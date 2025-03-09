Стала известна причина смерти Джина Хэкмена и его жены

Судебно-медицинская экспертиза назвала
причины смерти
обладателя «Оскара» Джина Хэкмена
и его жены пианистки Бетси Аракавы
. В деле не оказалось криминала: пара скончалась от естественных причин.
95-летний Хэкмен умер 18 февраля от «сердечно-сосудистого заболевания» на фоне болезни Альцгеймера. Его 65-летняя супруга, Бетси Аракава, ушла из жизни на неделю раньше — 11 февраля — из‑за хантавируса, редкой инфекции, передающейся через грызунов. Он вызвал смертельное скопление жидкости в её лёгких. По словам ветеринара штата Эрин Фиппс, инфекция, ставшая причиной смерти Аракавы, крайне редка — за 50 лет в Нью-Мексико зарегистрировано 136 случаев, 42% из которых закончились летально. В доме нашли следы грызунов, но основной жилой корпус признали малозараженным. Из-за проблем со здоровьем Джин не сообщил о смерти жены: по всей видимости, он даже не понял, что её не стало. Собака супругов умерла от обезвоживания. После результатов экспертизы расследование было закрыто.
обсуждение >>