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Всероссийский музей А.С. Пушкина откроет выставку костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

9 марта
2025 год

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9 марта 2025
12 марта Всероссийский музей А.С. Пушкина откроет выставку костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Экспозиция будет размещена среди подлинных экспонатов пушкинской эпохи.

Всероссийский музей А.С. Пушкина откроет выставку костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

«В фильме дерзко, выразительно, во многом метафорично представлена история жизни великого поэта, которая по-прежнему волнует читателя и зрителя. Костюмы фильма демонстрируют художественную свободу, которую в музейных залах уместно сопоставить со свободой творчества», — прокомментировала идею выставки Галина Седова, российский пушкинист, доктор филологических наук, заведующая Мемориальным музеем-квартирой А.С. Пушкина. Костюмы героев фильма можно будет увидеть во время посещения музея в составе экскурсионных групп или при индивидуальном посещении. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе музея.
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обсуждение >>
№ 3
Angelika77   12.03.2025 - 21:17
Интересно, сколько будет стоит билет. Надеюсь хоть не стали поднимать немыслимые цены, а то мало желающих попадут на выставку. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   11.03.2025 - 20:10
... А мне кажется неплохая идея. И прикольно бы было ещё сделать возможным примерку (не за бесплатно конечно)). Я уверенна, что с представительниц женского пола мало кто бы сейчас смог проходить часа... читать далее>>
№ 1
Мария_2191   10.03.2025 - 16:25
То устраивают экскурсии по местам съёмок "Пророка", теперь выставку костюмов...что дальше? Будет музей восковых фигур? читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фильмы
Пророк. История Александра Пушкина

фотографии >>
Всероссийский музей А.С. Пушкина откроет выставку костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
Всероссийский музей А.С. Пушкина откроет выставку костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
Всероссийский музей А.С. Пушкина откроет выставку костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
Всероссийский музей А.С. Пушкина откроет выставку костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
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