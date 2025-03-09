Памела Бах покончила с собой

Актриса и бывшая жена Дэвида ХассельхоффаПамела Бахсовершила суицид в своей резиденции в Лос-Анджелесе. Ей было 62 года. По данным окружного судмедэксперта, причиной смерти стал выстрел в голову.
фото: Дэвид Хассельхофф и Памела Бах
Терри Ахерн, который несколько лет работал представителем актрисы, рассказал, что она десятилетиями мучилась от последствий аварии, в которую попала на мотоцикле в 2003 году: Памела сидела сзади своего бывшего мужа Дэвида, когда он не справился с управлением и врезался в бордюр тротуара. Мотоцикл отбросило на фонарный столб, а Бах упала на обочину дороги. После происшествия Бах госпитализировали со сломанной шеей и спиной. Она провела месяцы в реанимации.
«Это мучило ее — артрит после всего этого. Потому что эта штука настигает тебя, когда ты становишься старше — ранее полученные травмы, артрит дает о себе знать... Тело Памелы было разрушено артритом, вызванным несчастным случаем», — поделился Терри Ахерн. Он добавил, что актриса была самым добрым человеком, которого он когда-либо встречал и последним человеком, который, по его мнению, мог бы совершить самоубийство.
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