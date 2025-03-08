Статус «свободен»: Джан Яман, Барыш Ардуч, Бурак Озчивит и другие турецкие красавцы

Турецкие актеры уже несколько лет захватывают женские сердца по всей России, чему способствует и онлайн-кинотеатр Иви. Только за последнее время одним из главных лиц российской платформы стал Бурак Озчивит, кроме того, там вышел фильм «Оставь это ветру» с Барышем Ардучем, а совсем скоро линейка сериалов пополнится историческим блокбастером «Эль Турко» с Джаном Яманом, который лично приедет в Москву на премьеру проекта 19 марта. Так что мы не могли пройти мимо и в честь Международного женского дня составили подборку турецких актеров, среди которых набралось приличное количество холостяков. Советуем запомнить их получше — кто знает, кого Иви привезет в столицу в следующий раз.
Джан Яман
фото: Джан Яман
В новом сериале «Эль Турко», премьера которого состоится 21 марта эксклюзивно на Иви, Джан исполнил роль одного из самых отважных офицеров османской армии, ставшего на защиту итальянской деревни Моэна. Там он встречает девушку по имени Глория и влюбляется в нее, а заодно переосмысливает свои взгляды на жизнь. А вот в отличие от сериала, в реальной жизни Яман еще не встретил свою возлюбленную. По слухам, одной из последних интрижек актера был роман с Франческой Чиллеми на площадке сериала «Фиолетовый как море». Однако до серьезных отношений, которыми, по словам Джана, он хотел бы обзавестись, у них точно не дошло.
Барыш Ардуч
фото: Барыш Ардуч
Турецкий красавчик, недавно побывавший в Москве на премьере фильма «Оставь это ветру» вместе с исполнительницей главной роли Ханде Эрчел. Обрел популярность благодаря комедийной мелодраме «Любовь напрокат», исторической драме «Алп-Арслан: Великий Сельджук», а также сериалу «Ворон». Поклонницы давно не питают иллюзий насчет актера: в 2014 году он начал встречаться с Гюпсе Озай, с которой познакомился на площадке мелодрамы «Делиха». В 2020-м пара сыграла свадьбу, а уже через два года у них родился первенец.
В октябре прошлого года Керем, известный по сериалу «Постучись в мою дверь», разбил поклонницам сердца: актер заявил, что счастлив в отношениях. Имени избранницы он не назвал, но турецкая журналистка, которой Бюрсин давал интервью, утверждает, что счастливицей стала Мелиса Тапан. 31-летняя наследница могущественной турецкой династии известна не только родством с легендарным бизнесменом Сакыпом Сабанджи. Она также развивается в сфере моды и бизнеса, частенько мелькая страницах светской хроники.
Король турдизи, как его окрестил онлайн-кинотеатр Иви, в первую очередь знаком зрителю по сериалам «Ветреный» и «Великолепный век». Одним из последних проектов Акына стал сериал «Ловушка», в котором он сыграл талантливого адвоката с разрушенной предательством жизнью. Поклонницы с нетерпением ждут новых ролей Акынезю, но знают, что его сердце давно занято. Будучи студентом Акын познакомился с Сандрой Пастемалчиян, американкой армянского происхождения. Вместе они уже более пяти лет, но актер не раскрывает подробности своей личной жизни. В отличие от возлюбленной – она часто делится совместными фото и иногда присутствует на его съемках. В 2022 году Акынезю сделал возлюбленной предложение в городе любви – Париже, а она охотно сказала «Да».
Бурак Озчивит
фото: Бурак Озчивит
Одним из ярких проектов Бурака стал романтический скетчком «Я к тебе надолго», воплотивший на экране мечту каждой поклонницы: герой Озчивита оказывается на пороге квартиры обычной девушки из России, грезящей о жизни, как в кино. Вместе они учатся находить счастье в любых обстоятельствах. А вот свое личное счастье Бурак давно нашел. Встречу с будущей женой актеру подарил прославивший его сериал «Королёк — птичка певчая». Отношения с экранной возлюбленной, Фахрие Эвджен, начались не сразу: только спустя несколько лет, во время съемок картины «Любовь похожа на тебя», актеры начали встречаться и вскоре поженились. Через два года после свадьбы у пары родился первенец, а в 2023-м Фахрие подарила Бураку второго сына.
Закономерно перешел с подиума на телеэкраны после того, как выиграл несколько престижных модельных конкурсов, актер Кыванч, который обрел популярность благодаря роли Бехлюля в сериале «Запретная любовь» и последовавшим за ним проектом «Сон бабочки». А для съемок в военно-исторической драме «Курт Сеит и Александра», действие которой разворачивается в Российской империи, актеру пришлось пройти испытание суровой зимой. Но Татлытуг с ним успешно справился. Возможно, потому, что с 2013 года его сердце греет любовью стилистка Башак Дизер, с которой он связал себя узами брака в 2016-м. Через четыре года она родила актеру сына Курта Эфе.
Актер обрел популярность после сериала «Зимородок», в котором он сыграл роль избалованного мажора. Мерту Рамазану Демиру часто приписывали романы с партнершами по фильмам и сериалам, но ни один из них он официально не подтверждал. А в июне 2023 года в сети появились снимки Мерта и актрисы Афры Сарачоглу, на которых они проводят время на отдыхе в романтической обстановке. Однако и после этого звезды не давали комментариев по поводу своих отношений. Поговаривают, интрижка актеров — всего лишь фантазия режиссера «Зимородка». Мол, все ради пиара проекта.
обсуждение >>