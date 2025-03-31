Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу

Новости кино
В Туапсе начались съемки многосерийной мелодрамы
Рецензии на фильмы
Масштабная историческая драма, посвященная памяти всех погибших за родную землю
Лайфстайл
Премьера фильма «Батя 2. Дед»
Спутник телезрителя
30 марта, 12:55, Наше новое кино
Интервью
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
Лайфстайл
Пара не афиширует свой роман
Новости кино
Завершились съемки первой киноэкранизации одноименного романа Льва Толстого
Лайфстайл
Интриги, стратегии, напряжение
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