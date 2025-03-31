«Пришлось обращаться к остеопату»: Мила Ершова о съёмках в сериале «Аутсорс»

Милу Ершову
многие запомнили по её героиням из сериала «Трудных подростков»
и сказки «По щучьему велению»
. Однако сама актриса ассоциирует себя совсем с другими проектами. Недавно в онлайн-кинотеатре Okko
вышел сериал «Аутсорс»
, в котором, по словам Милы, она сыграла роль своей мечты: тяжелую, драматичную, балабановскую. Об этом актриса рассказала
в интервью журналу «ОК!».
Читать
Рецензия на сериал «Аутсорс»
«В первую очередь для меня это счастье, потому что, можно сказать, я именно этот проект ждала. Вообще, лет в семнадцать я представляла, что буду только в таких работах сниматься, потому что сама постоянно смотрела драмы и, видимо, закачала в себя как программу: Балабанова, Быкова, Звягинцева, Мещанинову, Германа-старшего... При этом я обожаю советские фильмы. Мой самый любимый — «Еще раз про любовь», не скажу, сколько раз я его уже пересмотрела. Просто обожаю. Видимо, у меня две грани: я люблю либо тяжелые работы, либо трогательные и тонкие»
.
И хотя «Аутсорс» относится к первой категории, на съёмочной площадке, наоборот, атмосфера была очень легкой и дружественной. Единственной сложной сценой для актрисы оказался эпизод с повешением: «Мы общались, смеялись, болтали на отвлеченные темы. Единственное, что было для меня морально сложным, — сцена с повешением. Она просто была физически тяжелая, потому что на меня надевался специальный корсет, который держал тело, когда я была в петле. Он был мал мне по размеру, каждый раз, когда я делала шаг, он сильно сдавливал мне ребра. А дублей было много. Помню, что после съемок, когда вернулась в Москву, пришлось несколько раз обращаться к остеопату»
.
обсуждение >>