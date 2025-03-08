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Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы

8 марта
2025 год

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8 марта 2025
Турецкие актеры уже несколько лет захватывают женские сердца по всей России, чему способствует и онлайн-кинотеатр Иви. Только за последнее время одним из главных лиц российской платформы стал Бурак Озчивит, кроме того, там вышел фильм «Оставь это ветру» с Барышем Ардучем, а совсем скоро линейка сериалов пополнится историческим блокбастером «Эль Турко» с Джаном Яманом, который лично приедет в Москву на премьеру проекта 19 марта. Так что мы не могли пройти мимо и в честь Международного женского дня составили подборку турецких актеров, среди которых набралось приличное количество холостяков. Советуем запомнить их получше — кто знает, кого Иви привезет в столицу в следующий раз.

Джан Яман

Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы
фото: Джан Яман

В новом сериале «Эль Турко», премьера которого состоится 21 марта эксклюзивно на Иви, Джан исполнил роль одного из самых отважных офицеров османской армии, ставшего на защиту итальянской деревни Моэна. Там он встречает девушку по имени Глория и влюбляется в нее, а заодно переосмысливает свои взгляды на жизнь. А вот в отличие от сериала, в реальной жизни Яман еще не встретил свою возлюбленную. По слухам, одной из последних интрижек актера был роман с Франческой Чиллеми на площадке сериала «Фиолетовый как море». Однако до серьезных отношений, которыми, по словам Джана, он хотел бы обзавестись, у них точно не дошло.

Барыш Ардуч

Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы
фото: Барыш Ардуч

Турецкий красавчик, недавно побывавший в Москве на премьере фильма «Оставь это ветру» вместе с исполнительницей главной роли Ханде Эрчел. Обрел популярность благодаря комедийной мелодраме «Любовь напрокат», исторической драме «Алп-Арслан: Великий Сельджук», а также сериалу «Ворон». Поклонницы давно не питают иллюзий насчет актера: в 2014 году он начал встречаться с Гюпсе Озай, с которой познакомился на площадке мелодрамы «Делиха». В 2020-м пара сыграла свадьбу, а уже через два года у них родился первенец.

Читать Реценция на фильм «Оставь это ветру»

Керем Бюрсин

Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы
фото: Керем Бюрсин

В октябре прошлого года Керем, известный по сериалу «Постучись в мою дверь», разбил поклонницам сердца: актер заявил, что счастлив в отношениях. Имени избранницы он не назвал, но турецкая журналистка, которой Бюрсин давал интервью, утверждает, что счастливицей стала Мелиса Тапан. 31-летняя наследница могущественной турецкой династии известна не только родством с легендарным бизнесменом Сакыпом Сабанджи. Она также развивается в сфере моды и бизнеса, частенько мелькая страницах светской хроники.

Акын Акынезю

Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы
фото: Акын Акынезю

Король турдизи, как его окрестил онлайн-кинотеатр Иви, в первую очередь знаком зрителю по сериалам «Ветреный» и «Великолепный век». Одним из последних проектов Акына стал сериал «Ловушка», в котором он сыграл талантливого адвоката с разрушенной предательством жизнью. Поклонницы с нетерпением ждут новых ролей Акынезю, но знают, что его сердце давно занято. Будучи студентом Акын познакомился с Сандрой Пастемалчиян, американкой армянского происхождения. Вместе они уже более пяти лет, но актер не раскрывает подробности своей личной жизни. В отличие от возлюбленной – она часто делится совместными фото и иногда присутствует на его съемках. В 2022 году Акынезю сделал возлюбленной предложение в городе любви – Париже, а она охотно сказала «Да».

Бурак Озчивит

Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы
фото: Бурак Озчивит

Одним из ярких проектов Бурака стал романтический скетчком «Я к тебе надолго», воплотивший на экране мечту каждой поклонницы: герой Озчивита оказывается на пороге квартиры обычной девушки из России, грезящей о жизни, как в кино. Вместе они учатся находить счастье в любых обстоятельствах. А вот свое личное счастье Бурак давно нашел. Встречу с будущей женой актеру подарил прославивший его сериал «Королёк — птичка певчая». Отношения с экранной возлюбленной, Фахрие Эвджен, начались не сразу: только спустя несколько лет, во время съемок картины «Любовь похожа на тебя», актеры начали встречаться и вскоре поженились. Через два года после свадьбы у пары родился первенец, а в 2023-м Фахрие подарила Бураку второго сына.

Кыванч Татлытуг

Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы
фото: Кыванч Татлытуг

Закономерно перешел с подиума на телеэкраны после того, как выиграл несколько престижных модельных конкурсов, актер Кыванч, который обрел популярность благодаря роли Бехлюля в сериале «Запретная любовь» и последовавшим за ним проектом «Сон бабочки». А для съемок в военно-исторической драме «Курт Сеит и Александра», действие которой разворачивается в Российской империи, актеру пришлось пройти испытание суровой зимой. Но Татлытуг с ним успешно справился. Возможно, потому, что с 2013 года его сердце греет любовью стилистка Башак Дизер, с которой он связал себя узами брака в 2016-м. Через четыре года она родила актеру сына Курта Эфе.

Мерт Рамазан Демир

Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы
фото: Мерт Рамазан Демир

Актер обрел популярность после сериала «Зимородок», в котором он сыграл роль избалованного мажора. Мерту Рамазану Демиру часто приписывали романы с партнершами по фильмам и сериалам, но ни один из них он официально не подтверждал. А в июне 2023 года в сети появились снимки Мерта и актрисы Афры Сарачоглу, на которых они проводят время на отдыхе в романтической обстановке. Однако и после этого звезды не давали комментариев по поводу своих отношений. Поговаривают, интрижка актеров — всего лишь фантазия режиссера «Зимородка». Мол, все ради пиара проекта.

Бурак Дениз

Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы
фото: Бурак Дениз

Пару лет назад звезде сериалов «Любовь не понимает слов», «Марашанец», «Ночная сказка» и «Совершенно другой» Бураку Денизу приписывали роман с турецкой актрисой Бестемсу Оздемир, сыгравшей в голливудском боевике «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Актер познакомил девушку с семьей, друзьями и коллегами, и поклонники были уверены, что скоро молодые люди сыграют свадьбу. Однако в декабре прошлого года Оздемир сообщила о расставании с актером. По слухам, он бросил её ради Су Бурджу Джошкун, с которой встретился на площадке сериала «Ночная сказка». Поклонники в восторге от новой возлюбленной и считают, что они идеально подходят друг другу.

Софья Чернозуб
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обсуждение >>
№ 16
Анастасия Ал. Благинина   12.03.2025 - 21:49
Турецкие актёры проживают свои роли. Харламов - резидент пошляцкого ТНТ-шного Камеди, актёр из него такое себе. Нашли, кого в пример ставить. Мерт Рамазан Демир вообще мне не нравится. Слащавый и как актёр... читать далее>>
№ 15
Angelika77   12.03.2025 - 21:20
Турецкие актёры для меня по сей день остаются загадкой, так как с виду красавцы, а играют хуже нашего Харламова. Хотя Мерт Р.Демир понравился мне не только внешне. В "Зимородке" сыграл суперски. читать далее>>
№ 13
ДаринаКароль   11.03.2025 - 20:20
Может этот статус "свободен" касается именно ролей по фильму, потому как большая часть представленных актёров уже занята либо наполовину занята. читать далее>>
№ 12
Ринн   11.03.2025 - 12:40
А аналогичный рейтинг из красавцев из российских сериалов будет? Сделайте пожалуйста! И увидите, что эти мачо никакие не мачо, а чай-кофе-на-сдачу:) читать далее>>
№ 11
Алексей Р.   11.03.2025 - 08:33
Если кому попроще, а не турецкий актёр, заезжайте на Агрокластер «Фуд Сити» (бывший рынок). Выбор огромнейший, разочарованы не будете. читать далее>>
Всего сообщений: 12
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Алп-Арслан: Великий СельджукВеликолепный век. Империя КёсемВетреныйВоронЗапретная любовьЗимородокКоролёк - птичка певчаяКурт Сеит и АлександраЛовушкаЛюбовь напрокатЛюбовь не понимает словЛюбовь похожа на тебяМарашанецНочная сказкаОперация «Фортуна»: Искусство побеждатьОставь это ветруПостучись в мою дверьСовершенно другой человекСон бабочкиФиолетовый как мореЭль ТуркоЯ к тебе надолго

фотографии >>
Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы фотографии
Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы фотографии
Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы фотографии
Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы фотографии
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