12 марта Всероссийский музей А.С. Пушкина откроет выставку костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
. Экспозиция будет размещена среди подлинных экспонатов пушкинской эпохи.
«В фильме дерзко, выразительно, во многом метафорично представлена история жизни великого поэта, которая по-прежнему волнует читателя и зрителя. Костюмы фильма демонстрируют художественную свободу, которую в музейных залах уместно сопоставить со свободой творчества»
, — прокомментировала идею выставки Галина Седова, российский пушкинист, доктор филологических наук, заведующая Мемориальным музеем-квартирой А.С. Пушкина. Костюмы героев фильма можно будет увидеть во время посещения музея в составе экскурсионных групп или при индивидуальном посещении. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе музея.
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