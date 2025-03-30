Сидни Суини отменила свадьбу с Джонатаном Давино

27-летняя Сидни Суини отметила свадьбу с 41-летним бизнесменом и кинопродюсером Джонатаном Давино. Торжество должно было состояться в мае этого года. Об этом сообщает Daily Mail.
фото: Джонатан Давино и Сидни Суини
Сидни и Джонатан, чья семья владеет компанией по производству техники, начали встречаться в 2018 году. Через 4 года они обручились, но свой роман возлюбленные держали в тайне. Как сообщает издание, пара переживает тяжёлый период и пытается оценить, стоит ли им вообще оставаться вместе. На фоне слухов о расставании Сидни удалила из запретграма их совместную фотографию, а для новых снимков позировала без обручального кольца: «У Сидни и Джонатана действительно серьезные проблемы, но они оставили шанс на воссоединение. Сейчас дела идут не очень хорошо, но они не сдаются. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу», – цитирует слова инсайдера Daily Mail.
фото: Глен Пауэлл и Сидни Суини
Кроме того, снова поползли слухи о романе актрисы с Гленом Пауэллом, её коллегой по фильму «Только не ты», который поставил лайк под фотографией Суини без обручального кольца. Это заставило многих поклонников вспомнить, как два года назад Сидни и Глен в рамках пиар-кампании фильма подогревали слухи о романе, чтобы привлечь больше зрителей к просмотру романтической комедии. Однако тогда Сидни состояла в серьёзных отношениях с Давино, поэтому реальных оснований верить в её роман с Гленом не было.
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