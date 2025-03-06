Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии

На Глеба Калюжного
, который не так давно красовался
на премьере сериала «Челюскин. Первые
», где сыграл главную роль, завели уголовное дело. Актёра обвиняют в уклонении от службы в армии. Об этом сообщает
«РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
26-летнего актёра обвиняют в длительном уклонении от прохождения военной службы по призыву (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Как уточняет
«Коммерсант», Калюжный, снявшийся в трех десятках фильмов и выпустивший несколько музыкальных альбомов, не имеет никаких оснований для отсрочки от службы. Вызов в военкомат он проигнорировал, сменив место жительства. В случае, если местонахождение «уклониста» не будет установлено, молодой человек вполне может быть объявлен в розыск.
Уголовному делу, по данным собеседников «Коммерсанта», предшествовала доследственная проверка. По их словам, Калюжный официально прописан в Химках, где у него живет бабушка, а в Пресненском районе Москвы имел временную регистрацию, по которой и состоял на военном учете. При этом жил он по другим адресам.
17 октября прошлого года он добровольно явился в единый пункт призыва на военную службу на улице Яблочкова. Там молодому человеку, не имевшему ни одной причины для предоставления отсрочки, была выдана повестка о явке через неделю — 24 октября в сборный пункт военкомата Москвы на Угрешской улице, откуда призывников направляют уже непосредственно в воинские части для прохождения службы. Но там актер уже не появился. По информации издания, после визита в военкомат на Яблочкова Калюжный попытался встать заново на учет в Химках. Впрочем, уловка по затягиванию времени не сработала, и теперь на него завели уголовное дело.
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