«Я защищаю русских, Путина и евреев»: Сергей Полунин сделал татуировку звезды Давида

Сергей Полунин
похвастался в соцсетях новой татуировкой. Он набил на лице звезду Давида и заявил, что является самым известным в мире еврейским артистом балета. Также Полунин рассказал, что ждёт израильский паспорт.
«Самый известный еврейский артист балета в мире. Я защищаю русских, Путина и евреев. Израильский паспорт скоро будет. Потрясающе. Также необходимо построить самую современную и сложную инфраструктуру для балетных школ по новой системе. Будут новые ледовые шоу, которых вы еще никогда не видели. Люблю свою жену. Люблю своих детей. Люблю вас всех
», — подписал фотографию Полунин в запретграме.
На теле артиста около 20 тату: три портрета Путина на груди и на плечах
, древнеславянский коловрат на животе, на правой руке — изображение российского двуглавого орла, а на левой — тату трезубца. В декабре прошлого года Полунин пожаловался
на слежку и заявил, что уезжает из России.
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