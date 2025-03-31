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Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу

31 марта
2025 год

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31 марта 2025
30 марта состоялась премьера военно-приключенческого фильма Станислава Мареева «Отряд Светлячков», посвящённого героической обороне Аджимушкайских каменоломен в мае 1942 года. По сюжету мальчик, который с помощью технологий попадает из современного мира в прошлое, сталкивается с выбором: ценой собственной жизни найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. Среди гостей премьеры были актёры фильма Анна Чурина, Алёна Чехова, Алексей Батанин, Велина Лукьянова, Ксения Петрухина, Нил Бугаев, Марсель Зарайский, а также Лянка Грыу.

Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу
фото: Анна Чурина

Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу
фото: Алёна Чехова

Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу
фото: Лянка Грыу

Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу
фото: Алексей Батанин

Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу
фото: Велина Лукьянова

Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу
фото: Ксения Петрухина

Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу
фото: Нил Бугаев

Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу
фото: Марсель Зарайский

Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу
фото: Станислав Мареев

Фильм «Отряд Светлячков» выйдет в прокат 10 апреля.

«Отряд светлячков»
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обсуждение >>
№ 4
Ангелина_Сокол   2.04.2025 - 17:42
Надо перечитать историю про оборону Аджимушкайских каменоломен 42-го. если будет приближённый сюжет к тому времени, то смотреть буду. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   1.04.2025 - 16:52
Ой, какая история новая. Ничего похожего еще не выходило)))) читать далее>>
№ 2
TanaS   31.03.2025 - 21:30
Какая малышня стильная, и такие лица интересные) читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   31.03.2025 - 19:50
Об "Отряде светлячков" честно сказать не слышала вообще, но тематика снова знакомая - путешествие в прошлое, война и героизм главных героев... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фильмы
Отряд Светлячков

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Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу фотографии
Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу фотографии
Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу фотографии
Свет в конце тоннеля: Анна Чурина, Алёна Чехова и Лянка Грыу фотографии
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