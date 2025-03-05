Юлия Снигирь
покрасилась в блондинку. Однако кардинальная смена образа не связана с приходом весны, как можно было подумать. Актриса готовится к роли в продолжении сериала-хита «Золотое дно»
.
Борьба за место в империи Градовых и личные травмы привели не только ко внутренним, но и к внешним изменениям героини Снигирь Нади. Смена имиджа символизирует, что она готова с новыми силами вступить в борьбу за активы «Галактики» и разобраться в личной жизни и чувствах к Градову-старшему: «Мне хотелось «обнулиться» после первого сезона. Моя героиня пытается начать новую жизнь, но убежать от своей сущности невозможно — Надя остается очень амбициозным человеком. Название компании «Галактика» — говорящее. Для героев больше ничего в мире не существует»
, — поделилась Юлия Снигирь.
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