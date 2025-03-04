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Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру

4 марта
2025 год

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4 марта 2025
Несколько лет назад Настасья Самбурская приобрела в Москве двухэтажную квартиру. Для Ксении Собчак актриса провела экскурсию по апартаментам и в очередной раз отметила в интервью, что Виктор Дробыш к покупке никакого отношения не имеет.

Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру
фото: Настасья Самбурская и Ксения Собчак

Дом, в котором Настасья купила квартиру, находится через дорогу от студии Дробыша, с которым она несколько лет назад со скандалом судилась. Тогда продюсер заявил, что помог Настасье приобрести жильё, так как застройщиками были его друзья. Однако, по словам актрисы, она купила квартиру в рассрочку за свои деньги: «Это даже не его студия. Здание принадлежит Ротенбергам, там их герб. Виктор с ними дружит, он сидел там в аренде. Потом он сказал, что его друзья-застройщики строят дом и посоветовал пойти посмотреть себе квартиру. Понятно, что не в подарок. Мне показали 40-метровую квартиру. Я отказалась, потому что жила в 33-х метрах, мне это не подошло. Потом я зашла уже в эту квартиру — она стоила очень много денег. И они предложили рассрочку на год. Я поняла, что если кое-где ужаться, тогда я смогу её выплатить. Тогда было начало соцсетей и у меня было большое количество запросов на рекламу. Я согласилась. Никаких скидок не было.

Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру
фото: Первый этаж

Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру
фото: Панно

Первый этаж 60 метров, второй 40 метров. Плюс терраса — ещё 32 метра. Плюс-минус миллионов 40-50 она стоила. И когда я была готова, они сказали, что дом уже сдан в эксплуатацию, и теперь квартира стоит на 20% дороже. В итоге мы договорились на бартер. Я делаю отметки их ЖК, устраиваю фотосессии, ставлю геолокацию. Эту разницу в цене я закрыла бартером. Это не подарок и не помощь сверху. Виктор Яковлевич может говорить, что он помог мне в покупке, но когда я первый раз с ним хотела расходиться, он пошёл узнавать, как мне снести 10 нарощенных метров на втором этаже. Вот такой благородный человек. Он человек со связями. Ничего не сделаешь, когда у человека есть связи», — рассказала Настасья.

Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру
фото: Лестница на второй этаж

Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру
фото: Гардеробная

Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру
фото: Коллекция париков актрисы
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обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   4.03.2025 - 12:36
А где фотографии квартиры. Лестница и шкаф с париками, а кухня, спальня, ванная комната. Мне все интересно. читать далее>>
№ 1
Angelika77   4.03.2025 - 11:24
Не хило так 40 лямов заплатить за год за квартиру. Мне б так. да и 20% повышения в цене отдать рекламным бартером. Самбурская точно умеет вертеться. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру фотографии
Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру фотографии
Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру фотографии
Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру фотографии
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