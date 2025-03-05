Ирина против всех: Олег Меньшиков, Николай Цискаридзе и Мария Миронова

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера картины «Роднина»
о талантливой советской фигуристке. На пути к заветной золотой медали Ирине Родниной
предстоит столкнуться с тяжёлой болезнью, изменой партнёра и пережить конфликт с тренером. Но благодаря силе духа она не останавливается и бросает вызов всему миру. Картину представили сама Ирина Роднина, режиссёр Константин Статский
, актёры Владислава Самохина
, Евгений Ткачук
, Иван Колесников
, Мария Миронова
и многие другие.
фото: Константин Статский
фото: Игорь Крутой и Ирина Роднина
фото: Фёдор Федотов и Владислава Самохина
фото: Марта и Евгений Ткачук
фото: Иван Колесников
фото: Мария Миронова
фото: Кристина Бродская и Игорь Петренко
фото: Даниил Воробьёв
А среди гостей показа были Татьяна Навка
и Дмитрий Песков
, Николай Цискаридзе
, Лариса Долина
, Дмитрий Дюжев
, Дима Билан
, Дмитрий Шепелев
, Леонид Каневский
и многие другие.
фото: Татьяна Навка и Дмитрий Песков
фото: Олег Меньшиков с супругой
фото: Николай Цискаридзе
фото: Иосиф Пригожин и Валерия
фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко
фото: Лариса Долина
фото: Дмитрий Дюжев
фото: Дима Билан
фото: Дмитрий Шепелев
фото: Леонид Каневский
фото: Софья Присс
Картина «Роднина» выйдет в покат 6 марта.
фото: Роман Костомаров и Оксана Домнина
«Роднина». Трейлер №2
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