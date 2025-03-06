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«Нищие, конченые и блюющие»: Сарик Андреасян высказался об авторах фестивального кино и заявил, что ненавидит Тарковского

6 марта
2025 год

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6 марта 2025
На счету Сарика Андреасяна очередной скандал. На днях режиссёр посетил московский Киноколледж № 40, чтобы выступить перед студентами с лекцией. Когда разговор зашёл об авторском кинематографе, Сарик резко высказался об Андрее Тарковском, а затем позволил себе нецензурные выражения и оскорбления в адрес учащихся. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«Нищие, конченые и блюющие»: Сарик Андреасян высказался об авторах фестивального кино и заявил, что ненавидит Тарковского

Началось всё с того, что одна из студенток спросила у Андреасяна, почему ему неинтересно снимать фестивальное кино и заниматься искусством не ради денег. На что Сарик эмоциально ответил, что ненавидит «маргинальный» кинематограф: «Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против. А вы думаете на «Аноре» не зарабатывают деньги? Это благотворительность? Дело не в деньгах, мне не интересно маргинальное кино, что ты от меня хочешь, зачем ты меня заставляешь смотреть эту лажу?»

Видимо, вопрос серьёзно задел Сарика, потому что далее он начал разговаривать со студентами на повышенных тонах: «Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на**р. Это маленькие детишки, зачем вы меня позвали, я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи «Оскар» и удиви, но ты этого не сделаешь.А ради чего, маму удивить? Вы не понимаете, как всё устроено. Вы однажды подрастёте и всё поймёте. Пройдите мой путь. Если ты думаешь, что умнее меня, то заблуждаешься».

Один из студентов на условиях анонимности рассказал о лекции с режиссером и причинах возмущения присутствующих на ней: «Я считаю, что это очень несправедливо — приходить к нам в колледж и рассказывать о том, какие мы плохие студенты, о том, что мы ничего не добьемся, хотя это неправда. Мы будущее российского кинематографа, потому что в киноколледже учат создавать искусство и авторское кино, оно будет приносить деньги, а снимать контент, который делается на какие-то массы, который не несет индивидуальности, очень низко.

И человек, который снимает такое, говорит нам что-то про авторское кино, говорит про Тарковского, про Хичкока. Ко всему этому хочу добавить, что студенты переживали за то, что у колледжа будут проблемы из-за того, что информация распространилась, но мне кажется, что проблемы должны быть у Сарика, так как он человек, который снимает низкопробное кино, стыдно за его работу. Он не имеет права нам говорить, что мы малолетние маргиналы, это очень низко с его стороны. Он не ценит творчество, классиков, которые заложили основы кино, которых изучают в лучших университетах России по кино, во ВГИКе это изучают, Хичкока изучают, Тарковского. Поэтому возмущению нашему нет предела», — сказал студент.
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№ 28
Фотя   8.03.2025 - 13:41
Сарик, вроде. А выдал, будто серик. читать далее>>
№ 27
tud-sand   8.03.2025 - 09:49
да уж, "хаишь общепризнанные" - откуда общепризнанные? зайдите хотя бы здесь на страницу Тарковского - "обыкновенный экспортный режиссёр" пишут. я одного не могу понять - это учебное... читать далее>>
№ 26
Villanelle   8.03.2025 - 07:56
... Он вроде бы жил и учился в Казахстанском Кустанае. Когда успел здесь натурализоваться? Нельзя человека выгнать из родной страны, по моему мнению. Но если приехал и хаишь публично общепризнанные ценности,... читать далее>>
№ 25
shcher (Владивосток)   8.03.2025 - 04:07
Знаю я этого армянина ! Он на базаре сушеным урюком торгует ! Откуда он про Тарковского знать может ? читать далее>>
№ 24
Егорша   7.03.2025 - 22:28
... Вы это только сейчас поняли? Все его поделия одного уровня. Для кого снимал -- сам тем и является. Парой сообщений выше правильно написали: ... читать далее>>
Всего сообщений: 27
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«Нищие, конченые и блюющие»: Сарик Андреасян высказался об авторах фестивального кино и заявил, что ненавидит Тарковского фотографии
«Нищие, конченые и блюющие»: Сарик Андреасян высказался об авторах фестивального кино и заявил, что ненавидит Тарковского фотографии
«Нищие, конченые и блюющие»: Сарик Андреасян высказался об авторах фестивального кино и заявил, что ненавидит Тарковского фотографии
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