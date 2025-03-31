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Юрий Колокольников станет ведущим нового реалити-шоу «Мастер игры»

31 марта
2025 год

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31 марта 2025
Юрий Колокольников станет ведущим нового реалити «Мастер игры», которое выйдет на телеканале ТНТ в 2025 году. В проекте, основанном на интригах, стратегии и психологическом напряжении, участники окажутся в условиях, где доверять нельзя никому, а победит тот, кто сумеет обойти всех соперников.

Юрий Колокольников станет ведущим нового реалити-шоу «Мастер игры»

Для актёра участие в «Мастере игры» станет первым опытом работы в жанре реалити-шоу: «Меня всегда привлекали проекты, в которых важна психология и неожиданные повороты, и “Мастер игры”— именно такой. Это не просто шоу, а эксперимент, в котором люди раскрываются с неожиданной стороны. Здесь нет привычных ролей и сценариев — каждый участник так или иначе ведет свою игру, чтобы дойти до финала», — поделился Юрий Колокольников.

Юрий Колокольников станет ведущим нового реалити-шоу «Мастер игры»

По правилам реалити 22 участника собираются на роскошной вилле в Марокко, где им предстоит столкнуться с серией испытаний. Трое из них с самого начала становятся «тёмными» – их задача скрыть свою роль, устранять соперников и вести двойную игру. Остальные — «светлые», которым необходимо вычислить предателей. Ранее телеканал ТНТ уже объявил о том, что «главной картой» — Джокером проекта станет Филипп Киркоров, который придет, чтобы нарушить привычный ход событий и усложнить игру для участников реалити-шоу.

Премьера «Мастера игры» состоится в 2025 году на ТНТ!
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обсуждение >>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   2.04.2025 - 12:18
... )) по части Киркорова верно подмечено. меня еще удивляет бесконечное катание по миру ради ерунды. зачем переться в Морокко, чтобы снять бред. читать далее>>
№ 5
Росшепер Нант (Смоленск)   2.04.2025 - 09:38
... Любое т.н. "реалити-шоу" - продукт, изначально находящийся под плинтусом. А НТВ, как и другие каналы, всегда невысокого мнения о своих зрителях (и это справедливо). P.S. А что не так именно... читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   1.04.2025 - 13:13
... +, а как Юрий здесь на фотке в мантии классно смотрится (уже хочется увидеть это и его новую роль ведущего реалити-шоу), так что да, ведущий наверняка (даже точно) из него очень хороший получится.... читать далее>>
№ 3
Весне дорогу!   1.04.2025 - 04:32
участие Киркорова сразу роняет шоу под плинтус. ну ладно НТВ о своих зрителях невысокого мнения, теперь и ТНТха туда же, будет приютом престарелых арлекинов читать далее>>
№ 2
alexkotov   31.03.2025 - 20:23
Юрий Колокольников остаётся яркой фигурой как в российском, так и в мировом кино. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Филипп КиркоровЮрий Колокольников

фотографии >>
Юрий Колокольников станет ведущим нового реалити-шоу «Мастер игры» фотографии
Юрий Колокольников станет ведущим нового реалити-шоу «Мастер игры» фотографии
Юрий Колокольников станет ведущим нового реалити-шоу «Мастер игры» фотографии
Юрий Колокольников станет ведущим нового реалити-шоу «Мастер игры» фотографии
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