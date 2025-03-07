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Глеб Калюжный пойдёт в армию

7 марта
2025 год

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7 марта 2025
На днях стало известно, что Глеба Калюжного, с чьим участием недавно вышел новый сериал «Челюскин. Первые», обвиняют в уклонении от срочной службы. После возбуждения уголовного дела актёра вызвали в Следственный комитет, куда он явился для допроса вместе с адвокатом. По данным близких к следствию источников «Коммерсанта», Глеб Калюжный частично признал вину, отметив, что пятно в биографии в виде судимости ему не нужно, и обязался отправиться в армию. Сразу после допроса он направился в военкомат.

Глеб Калюжный пойдёт в армию

Там актёру выписали штраф в размере 30 тыс. руб. за неявку по повестке в установленный срок и вручили новую повестку. По ней актер обязан прибыть 20 марта в единый пункт призыва на военную службу на улицу Яблочкова. Предполагается, что там ему выпишут еще одну повестку на 16 апреля. В этот день из сборного пункта на Угрешской улице призывников направляют непосредственно в войска. Актёр и его адвокат комментировать ситуацию отказались.
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№ 11
Олег Полекас   26.03.2025 - 10:25
И пусть канает! Искусство ничего не потеряет, от слова "ноль". читать далее>>
№ 10
Angelika77   12.03.2025 - 21:23
... А я думаю Глебу подойдёт эта армейская песенка, прям "Солдатов" захотелось пересмотреть. читать далее>>
№ 9
ДаринаКароль   11.03.2025 - 20:46
Придёт, получит повестку, что надо прийти в другой раз получить снова повестку - немного смешно звучит. Наверняка сидит сейчас разучивает армейские песенки, чтоб хоть как-то влиться в коллектив. читать далее>>
№ 8
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 20:16
... Я чего-то тоже так думаю. Если бы не хотел "пятна" на своём имени и карьере, то пошёл бы сразу и давно, а не вот так с под пинка. читать далее>>
№ 7
Тульский парень   9.03.2025 - 14:27
... замнут, заплатят неустойку большому чину и все. через месяц получит военник. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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