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Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии

6 марта
2025 год

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6 марта 2025
На Глеба Калюжного, который не так давно красовался на премьере сериала «Челюскин. Первые», где сыграл главную роль, завели уголовное дело. Актёра обвиняют в уклонении от службы в армии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии

26-летнего актёра обвиняют в длительном уклонении от прохождения военной службы по призыву (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Как уточняет «Коммерсант», Калюжный, снявшийся в трех десятках фильмов и выпустивший несколько музыкальных альбомов, не имеет никаких оснований для отсрочки от службы. Вызов в военкомат он проигнорировал, сменив место жительства. В случае, если местонахождение «уклониста» не будет установлено, молодой человек вполне может быть объявлен в розыск.

Уголовному делу, по данным собеседников «Коммерсанта», предшествовала доследственная проверка. По их словам, Калюжный официально прописан в Химках, где у него живет бабушка, а в Пресненском районе Москвы имел временную регистрацию, по которой и состоял на военном учете. При этом жил он по другим адресам.

17 октября прошлого года он добровольно явился в единый пункт призыва на военную службу на улице Яблочкова. Там молодому человеку, не имевшему ни одной причины для предоставления отсрочки, была выдана повестка о явке через неделю — 24 октября в сборный пункт военкомата Москвы на Угрешской улице, откуда призывников направляют уже непосредственно в воинские части для прохождения службы. Но там актер уже не появился. По информации издания, после визита в военкомат на Яблочкова Калюжный попытался встать заново на учет в Химках. Впрочем, уловка по затягиванию времени не сработала, и теперь на него завели уголовное дело.
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обсуждение >>
№ 8
Алексей Ильницкий   8.03.2025 - 10:37
Он же вроде сыграл свошника в фильме 14+, это можно было бы поставить ему в зачет читать далее>>
№ 7
Zaratusklo   7.03.2025 - 21:16
В госпиталь санитаром на пару-тройку лет. Глядишь актером станет читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   7.03.2025 - 19:01
Никто не хочет идти в армию, понятное дело. Но и убегать не правильно. читать далее>>
№ 5
Igor D.88   7.03.2025 - 12:32
... никто его садить не будет. сколько народу задержанных с наркотиками гуляют и снимаются. читать далее>>
№ 4
Валерий (Минск)   6.03.2025 - 21:44
... А причем тут остальные и в частности сын Королёвой и Тарзана? Речь идет о Калюжном, который сам несёт ответственность за свои поступки. Уклоняешься - значит получай статью в плечи. Будет вместо рэпа... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии фотографии
Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии фотографии
Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии фотографии
Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии фотографии
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