«Он этого заслуживает»: Маколей Калкин объяснил, почему не общается с отцом больше 30 лет

Маколей Калкин в подкасте Sibling Revelry объяснил, почему не общается со своим отцом Китом уже больше 30 лет. Его слова приводит The New York Post.
фото: Маколей Калкин и его брат Киран с родителями
«Одно из самых ранних моих воспоминаний — это мысль: "Когда у меня будут дети, я не буду с ними таким". Теперь, когда у меня есть дети, это все будто поднимается со дна. Я думаю: "Как он мог быть таким?" У него были замечательные дети. Это просто безумие», — поделился актёр. Маколей отметил, что не хочет иметь с отцом ничего общего: «И он это заслужил. Он — человек, у которого семь детей и четыре внука. И никто из них не хочет с ним общаться».
В подкасте Калкин пояснил, что считает отца нарциссом, и вспоминал о насилии, которое пережил в детстве: «Он был худшим. Когда шел бракоразводный процесс, судья постановил, что я должен с ним видеться. Я сказал своему адвокату: "Я не поеду". Он ответил: "Тебя могут арестовать". Я сказал: "Отлично. Посмотрим, осмелится ли судья посадить в тюрьму самого известного ребенка в мире за то, что он не хочет видеться с отцом-тираном"», — рассказал актёр.
фото: Бренда Сонг и Маколей Калкин
Сейчас Маколей Калкин уже более 10 лет состоит в отношениях с актрисой Брендой Сонг. В 2021 году у пары родился сын, а весной прошлого года — второй ребёнок. В 2022 году Калкин сделал Сонг предложение, но свадьбу они пока не сыграли.
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