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Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв

6 марта
2025 год

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6 марта 2025
4 марта в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера криминальной драмы «Цыгане. Улица Шекспира» о том, как в жизнь успешного московского адвоката возвращается его первая любовь — дочь цыганского барона — и просит помочь вызволить свою дочь из тюрьмы. Проект представили режиссёр-постановщик Данил Чащин, актёры Дмитрий Чеботарёв, Елизавета Юрьева, Полина Гухман, Мила Ершова и многие другие.

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Данил Чащин

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Дмитрий Чеботарёв и Елизавета Юрьева

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Полина Глухман

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Евгений Санников

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Артём Жигулин

А среди первых зрителей были Олег Меньшиков, Юлия Снигирь, Алексей Серебряков, Светлана Бондарчук, Эльдар Калимулин, Алёна Хмельницкая и многие другие.

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Светлана Бондарчук, Алексей Серебряков и Алёна Хмельницкая

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Олег Меньшиков с супругой

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Юлия Снигирь

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Сергей Шакуров

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Елена Валюшкина

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Михаил Тройник

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Анастасия Уколова

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Эльдар Калимулин

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Рената Пиотровски

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Даша Котрелёва

Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв
фото: Анна Халилулина и Арам Вардеванян

Премьера сериала «Цыгане. Улица Шекспира» состоится 6 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.

«Цыгане. Улица Шекспира»
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Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв фотографии
Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв фотографии
Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв фотографии
Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв фотографии
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