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Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова

5 марта
2025 год

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5 марта 2025
В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера картины «Роднина» о талантливой советской фигуристке. На пути к заветной золотой медали Ирине Родниной предстоит столкнуться с тяжёлой болезнью, изменой партнёра и пережить конфликт с тренером. Но благодаря силе духа она не останавливается и бросает вызов всему миру. Картину представили сама Ирина Роднина, режиссёр Константин Статский, актёры Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Мария Миронова и многие другие.

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Константин Статский

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Игорь Крутой и Ирина Роднина

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Фёдор Федотов и Владислава Самохина

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Марта и Евгений Ткачук

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Иван Колесников

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Мария Миронова

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Кристина Бродская и Игорь Петренко

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Даниил Воробьёв

А среди гостей показа были Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Николай Цискаридзе, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Дима Билан, Дмитрий Шепелев, Леонид Каневский и многие другие.

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Олег Меньшиков с супругой

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Николай Цискаридзе

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Иосиф Пригожин и Валерия

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Лариса Долина

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Дмитрий Дюжев

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Дима Билан

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Дмитрий Шепелев

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Леонид Каневский

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Софья Присс

Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова
фото: Роман Костомаров и Оксана Домнина

Картина «Роднина» выйдет в покат 6 марта.

«Роднина». Трейлер №2
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обсуждение >>
№ 15
Валерий (Минск)   23.03.2025 - 13:02
Пригожин в зелёном еще больше на Шрека похож читать далее>>
№ 14
Мария_2191   10.03.2025 - 17:01
... Ей можно, поймут и простят, всё-таки Человек с Большой буквы, не только фигуристка. читать далее>>
№ 13
Sveta_21Ermolova   8.03.2025 - 19:48
... Это точно, куда не плюнь так знаешь человека. Долина, Песков, Билан, Топалов...да более чем предостаточно) читать далее>>
№ 12
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 13:29
... странно что вы не знаете этих людей. каждое лицо знакомое. читать далее>>
№ 11
Флорина   8.03.2025 - 10:41
... Прежде всего он элементарно стар! читать далее>>
Всего сообщений: 14
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Дима БиланЛариса ДолинаДмитрий ДюжевАнна ЕщенкоЛеонид КаневскийИван КолесниковСергей Комаров (II)Игорь КрутойОлег МеньшиковМария Миронова (II)Артём МихалковТатьяна НавкаСоня ПриссИрина РоднинаВладислава СамохинаКонстантин СтатскийЕвгений ТкачукНиколай ЦискаридзеДмитрий Шепелев
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Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова фотографии
Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова фотографии
Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова фотографии
Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова фотографии
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