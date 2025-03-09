Юлия Высоцкая заявила, что не продавала свой кулинарный бизнес

Юлия Высоцкая
опровергла новость о закрытии кулинарного бизнеса, которую ранее опубликовал телеграм-канал Mash. Телеведущая назвала клеветой сообщение об уходе из проекта «Едим дома!», который, по мнению канала, был спровоцирован убытками, понесёнными из-за мемов
, где Юлия готовит горящий шашлык, макароны с водкой и горелые сырники.
«Юлия Высоцкая продолжает ведение бизнеса в России: сеть Кулинарных студий активно развивается — на данный момент работает 5 студий в Москве и запланированы открытия еще двух, также в планах запуск студии в Санкт-Петербурге. Всеми любимая программа «Едим Дома!» уже 22 года успешно выходит на канале НТВ и продолжает радовать зрителей каждую субботу в 9.20. Хотя, безусловно, какие-то проекты приходят, какие-то уходят, и это нормальная практика ведения бизнеса»
, — написала
телеведущая в своём телеграм-канале.
обсуждение >>