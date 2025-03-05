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Юлия Снигирь покрасилась в блондинку

5 марта
2025 год

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5 марта 2025
Юлия Снигирь покрасилась в блондинку. Однако кардинальная смена образа не связана с приходом весны, как можно было подумать. Актриса готовится к роли в продолжении сериала-хита «Золотое дно».

Юлия Снигирь покрасилась в блондинку

Борьба за место в империи Градовых и личные травмы привели не только ко внутренним, но и к внешним изменениям героини Снигирь Нади. Смена имиджа символизирует, что она готова с новыми силами вступить в борьбу за активы «Галактики» и разобраться в личной жизни и чувствах к Градову-старшему: «Мне хотелось «обнулиться» после первого сезона. Моя героиня пытается начать новую жизнь, но убежать от своей сущности невозможно — Надя остается очень амбициозным человеком. Название компании «Галактика» — говорящее. Для героев больше ничего в мире не существует», — поделилась Юлия Снигирь.
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№ 6
Андрей (Омск)   6.03.2025 - 13:49
... покрасить волосы в другой цвет это не портить внешность)) волосы перекрашиваются за пару десятков минут)) операции - портить внешность. читать далее>>
№ 5
Анастасия Ал. Благинина   5.03.2025 - 16:11
Юлия Снигирь продолжает портить свою ранее потрясающую внешность. Я думала реально в блондинку. Фух. Но и даже светло-русый ей не идёт, имхо. Лучше брюнеткой и тёмной шатенкой. читать далее>>
№ 4
Nika.nikitina   5.03.2025 - 15:15
Ей очень идёт этот образ, блондинки всегда выглядят красиво. Я уже и не помню какой она была до. читать далее>>
№ 3
alexkotov   5.03.2025 - 15:11
Не исключено, что режиссер и сценарист решили полностью поменять облик главной героини для продолжения картины Золотое дно... читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   5.03.2025 - 15:10
На улице почти весна, и желание обновиться для любой женщины вполне закономерно. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Юлия Снигирь покрасилась в блондинку фотографии
Юлия Снигирь покрасилась в блондинку фотографии
Юлия Снигирь покрасилась в блондинку фотографии
Юлия Снигирь покрасилась в блондинку фотографии
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