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Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник

4 марта
2025 год

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4 марта 2025
27 и 28 февраля на основной сцене Театра Наций состоялась премьера спектакля Антона Фёдорова «Дон Кихот». Главную роль в постановке исполнил Тимофей Трибунцев, для которого это первый опыт сотрудничества с Театром Наций. Первыми спектакль, действие которого перенесено из средневековой Испании в современную подворотню, посмотрели Константин Богомолов, Евгений Марчелли, Марина Брусникина, Виктор Вержбицкий, Леонид Ярмольник, Данил Стеклов, Ольга Науменко, Елена Николаева и другие.

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Наталья Рычкова, Анастасия Светлова и Антон Федоров

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Тимофей Трибунцев

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Сергей Кальварский и Константин Богомолов

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Евгений Марчелли

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Марина Брусникина

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Виктор Вержбицкий

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Леонид Ярмольник

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Игорь Гордин

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Ольга Науменко

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Андрей Максимов

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Елена Николаева

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Данил Стеклов

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Сергей Волков и Софья Шидловская

Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник
фото: Ирина Рахманова
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обсуждение >>
№ 8
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 20:52
... Ну каждый хорош по своему, чего вы так критикуете остальных актёров. Возможно им ещё есть чему учиться, но Бондарчук я бы не сказала, что хуже Трибунцева. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   8.03.2025 - 19:51
У Трибунцева всё-таки первое знакомство с Театром Наций удалось, поздравляю его) представление мне очень даже понравилось) читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   6.03.2025 - 13:50
Трибунцев - лучший актер. Порядком лучше Прилучного, Бондарчука и Петровых Сашек. Талант. читать далее>>
№ 5
Лена Ник (Красноярск)   5.03.2025 - 22:40
... + ... + Бесталанные "новаторы" через извращение пытаются выползти... Мерзкий антинародный и антикультурный шоубиз... читать далее>>
№ 4
Киноман1985   5.03.2025 - 17:17
... оригинальная театральная постановка. очень интересная. на сайте вышла статья с фотоотчетом на премьеру. я бы сходил) читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник фотографии
Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник фотографии
Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник фотографии
Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник фотографии
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