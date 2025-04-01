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«Он этого заслуживает»: Маколей Калкин объяснил, почему не общается с отцом больше 30 лет

1 апреля
2025 год

Лайфстайл >>
1 апреля 2025
Маколей Калкин в подкасте Sibling Revelry объяснил, почему не общается со своим отцом Китом уже больше 30 лет. Его слова приводит The New York Post.

«Он этого заслуживает»: Маколей Калкин объяснил, почему не общается с отцом больше 30 лет
фото: Маколей Калкин и его брат Киран с родителями

«Одно из самых ранних моих воспоминаний — это мысль: "Когда у меня будут дети, я не буду с ними таким". Теперь, когда у меня есть дети, это все будто поднимается со дна. Я думаю: "Как он мог быть таким?" У него были замечательные дети. Это просто безумие», — поделился актёр. Маколей отметил, что не хочет иметь с отцом ничего общего: «И он это заслужил. Он — человек, у которого семь детей и четыре внука. И никто из них не хочет с ним общаться».

В подкасте Калкин пояснил, что считает отца нарциссом, и вспоминал о насилии, которое пережил в детстве: «Он был худшим. Когда шел бракоразводный процесс, судья постановил, что я должен с ним видеться. Я сказал своему адвокату: "Я не поеду". Он ответил: "Тебя могут арестовать". Я сказал: "Отлично. Посмотрим, осмелится ли судья посадить в тюрьму самого известного ребенка в мире за то, что он не хочет видеться с отцом-тираном"», — рассказал актёр.

«Он этого заслуживает»: Маколей Калкин объяснил, почему не общается с отцом больше 30 лет
фото: Бренда Сонг и Маколей Калкин

Сейчас Маколей Калкин уже более 10 лет состоит в отношениях с актрисой Брендой Сонг. В 2021 году у пары родился сын, а весной прошлого года — второй ребёнок. В 2022 году Калкин сделал Сонг предложение, но свадьбу они пока не сыграли.
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№ 3
Ангелина_Сокол   2.04.2025 - 17:40
Да походу в семье Калкиных отец избивал своих детей по поводу и без, и может даже выпивал частенько. Чего-то мне так кажется. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   1.04.2025 - 16:47
... тоже истории не знаю. было насилие, этого уже хватает, чтобы поставить крест на так называемом отце. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   1.04.2025 - 13:59
Так я так и не понял, из-за чего обижен Маколей на своего отца. Из-за того, что он вёл себя как "нарцисс"? читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Он этого заслуживает»: Маколей Калкин объяснил, почему не общается с отцом больше 30 лет фотографии
«Он этого заслуживает»: Маколей Калкин объяснил, почему не общается с отцом больше 30 лет фотографии
«Он этого заслуживает»: Маколей Калкин объяснил, почему не общается с отцом больше 30 лет фотографии
«Он этого заслуживает»: Маколей Калкин объяснил, почему не общается с отцом больше 30 лет фотографии
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