«Его фильмы не стоят и двух минут Тарковского»: Алексей Герман-младший, Андрей Звягинцев и Николай Бурляев о скандале вокруг Сарика Андреасяна

На днях Сарик Андреасян
посетил с лекцией московский киноколледж. В ходе беседы студенты задавали вопросы, один из которых касался авторского кино. На что Сарик ответил
, что ему не интересно снимать фестивальные проекты, которые он назвал «маргинальными», а Тарковского
, приведенного ему в пример, он и вовсе ненавидит.
После того, как видео с выступлением Сарика разлетелось по сети, он прокомментировал скандал в своём телеграм-канале: «Я считаю, что именно из-за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране дефицит кадров. Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять "боингом". Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений, не стоит. Пока ученикам засоряют мозг, ничего ждать не стоит. Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну, и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так как, им рассказали
».
Андреасян также посетовал на то, что попытка вести диалог с аудиторией обернулась агрессией в его адрес: «И, конечно же, важно понимать, что, когда к вам приходит человек, который хочет вести с вами диалог, то его нужно не оскорблять обвинениями в том, что он успешен и работает для зрителя, а пытаться у него чему-то научиться. Через несколько лет, когда эти ученики выйдут в настоящий мир кино и столкнутся с правдой, они поймут, что я им пытался растолковать, но пусть все учатся на своих ошибках, и я в том числе. Моя ошибка лишь в том, что я поверил, что можно честно вести разговор с теми, кто на это не готов
», — заявил режиссёр.
Также Андреасян рассказал, что многие коллеги поддержали его: «Умные люди меня поняли, а те кто пытается напасть и обвинить, пусть выдохнут и успокоятся. Время все расставит на свои места! Я мыслю иначе, поэтому я — это я! И если всем остальным кинематографистам так претит мысль, что они работают для зрителя, то мне это только на руку. Отправляйте свои фильмы на фестивали, а я буду купаться в зрительской любви!
» — заключил он.
Скандал прокомментировал
друг Андрея Тарковского Николай Бурляев
: «Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот "режиссер" никогда не дорастет, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа
», — подчеркнул кинодеятель.
Алексей Герман-младший назвал
слова Сарика глупостью: «Авторское кино — это сложное интеллектуальное кино, на которое ходят люди. В российским кинематографе тоже есть такие фильмы, которые собирали приличную кассу. Некоторые из них были успешнее с точки зрения денег, чем фильмография Андреасяна. Давайте честно, все фильмы Андреасяна, которые он снял, снимает и снимет, не стоят и двух минут Тарковского. Тарковский — один из величайших, тончайших, умнейших режиссеров. Я не помню, чтобы кто-то из серьезных режиссеров позволял себе такие высказывания в отношении других режиссеров
», — отметил он.
А Андрей Звягинцев
от комментариев интеллигентно отказался: «Я мнения свои, как правило, держу при себе. Так они настаиваются и в тишине бродят, как хорошее вино. Тем более — комментировать события, связанные с высказываниями режиссера, ни одного кадра которого я не видел, было бы странно. Потому что его мнения (как и мнения любого другого; хоть бы и меня самого) это просто сотрясение воздуха. И не имеет никакого значения. По точному определению Демокрита: «все в природе только атомы и пустота». Больше нет ничего. Решим так, что пустота — это мнения кого бы то ни было. А сгустки атомов это поступки, действия и — если говорить о кино — экранные образы. Фильм — это атом. Болтовня — это всегда преходящее — пустота. И потому зачем комментировать пустоту?
».
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