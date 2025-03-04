Надзирать и наказывать: Ксения Алфёрова, Анар и Влад Лисовец

2 марта в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Мелочи жизни»
с Киллианом Мёрфи
и Эмили Уотсон
в главных ролях. Первыми картину о жертвах «прачечных Магдалины», исправительных учреждений при католических монастырях, в которых были заключены женщины со сложной судьбой, посмотрели Ксения Алфёрова
, Анар
, Александра Ревенко
, Лариса Вербицкая
, Марина Ворожищева
, Ирина Безрукова
, Лянка Грыу
, Александра Киселева
, Влад Лисовец
и многие другие.
фото: Ксения Алфёрова
фото: Анар
фото: Александра Ревенко
фото: Лариса Вербицкая
фото: Марина Ворожищева
фото: Лянка Грыу
фото: Ирина Безрукова
фото: Александра Киселева
фото: Влад Лисовец
фото: Александр Мартынов со спутницей
фото: Мария Бордовских
В широкий прокат фильм «Мелочи жизни» выходит 13 марта.
фото: Надя Ручка
«Мелочи жизни»
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