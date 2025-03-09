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Юлия Высоцкая заявила, что не продавала свой кулинарный бизнес

9 марта
2025 год

Лайфстайл >>
9 марта 2025
Юлия Высоцкая опровергла новость о закрытии кулинарного бизнеса, которую ранее опубликовал телеграм-канал Mash. Телеведущая назвала клеветой сообщение об уходе из проекта «Едим дома!», который, по мнению канала, был спровоцирован убытками, понесёнными из-за мемов, где Юлия готовит горящий шашлык, макароны с водкой и горелые сырники.

Юлия Высоцкая заявила, что не продавала свой кулинарный бизнес

«Юлия Высоцкая продолжает ведение бизнеса в России: сеть Кулинарных студий активно развивается — на данный момент работает 5 студий в Москве и запланированы открытия еще двух, также в планах запуск студии в Санкт-Петербурге. Всеми любимая программа «Едим Дома!» уже 22 года успешно выходит на канале НТВ и продолжает радовать зрителей каждую субботу в 9.20. Хотя, безусловно, какие-то проекты приходят, какие-то уходят, и это нормальная практика ведения бизнеса», — написала телеведущая в своём телеграм-канале.
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обсуждение >>
№ 10
Киноман1985   17.03.2025 - 19:52
... неумирающая ниша. сколько будет существовать человечество, столько принимать пищу. вопрос с блюдами. за годы приходится по-настоящему выдумывать блюда)). читать далее>>
№ 9
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 15:07
Кончаловский вздохнул с облегчением. Не будет ныть на ухо с просьбой снять фильм. читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 20:38
... Нашли на чём пиариться. Я с людей слегка в шоке, то ли им заняться нечем, то хотят привлечь к своей персоне внимания. читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 19:14
... Кстати если говорить о Смаке, то Макаревич как поварёшка, мне нравился больше, чем Высоцкая. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   11.03.2025 - 20:13
Я можно сказать училась готовить на Юлиной передаче "Едим дома". Правда в большинстве рецептов нужны дорогие продукты, но заменить их в принципе можно, что я и делала. Блюда отменные, пальчики... читать далее>>
Всего сообщений: 10
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персоны
Юлия Высоцкая

фотографии >>
Юлия Высоцкая заявила, что не продавала свой кулинарный бизнес фотографии
Юлия Высоцкая заявила, что не продавала свой кулинарный бизнес фотографии
Юлия Высоцкая заявила, что не продавала свой кулинарный бизнес фотографии
Юлия Высоцкая заявила, что не продавала свой кулинарный бизнес фотографии
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