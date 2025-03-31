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«Пришлось обращаться к остеопату»: Мила Ершова о съёмках в сериале «Аутсорс»

31 марта
2025 год

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31 марта 2025
Милу Ершову многие запомнили по её героиням из сериала «Трудных подростков» и сказки «По щучьему велению». Однако сама актриса ассоциирует себя совсем с другими проектами. Недавно в онлайн-кинотеатре Okko вышел сериал «Аутсорс», в котором, по словам Милы, она сыграла роль своей мечты: тяжелую, драматичную, балабановскую. Об этом актриса рассказала в интервью журналу «ОК!».

«Пришлось обращаться к остеопату»: Мила Ершова о съёмках в сериале «Аутсорс»

Читать Рецензия на сериал «Аутсорс»

«В первую очередь для меня это счастье, потому что, можно сказать, я именно этот проект ждала. Вообще, лет в семнадцать я представляла, что буду только в таких работах сниматься, потому что сама постоянно смотрела драмы и, видимо, закачала в себя как программу: Балабанова, Быкова, Звягинцева, Мещанинову, Германа-старшего... При этом я обожаю советские фильмы. Мой самый любимый — «Еще раз про любовь», не скажу, сколько раз я его уже пересмотрела. Просто обожаю. Видимо, у меня две грани: я люблю либо тяжелые работы, либо трогательные и тонкие».

«Пришлось обращаться к остеопату»: Мила Ершова о съёмках в сериале «Аутсорс»

И хотя «Аутсорс» относится к первой категории, на съёмочной площадке, наоборот, атмосфера была очень легкой и дружественной. Единственной сложной сценой для актрисы оказался эпизод с повешением: «Мы общались, смеялись, болтали на отвлеченные темы. Единственное, что было для меня морально сложным, — сцена с повешением. Она просто была физически тяжелая, потому что на меня надевался специальный корсет, который держал тело, когда я была в петле. Он был мал мне по размеру, каждый раз, когда я делала шаг, он сильно сдавливал мне ребра. А дублей было много. Помню, что после съемок, когда вернулась в Москву, пришлось несколько раз обращаться к остеопату».
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обсуждение >>
№ 4
Sveta_21Ermolova   1.04.2025 - 13:27
Только начала смотреть, пока всё нравится. То, что Мила пошла на такие жертвы, респект конечно. Это ж надо так провисеть в корсете и виду не подать, что тебе больно. читать далее>>
№ 3
Ксюша Микс   31.03.2025 - 16:38
Посмотрела на одном дыхании, полное погружение в то время. Очень люблю Янковского, но почему-то мне он не очень понравился в этой роли. читать далее>>
№ 2
alexkotov   31.03.2025 - 16:36
Первый сериал этого режиссера в котором мрачняк не напрягает смог посмотреть, со второй серии уже жестят, с этой вич линией, не люблю такого и не понимаю, в остальном всё отлично. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   31.03.2025 - 11:41
Актёрская профессия и подразумевает это, что приходится идти на многие жертвы ради роли: кто налысо бреется, кто вес набирает или наоборот худеет. А здесь Мила повисела в корсете и пару раз сходила к остеопату. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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персоны
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фильмы
АутсорсЕщё раз про любовьПо щучьему велениюТрудные подростки

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«Пришлось обращаться к остеопату»: Мила Ершова о съёмках в сериале «Аутсорс» фотографии
«Пришлось обращаться к остеопату»: Мила Ершова о съёмках в сериале «Аутсорс» фотографии
«Пришлось обращаться к остеопату»: Мила Ершова о съёмках в сериале «Аутсорс» фотографии
«Пришлось обращаться к остеопату»: Мила Ершова о съёмках в сериале «Аутсорс» фотографии
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