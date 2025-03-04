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Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец

4 марта
2025 год

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4 марта 2025
2 марта в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Мелочи жизни» с Киллианом Мёрфи и Эмили Уотсон в главных ролях. Первыми картину о жертвах «прачечных Магдалины», исправительных учреждений при католических монастырях, в которых были заключены женщины со сложной судьбой, посмотрели Ксения Алфёрова, Анар, Александра Ревенко, Лариса Вербицкая, Марина Ворожищева, Ирина Безрукова, Лянка Грыу, Александра Киселева, Влад Лисовец и многие другие.

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Ксения Алфёрова

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Анар

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Александра Ревенко

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Лариса Вербицкая

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Марина Ворожищева

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Лянка Грыу

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Ирина Безрукова

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Александра Киселева

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Влад Лисовец

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Александр Мартынов со спутницей

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Мария Бордовских

Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец
фото: Надя Ручка

В широкий прокат фильм «Мелочи жизни» выходит 13 марта.

«Мелочи жизни»
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обсуждение >>
№ 10
ДаринаКароль   11.03.2025 - 20:58
... Да, я тоже смотрела трейлер, впечатляет это мягко сказано. История не для слабонервных, поймёт не каждый. читать далее>>
№ 9
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 20:49
Лисовцу надо лечиться, а не бегать по премьерам, выставкам и показам. Никак не уймётся. читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   8.03.2025 - 19:45
... Да мне кажется, что так бы и подписали, типа это мама МАртынова. А с тётей чё ходить по премьерам, у неё что своей семьи нету? читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 21:28
Пока не прочитала подпись под фоткой Александры Ревенко, не узнала, кто это. Как же изменилась актриса, такое ощущение что ей уже за 40. читать далее>>
№ 6
Пчела Майя   6.03.2025 - 14:31
... Может, это мама его или тётя читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец фотографии
Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец фотографии
Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец фотографии
Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец фотографии
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