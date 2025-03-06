Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв

4 марта в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера криминальной драмы «Цыгане. Улица Шекспира»
о том, как в жизнь успешного московского адвоката возвращается его первая любовь — дочь цыганского барона — и просит помочь вызволить свою дочь из тюрьмы. Проект представили режиссёр-постановщик Данил Чащин
, актёры Дмитрий Чеботарёв
, Елизавета Юрьева
, Полина Гухман
, Мила Ершова
и многие другие.
фото: Данил Чащин
фото: Дмитрий Чеботарёв и Елизавета Юрьева
фото: Полина Глухман
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова
фото: Евгений Санников
фото: Артём Жигулин
А среди первых зрителей были Олег Меньшиков
, Юлия Снигирь
, Алексей Серебряков
, Светлана Бондарчук
, Эльдар Калимулин
, Алёна Хмельницкая
и многие другие.
фото: Светлана Бондарчук, Алексей Серебряков и Алёна Хмельницкая
фото: Олег Меньшиков с супругой
фото: Юлия Снигирь
фото: Сергей Шакуров
фото: Елена Валюшкина
фото: Михаил Тройник
фото: Анастасия Уколова
фото: Эльдар Калимулин
фото: Рената Пиотровски
фото: Даша Котрелёва
Премьера сериала «Цыгане. Улица Шекспира» состоится 6 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
фото: Анна Халилулина и Арам Вардеванян
«Цыгане. Улица Шекспира»
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