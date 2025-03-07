Глеб Калюжный пойдёт в армию

На днях стало известно
, что Глеба Калюжного
, с чьим участием недавно вышел новый сериал «Челюскин. Первые
», обвиняют в уклонении от срочной службы. После возбуждения уголовного дела актёра вызвали в Следственный комитет, куда он явился для допроса вместе с адвокатом. По данным близких к следствию источников «Коммерсанта»
, Глеб Калюжный частично признал вину, отметив, что пятно в биографии в виде судимости ему не нужно, и обязался отправиться в армию. Сразу после допроса он направился в военкомат.
Там актёру выписали штраф в размере 30 тыс. руб. за неявку по повестке в установленный срок и вручили новую повестку. По ней актер обязан прибыть 20 марта в единый пункт призыва на военную службу на улицу Яблочкова. Предполагается, что там ему выпишут еще одну повестку на 16 апреля. В этот день из сборного пункта на Угрешской улице призывников направляют непосредственно в войска. Актёр и его адвокат комментировать ситуацию отказались.
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