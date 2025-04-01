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«Немного одиночества не повредит»: Деми Мур пожертвовала отношениями ради карьеры

1 апреля
2025 год

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1 апреля 2025
62-летняя Деми Мур не планирует заводить романтические отношения, поскольку сосредоточилась на карьере. Друзья Деми считают, что новый роман мог бы подогреть интерес к её проектам, однако актриса не может гармонично совмещать работу и личную жизнь.

«Немного одиночества не повредит»: Деми Мур пожертвовала отношениями ради карьеры

«Немного грустно, что Деми не смогла найти время или возможность за последние несколько месяцев, чтобы начать новые отношения, потому что это могло бы повлиять на ее участие в церемониях награждения. Вместо этого она в основном появлялась на красной ковровой дорожке со своей собакой и менеджером, что не особо будоражило воображение ее поклонников», — рассказал In Touch давний друг актрисы.

«За последние восемь месяцев у Деми совершенно не было времени на свидания или даже на мысли о свиданиях. Она была на американских горках из-за мирового успеха "Субстанции" и неожиданно высоких рейтингов сериала "Землевладелец". В мире к этим хитам относились серьезно», — сообщил источник. Недавно Paramount объявил о том, что популярное шоу с Деми продлено на второй сезон после того, как в ноябре оно стало лучшим дебютом стримингового сервиса за два года: «На самом деле для нее и ее команды очень важно, что эти проекты связаны между собой. Несмотря на то, что она так и не получила "Оскар", Деми находится в отличной позиции, чтобы сниматься в еще более крутых фильмах. "Землевладелец" уверенно включил ее в гонку за "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана этой осенью. На этом фронте всё идет своим чередом», — цитирует In Touch инсайдера.

«Немного одиночества не повредит»: Деми Мур пожертвовала отношениями ради карьеры

«Деми точно знает, чего она лишается, отказываясь от серьезных отношений и даже от свиданий прямо сейчас. Да, часть ее жизни немного пуста, но в данный момент она находит столько удовлетворения в своей работе, что, по ее словам, эта жертва и даже немного одиночества того стоят, даже если ей не с кем поделиться своими успехами», – добавил инсайдер.
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№ 3
Ангелина_Сокол   2.04.2025 - 17:38
... Хотя я думала если честно, что ей дадут Оскар за Субстанцию. А теперь получается Деми надо стараться ещё больше показать себя, понятное дело, что личная жизнь в таком случае переносится на второй... читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   2.04.2025 - 12:10
Вперед за Оскаром. Успех в 2025 был близок, впервые в карьере. Кто знает, куда еще пригласят. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   1.04.2025 - 16:44
Надо признать в 62 года не так легко найти партнера, даже если ты Деми Мур. Чтобы не быть одной лучше сниматься, постоянно в движении, не будет времени скучать. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Немного одиночества не повредит»: Деми Мур пожертвовала отношениями ради карьеры фотографии
«Немного одиночества не повредит»: Деми Мур пожертвовала отношениями ради карьеры фотографии
«Немного одиночества не повредит»: Деми Мур пожертвовала отношениями ради карьеры фотографии
«Немного одиночества не повредит»: Деми Мур пожертвовала отношениями ради карьеры фотографии
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