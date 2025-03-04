Подворотня. Наши дни: Тимофей Трибунцев, Виктор Вержбицкий и Леонид Ярмольник

27 и 28 февраля на основной сцене Театра Наций
состоялась премьера спектакля Антона Фёдорова
«Дон Кихот». Главную роль в постановке исполнил Тимофей Трибунцев
, для которого это первый опыт сотрудничества с Театром Наций. Первыми спектакль, действие которого перенесено из средневековой Испании в современную подворотню, посмотрели Константин Богомолов
, Евгений Марчелли
, Марина Брусникина
, Виктор Вержбицкий
, Леонид Ярмольник
, Данил Стеклов
, Ольга Науменко
, Елена Николаева
и другие.
фото: Наталья Рычкова, Анастасия Светлова и Антон Федоров
фото: Тимофей Трибунцев
фото: Сергей Кальварский и Константин Богомолов
фото: Евгений Марчелли
фото: Марина Брусникина
фото: Виктор Вержбицкий
фото: Леонид Ярмольник
фото: Игорь Гордин
фото: Ольга Науменко
фото: Андрей Максимов
фото: Елена Николаева
фото: Данил Стеклов
фото: Сергей Волков и Софья Шидловская фото: Ирина Рахманова
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