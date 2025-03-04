Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру

Несколько лет назад Настасья Самбурская приобрела в Москве двухэтажную квартиру. Для Ксении Собчак актриса провела экскурсию по апартаментам и в очередной раз отметила в интервью, что Виктор Дробыш к покупке никакого отношения не имеет.
фото: Настасья Самбурская и Ксения Собчак
Дом, в котором Настасья купила квартиру, находится через дорогу от студии Дробыша, с которым она несколько лет назад со скандалом судилась. Тогда продюсер заявил, что помог Настасье приобрести жильё, так как застройщиками были его друзья. Однако, по словам актрисы, она купила квартиру в рассрочку за свои деньги: «Это даже не его студия. Здание принадлежит Ротенбергам, там их герб. Виктор с ними дружит, он сидел там в аренде. Потом он сказал, что его друзья-застройщики строят дом и посоветовал пойти посмотреть себе квартиру. Понятно, что не в подарок. Мне показали 40-метровую квартиру. Я отказалась, потому что жила в 33-х метрах, мне это не подошло. Потом я зашла уже в эту квартиру — она стоила очень много денег. И они предложили рассрочку на год. Я поняла, что если кое-где ужаться, тогда я смогу её выплатить. Тогда было начало соцсетей и у меня было большое количество запросов на рекламу. Я согласилась. Никаких скидок не было.
фото: Первый этаж
фото: Панно
Первый этаж 60 метров, второй 40 метров. Плюс терраса — ещё 32 метра. Плюс-минус миллионов 40-50 она стоила. И когда я была готова, они сказали, что дом уже сдан в эксплуатацию, и теперь квартира стоит на 20% дороже. В итоге мы договорились на бартер. Я делаю отметки их ЖК, устраиваю фотосессии, ставлю геолокацию. Эту разницу в цене я закрыла бартером. Это не подарок и не помощь сверху. Виктор Яковлевич может говорить, что он помог мне в покупке, но когда я первый раз с ним хотела расходиться, он пошёл узнавать, как мне снести 10 нарощенных метров на втором этаже. Вот такой благородный человек. Он человек со связями. Ничего не сделаешь, когда у человека есть связи», — рассказала Настасья.
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