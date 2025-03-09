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Памела Бах покончила с собой

9 марта
2025 год

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9 марта 2025
Актриса и бывшая жена Дэвида Хассельхоффа Памела Бах совершила суицид в своей резиденции в Лос-Анджелесе. Ей было 62 года. По данным окружного судмедэксперта, причиной смерти стал выстрел в голову.

Памела Бах покончила с собой
фото: Дэвид Хассельхофф и Памела Бах

Терри Ахерн, который несколько лет работал представителем актрисы, рассказал, что она десятилетиями мучилась от последствий аварии, в которую попала на мотоцикле в 2003 году: Памела сидела сзади своего бывшего мужа Дэвида, когда он не справился с управлением и врезался в бордюр тротуара. Мотоцикл отбросило на фонарный столб, а Бах упала на обочину дороги. После происшествия Бах госпитализировали со сломанной шеей и спиной. Она провела месяцы в реанимации.

«Это мучило ее — артрит после всего этого. Потому что эта штука настигает тебя, когда ты становишься старше — ранее полученные травмы, артрит дает о себе знать... Тело Памелы было разрушено артритом, вызванным несчастным случаем», — поделился Терри Ахерн. Он добавил, что актриса была самым добрым человеком, которого он когда-либо встречал и последним человеком, который, по его мнению, мог бы совершить самоубийство.
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обсуждение >>
№ 16
плачет девочка   8.05.2025 - 14:23
... а Я живу без света тогда как читать далее>>
№ 15
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 15:05
... некуда. белый свет сменится черны, не больше. читать далее>>
№ 14
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 20:36
... Значит у вас есть "сильное стремление к жизни", любовь к жизни,так сказать. И болевой порог у всех же разный, и течение болезни. Так что судить здесь сложно за другого. читать далее>>
№ 13
НадеждаЩе (Долгопрудный)   13.03.2025 - 14:42
... Не пойму. Я болею ревматоидным полиартритом с 12 лет, с 1976 года. Сейчас вообще на улицу не выхожу. Но я живу, несмотря на боль. И я хочу жить! читать далее>>
№ 12
пума (владикавказ)   12.03.2025 - 21:38
... Сами-то поняли, что написали? читать далее>>
Всего сообщений: 15
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Памела БахДэвид Хассельхофф

фотографии >>
Памела Бах покончила с собой фотографии
Памела Бах покончила с собой фотографии
Памела Бах покончила с собой фотографии
Памела Бах покончила с собой фотографии
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