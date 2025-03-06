«Нищие, конченые и блюющие»: Сарик Андреасян высказался об авторах фестивального кино и заявил, что ненавидит Тарковского

На счету Сарика Андреасяна
очередной скандал. На днях режиссёр посетил московский Киноколледж № 40, чтобы выступить перед студентами с лекцией. Когда разговор зашёл об авторском кинематографе, Сарик резко высказался об Андрее Тарковском
, а затем позволил себе нецензурные выражения и оскорбления в адрес учащихся. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва»
.
Началось всё с того, что одна из студенток спросила у Андреасяна, почему ему неинтересно снимать фестивальное кино и заниматься искусством не ради денег. На что Сарик эмоциально ответил, что ненавидит «маргинальный» кинематограф: «Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против. А вы думаете на «Аноре» не зарабатывают деньги? Это благотворительность? Дело не в деньгах, мне не интересно маргинальное кино, что ты от меня хочешь, зачем ты меня заставляешь смотреть эту лажу?
»
Видимо, вопрос серьёзно задел Сарика, потому что далее он начал разговаривать со студентами на повышенных тонах: «Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на**р. Это маленькие детишки, зачем вы меня позвали, я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи «Оскар» и удиви, но ты этого не сделаешь.А ради чего, маму удивить? Вы не понимаете, как всё устроено. Вы однажды подрастёте и всё поймёте. Пройдите мой путь. Если ты думаешь, что умнее меня, то заблуждаешься
».
Один из студентов на условиях анонимности рассказал
о лекции с режиссером и причинах возмущения присутствующих на ней: «Я считаю, что это очень несправедливо — приходить к нам в колледж и рассказывать о том, какие мы плохие студенты, о том, что мы ничего не добьемся, хотя это неправда. Мы будущее российского кинематографа, потому что в киноколледже учат создавать искусство и авторское кино, оно будет приносить деньги, а снимать контент, который делается на какие-то массы, который не несет индивидуальности, очень низко.
И человек, который снимает такое, говорит нам что-то про авторское кино, говорит про Тарковского, про Хичкока. Ко всему этому хочу добавить, что студенты переживали за то, что у колледжа будут проблемы из-за того, что информация распространилась, но мне кажется, что проблемы должны быть у Сарика, так как он человек, который снимает низкопробное кино, стыдно за его работу. Он не имеет права нам говорить, что мы малолетние маргиналы, это очень низко с его стороны. Он не ценит творчество, классиков, которые заложили основы кино, которых изучают в лучших университетах России по кино, во ВГИКе это изучают, Хичкока изучают, Тарковского. Поэтому возмущению нашему нет предела
», — сказал студент.
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