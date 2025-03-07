Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре»

Появление Юры Борисова
и Марка Эйдельштейна
на красных дорожках кинопремий
, среди гостей вечеринок модных домов
, а затем и на «Оскаре»
, сопровождалось не только потоком восхищенных постов в телеграм-каналах. Тандем Юры и Марка помимо прочего по-доброму всех веселил: их совместные фотографии разбирали на мемы
, а иногда актёры сами генерили инфоповоды, например, пытаясь унести золотую статуэтку еще до начала торжественной части «Оскара»
. Кажется, Юра и Марк отлично провели время в ожидании церемонии. На днях официальный аккаунт фильма «Анора»
, получившего главную статуэтку на премии, опубликовал серию фотографий, сделанных Марком на пленочную камеру и как нельзя лучше передающих атмосферу предоскаровских будней.
фото: Марк Эйдельштейн и Юра Борисов
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Майки Мэдисон фото: Шон Бейкер
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