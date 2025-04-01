«Немного одиночества не повредит»: Деми Мур пожертвовала отношениями ради карьеры

62-летняя Деми Мур
не планирует заводить романтические отношения, поскольку сосредоточилась на карьере. Друзья Деми считают, что новый роман мог бы подогреть интерес к её проектам, однако актриса не может гармонично совмещать работу и личную жизнь.
«Немного грустно, что Деми не смогла найти время или возможность за последние несколько месяцев, чтобы начать новые отношения, потому что это могло бы повлиять на ее участие в церемониях награждения. Вместо этого она в основном появлялась на красной ковровой дорожке со своей собакой и менеджером, что не особо будоражило воображение ее поклонников»
, — рассказал
In Touch давний друг актрисы.
«За последние восемь месяцев у Деми совершенно не было времени на свидания или даже на мысли о свиданиях. Она была на американских горках из-за мирового успеха "Субстанции" и неожиданно высоких рейтингов сериала "Землевладелец". В мире к этим хитам относились серьезно»
, — сообщил источник. Недавно Paramount объявил о том, что популярное шоу с Деми продлено на второй сезон после того, как в ноябре оно стало лучшим дебютом стримингового сервиса за два года: «На самом деле для нее и ее команды очень важно, что эти проекты связаны между собой. Несмотря на то, что она так и не получила "Оскар", Деми находится в отличной позиции, чтобы сниматься в еще более крутых фильмах. "Землевладелец" уверенно включил ее в гонку за "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана этой осенью. На этом фронте всё идет своим чередом»
, — цитирует In Touch инсайдера.
«Деми точно знает, чего она лишается, отказываясь от серьезных отношений и даже от свиданий прямо сейчас. Да, часть ее жизни немного пуста, но в данный момент она находит столько удовлетворения в своей работе, что, по ее словам, эта жертва и даже немного одиночества того стоят, даже если ей не с кем поделиться своими успехами»
, – добавил инсайдер.
обсуждение >>