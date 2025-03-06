Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов

6 марта
2025 год

Лайфстайл >>
6 марта 2025
5 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового сериала Wink.ru «Между нами химия». Драмеди о матери-одиночке, которая, столкнувшись с тяжелым заболеванием, вынуждена резко изменить свою жизнь и начать поиски мужа, представили режиссёра Карина Чувикова и актёры Саша Бортич, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелёв, Павел Ворожцов, Илья Лыков.

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Карина Чувикова

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Саша Бортич

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Ксения Андрианова и Евгений Сангаджиев

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Антон Филипенко

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Павел Ворожцов

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Илья Лыков

А среди гостей премьеры были Аглая Тарасова, Ника Жукова, Анастасия Уколова, Дарья Руденок, Анна Цуканова-Котт и многие другие.

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Аврора

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Аглая Тарасова

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Ника Жукова и Григорий Дудник

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Анастасия Уколова

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Дарья Руденок

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Гриша Верник

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Ася Резник

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Софья Аржаных

Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов
фото: Анфиса Черных

Смотрите сериал «‎Между нами химия»‎ на Wink.ru.

«Между нами химия»
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Sveta_21Ermolova   8.03.2025 - 19:36
... Ничего вы не понимаете в "высокой моде"))) кто более глупо и убого одет, тот и на коне. читать далее>>
№ 6
Киноман1985   8.03.2025 - 18:29
Фильм, который не хочется даже начинать смотреть. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 21:15
Смотрю, что Бортич прям светится, видимо довольна своей работой и премьерой. Тоже б такая уже посмотреть, что там вышла за "химия". читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   7.03.2025 - 20:13
В Фишере Бортич отлично сыграла, особенно в финальной сцене, будет интересно увидеть её в новом амплуа. читать далее>>
№ 2
alexkotov   7.03.2025 - 20:08
Радует, очень радует, что наши стали снимать не только однотипные мыльные оперы, а действительно интересные сериалы и фильмы, надо будет глянуть, по описанию прям добротно. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
АврораСитора АлиеваКсения АндриановаАлександра БортичАрам ВардеванянМарина ВасильеваГригорий ВерникИгорь ВолошинПавел ВорожцовМихаил ВрубельГригорий ДудникНика ЖуковаКузьма КотрелёвМария ЛисоваяИлья ЛыковЕлена Николаева (II)Анастасия РезникАлександра РозовскаяДарья РуденокЕвгений СангаджиевАглая ТарасоваАнастасия УколоваАнтон ФилипенкоАнна Цуканова-КоттДарья ЧарушаАнфиса ЧерныхКарина Чувикова
фильмы
Между нами химия

фотографии >>
Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов фотографии
Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов фотографии
Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов фотографии
Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Даньшина
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Даньшина.
Татьяна Говорова
9 марта ушла из жизни актриса Татьяна Говорова.
Юрий Томилин
9 марта ушёл из жизни актёр Юрий Томилин.
Анатолий Кирьяков
9 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Кирьяков.

День рождения >>

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Валерия Мельник
Роман Нечаев
Юлия Сулес
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Рамзи Бедиа
Натали Келли
Бланш Коммерель
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

Суспирия
фильм ужасов
Италия, 1977
Мужчина и женщина
мелодрама
Россия, 2024
Особо опасный пассажир
триллер
США, 2025
Киллер в отставке
боевик, комедия
Великобритания, США, 2024
Зверопоиск
комедия, приключения
Великобритания, Канада, США, Украина, Япония, 2024
Мелочи жизни
драма, экранизация
Ирландия, Бельгия, США, 2024
Ужасающие
мистика, фильм ужасов
Италия, 2023
Крушение мира
триллер
Испания, США, Чили, 2024
Семь вуалей
драма, музыкальный фильм
Канада, 2023
Опус
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Создай девушку
драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2025
Последний день рождения
драма, триллер
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен