фильму «Только не ты», который поставил лайк под фотографией Суини без обручального кольца. Это заставило многих поклонников вспомнить, как два года назад Сидни и Глен в рамках пиар-кампании фильма подогревали слухи о романе, чтобы привлечь больше зрителей к просмотру романтической комедии. Однако тогда Сидни состояла в серьёзных отношениях с Давино, поэтому реальных оснований верить в её роман с Гленом не было.
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Глен Пауэлл-мл.Сидни Суини
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Сидни Суини отменила свадьбу с Джонатаном Давино фотографии
Сидни Суини отменила свадьбу с Джонатаном Давино фотографии
Сидни Суини отменила свадьбу с Джонатаном Давино фотографии
Сидни Суини отменила свадьбу с Джонатаном Давино фотографии
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