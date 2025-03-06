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«Я защищаю русских, Путина и евреев»: Сергей Полунин сделал татуировку звезды Давида

6 марта
2025 год

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6 марта 2025
Сергей Полунин похвастался в соцсетях новой татуировкой. Он набил на лице звезду Давида и заявил, что является самым известным в мире еврейским артистом балета. Также Полунин рассказал, что ждёт израильский паспорт.

«Я защищаю русских, Путина и евреев»: Сергей Полунин сделал татуировку звезды Давида

«Самый известный еврейский артист балета в мире. Я защищаю русских, Путина и евреев. Израильский паспорт скоро будет. Потрясающе. Также необходимо построить самую современную и сложную инфраструктуру для балетных школ по новой системе. Будут новые ледовые шоу, которых вы еще никогда не видели. Люблю свою жену. Люблю своих детей. Люблю вас всех», — подписал фотографию Полунин в запретграме.

На теле артиста около 20 тату: три портрета Путина на груди и на плечах, древнеславянский коловрат на животе, на правой руке — изображение российского двуглавого орла, а на левой — тату трезубца. В декабре прошлого года Полунин пожаловался на слежку и заявил, что уезжает из России.
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обсуждение >>
№ 13
Мария_2191   10.03.2025 - 16:43
Это конечно дело каждого, что набивать на своём теле и какие тату, но когда дело доходит до лица, то общественность не может молчать. Видно же всем всё и сразу, выглядит не очень. читать далее>>
№ 12
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   9.03.2025 - 18:04
[quote]№10 Росшепер Нант ... Посягаете на духовные скрепы нашего общества... Наоборот. С уважением отношусь к любой вере, меня беспокоит только их радикальная (фанатичная) часть , террористы. читать далее>>
№ 11
Тульский парень   9.03.2025 - 14:28
Краска от татух начала проникать в мозг. Повреждать серое вещество, которого и так мало......... читать далее>>
№ 10
Росшепер Нант (Смоленск)   9.03.2025 - 09:49
... Опасные вещи говорите. Посягаете на духовные скрепы нашего общества. ... А в чём проявляется "биполярка", как Вы выражаетесь, у Полунина? читать далее>>
№ 9
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   8.03.2025 - 15:51
... От того же, что и Россию. От лжи, ненависти, радикальных фанатиков. А вот как тату в этом помогают не знаю) читать далее>>
Всего сообщений: 13
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«Я защищаю русских, Путина и евреев»: Сергей Полунин сделал татуировку звезды Давида фотографии
«Я защищаю русских, Путина и евреев»: Сергей Полунин сделал татуировку звезды Давида фотографии
«Я защищаю русских, Путина и евреев»: Сергей Полунин сделал татуировку звезды Давида фотографии
«Я защищаю русских, Путина и евреев»: Сергей Полунин сделал татуировку звезды Давида фотографии
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