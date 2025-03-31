«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной

На Okko
закончился нашумевший сериал «Аутсорс»
, одну из ролей в котором сыграла Мила Ершова
. В интервью
журналу «ОК!», рассуждая о непростой судьбе своей героини, актриса отметила, как важно принимать в себе тёмную сторону.
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Рецензия на сериал «Аутсорс»
«Раньше я это отрицала, но сейчас стала принимать, что от меня, бывает, идет тяжелая энергия. Я не устраиваю скандалы, не истерю, не капризничаю, но я молчу. И я могу молчать так, что у людей сразу портится настроение — как черное облако от меня исходит. Мне это не доставляет удовольствия. Но я и не знаю, что с этим делать. Просто стараюсь отслеживать эти моменты. Если подобное приходит, я начинаю разбираться, пытаясь получить урок, что я сделала, что я из этого должна понять. С одной стороны, не хочешь никому ничего высказывать, а с другой — копить в себе тоже нельзя всё. В моменте очень тяжело отследить эмоции, но по факту проговаривать то, что чувствуешь, даже если это злость, — очень важно»
.
В борьбе за лучшую версию себя, по словам актрисы, важно не вдаваться в крайности: «Мои идеальные состояния были после ретритов. После Индии я приехала така-а-ая святая. Мне было так хорошо, от меня отскакивал любой негатив: ноль сплетен, ноль агрессии, ноль осуждения другого человека — ты просто ходишь, а тебя всё питает. Это так прекрасно. Но это тоже имеет свои последствия... Я в какой-то момент стала загоняться: а так ли я на всё реагирую, а вот тут нужны или не нужны границы... Короче, во всем нужна мера, даже в просветлении оставаться разумной — самое верное»
.
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