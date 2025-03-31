Юрий Колокольников станет ведущим нового реалити-шоу «Мастер игры»

Юрий Колокольников
станет ведущим нового реалити «Мастер игры», которое выйдет на телеканале ТНТ
в 2025 году. В проекте, основанном на интригах, стратегии и психологическом напряжении, участники окажутся в условиях, где доверять нельзя никому, а победит тот, кто сумеет обойти всех соперников.
Для актёра участие в «Мастере игры» станет первым опытом работы в жанре реалити-шоу: «Меня всегда привлекали проекты, в которых важна психология и неожиданные повороты, и “Мастер игры”— именно такой. Это не просто шоу, а эксперимент, в котором люди раскрываются с неожиданной стороны. Здесь нет привычных ролей и сценариев — каждый участник так или иначе ведет свою игру, чтобы дойти до финала»
, — поделился Юрий Колокольников.
По правилам реалити 22 участника собираются на роскошной вилле в Марокко, где им предстоит столкнуться с серией испытаний. Трое из них с самого начала становятся «тёмными» – их задача скрыть свою роль, устранять соперников и вести двойную игру. Остальные — «светлые», которым необходимо вычислить предателей. Ранее телеканал ТНТ уже объявил о том, что «главной картой» — Джокером проекта станет Филипп Киркоров
, который придет, чтобы нарушить привычный ход событий и усложнить игру для участников реалити-шоу.
Премьера «Мастера игры» состоится в 2025 году на ТНТ!
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