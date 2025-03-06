Любовь сильнее страха: Саша Бортич, Аглая Тарасова и Павел Ворожцов

5 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового сериала Wink.ru «Между нами химия»
. Драмеди о матери-одиночке, которая, столкнувшись с тяжелым заболеванием, вынуждена резко изменить свою жизнь и начать поиски мужа, представили режиссёра Карина Чувикова
и актёры Саша Бортич
, Евгений Сангаджиев
, Антон Филипенко
, Кузьма Котрелёв
, Павел Ворожцов
, Илья Лыков
.
фото: Карина Чувикова
фото: Саша Бортич
фото: Ксения Андрианова и Евгений Сангаджиев
фото: Антон Филипенко
фото: Павел Ворожцов
фото: Илья Лыков
А среди гостей премьеры были Аглая Тарасова
, Ника Жукова
, Анастасия Уколова
, Дарья Руденок
, Анна Цуканова-Котт
и многие другие.
фото: Аврора
фото: Аглая Тарасова
фото: Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель
фото: Ника Жукова и Григорий Дудник
фото: Анастасия Уколова
фото: Дарья Руденок
фото: Гриша Верник
фото: Ася Резник
фото: Софья Аржаных
Смотрите сериал «Между нами химия» на Wink.ru.
фото: Анфиса Черных
«Между нами химия»
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