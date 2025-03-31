Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной

31 марта
2025 год

Лайфстайл >>
31 марта 2025
На Okko закончился нашумевший сериал «Аутсорс», одну из ролей в котором сыграла Мила Ершова. В интервью журналу «ОК!», рассуждая о непростой судьбе своей героини, актриса отметила, как важно принимать в себе тёмную сторону.

«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной

Читать Рецензия на сериал «Аутсорс»

«Раньше я это отрицала, но сейчас стала принимать, что от меня, бывает, идет тяжелая энергия. Я не устраиваю скандалы, не истерю, не капризничаю, но я молчу. И я могу молчать так, что у людей сразу портится настроение — как черное облако от меня исходит. Мне это не доставляет удовольствия. Но я и не знаю, что с этим делать. Просто стараюсь отслеживать эти моменты. Если подобное приходит, я начинаю разбираться, пытаясь получить урок, что я сделала, что я из этого должна понять. С одной стороны, не хочешь никому ничего высказывать, а с другой — копить в себе тоже нельзя всё. В моменте очень тяжело отследить эмоции, но по факту проговаривать то, что чувствуешь, даже если это злость, — очень важно».

«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной

В борьбе за лучшую версию себя, по словам актрисы, важно не вдаваться в крайности: «Мои идеальные состояния были после ретритов. После Индии я приехала така-а-ая святая. Мне было так хорошо, от меня отскакивал любой негатив: ноль сплетен, ноль агрессии, ноль осуждения другого человека — ты просто ходишь, а тебя всё питает. Это так прекрасно. Но это тоже имеет свои последствия... Я в какой-то момент стала загоняться: а так ли я на всё реагирую, а вот тут нужны или не нужны границы... Короче, во всем нужна мера, даже в просветлении оставаться разумной — самое верное».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Пришлось обращаться к остеопату»: Мила Ершова о съёмках в сериале «Аутсорс»
Поиск по меткам
психология
персоны
Мила Ершова
фильмы
Аутсорс

фотографии >>
«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной фотографии
«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной фотографии
«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной фотографии
«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ричард Чемберлен
29 марта ушёл из жизни актёр Ричард Чемберлен.
Владимир Щербаков
29 марта ушёл из жизни оперный певец Владимир Щербаков.
Александр Борисов
28 марта ушёл из жизни актёр Александр Борисов.

День рождения >>

Дмитрий Аросьев
Алёна Бабенко
Алексей Вертков
Максим Дахненко
Александр Збруев
Владимир Колокольцев
Егор Корешков
Евгений Лазарев
Мария Столярова
Факундо Арана
Йоланта Грушниц
Юэн МакГрегор
Уильям МакНамара
Кристофер Уокен
Беттина Циммерман
Ричард Чемберлен
все родившиеся 31 марта >>

Афиша кино >>

Обитель смерти
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Падение короны
драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2024
Батя 2. Дед
комедия
Россия, 2025
Смерть единорога
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Венгрия, США, 2025
Театр в кино: Турандот
комедия
Россия, 2024
Кукольный дом
Россия, 2024
Походу любовь
романтическая комедия
Россия, 2025
Часы для Веры
мелодрама
Россия, 2023
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram