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Стала известна причина смерти Джина Хэкмена и его жены

9 марта
2025 год

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9 марта 2025
Судебно-медицинская экспертиза назвала причины смерти обладателя «Оскара» Джина Хэкмена и его жены пианистки Бетси Аракавы. В деле не оказалось криминала: пара скончалась от естественных причин.

Стала известна причина смерти Джина Хэкмена и его жены

95-летний Хэкмен умер 18 февраля от «сердечно-сосудистого заболевания» на фоне болезни Альцгеймера. Его 65-летняя супруга, Бетси Аракава, ушла из жизни на неделю раньше — 11 февраля — из‑за хантавируса, редкой инфекции, передающейся через грызунов. Он вызвал смертельное скопление жидкости в её лёгких. По словам ветеринара штата Эрин Фиппс, инфекция, ставшая причиной смерти Аракавы, крайне редка — за 50 лет в Нью-Мексико зарегистрировано 136 случаев, 42% из которых закончились летально. В доме нашли следы грызунов, но основной жилой корпус признали малозараженным. Из-за проблем со здоровьем Джин не сообщил о смерти жены: по всей видимости, он даже не понял, что её не стало. Собака супругов умерла от обезвоживания. После результатов экспертизы расследование было закрыто.
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№ 25
Bob D   14.03.2025 - 07:48
Интересно, кому и зачем нужно было выдумывать эти сказки и, главное, что скрывают? читать далее>>
№ 24
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 19:17
... Да, здесь большой минус и упрёк в сторону детей. Как так? за столько времени не спохватились, что с отцом что-то не так. Или они созванивались раз в месяц? С такой болезнью нужен вообще каждый день... читать далее>>
№ 23
Сар-Герел (Элиста)   13.03.2025 - 12:43
... И опять-таки... Собаку выпускают из переноски если не на подходе к дому, то в доме, во всяком случае. читать далее>>
№ 22
Сар-Герел (Элиста)   13.03.2025 - 12:39
Видимо, в силу своей болезни Хэкмен отказывался от медицинского наблюдения. Удивляет поведение жены. Вчера узнала, что у него есть 3 детей. Одна (?) из дочерей звонила 2 месяца (!) назад и сказала,... читать далее>>
№ 21
армагедон   13.03.2025 - 08:44
Не в курсе , у них дети были? Если да , то как они не поинтересовались хотя бы один раз за неделю, что там с родителями. И если нет, то это далеко не бедная пара , при их достатке и при его болезни обязательно... читать далее>>
Всего сообщений: 23
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Стала известна причина смерти Джина Хэкмена и его жены фотографии
Стала известна причина смерти Джина Хэкмена и его жены фотографии
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