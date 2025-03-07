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Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре»

7 марта
2025 год

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7 марта 2025
Появление Юры Борисова и Марка Эйдельштейна на красных дорожках кинопремий, среди гостей вечеринок модных домов, а затем и на «Оскаре», сопровождалось не только потоком восхищенных постов в телеграм-каналах. Тандем Юры и Марка помимо прочего по-доброму всех веселил: их совместные фотографии разбирали на мемы, а иногда актёры сами генерили инфоповоды, например, пытаясь унести золотую статуэтку еще до начала торжественной части «Оскара». Кажется, Юра и Марк отлично провели время в ожидании церемонии. На днях официальный аккаунт фильма «Анора», получившего главную статуэтку на премии, опубликовал серию фотографий, сделанных Марком на пленочную камеру и как нельзя лучше передающих атмосферу предоскаровских будней.

Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре»
фото: Марк Эйдельштейн и Юра Борисов

Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре»
фото: Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре»
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук

Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре»
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов

Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре»
фото: Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре»
фото: Майки Мэдисон

Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре»
фото: Шон Бейкер
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обсуждение >>
№ 11
Angelika77   12.03.2025 - 21:22
Фотки вышли супер, намного интересней и живей, чем профи на большую камеру. От такого закулисного кадра я б не отказалась. читать далее>>
№ 10
ЛинаМисс   10.03.2025 - 17:24
Борисов нравится, с некоим космосом в голове... лишь бы до Петрова не скатился.... читать далее>>
№ 9
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 20:12
Снимки реально крутые получились, теперь у Юры и Марка будет что вспомнить дома на досуге: "как побывали на красной дорожке и Оскар". читать далее>>
№ 8
Весне дорогу!   9.03.2025 - 20:00
Пленочка! Совсем иное качество фотографий. Магия! читать далее>>
№ 7
Иван Беляев (Москва)   9.03.2025 - 19:59
счастливые)))) читать далее>>
Всего сообщений: 11
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персоны
Юра БорисовШон БэйкерМайки МэдисонАнна ШевчукМарк Эйдельштейн
фильмы
Анора

фотографии >>
Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре» фотографии
Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре» фотографии
Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре» фотографии
Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре» фотографии
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