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Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова

1 апреля
2025 год

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1 апреля 2025
31 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Батя 2. Дед» — народной комедии о связи поколений, воспоминаниях детства и настоящей любви. Представить картину пришли исполнитель роли Деда Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, а также Андрей Андреев, София Петрова и другие.

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Анна и Надежда Михалковы

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Наталья Мещанинова и Степан Девонин

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: София Петрова

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Андрей Андреев

А среди гостей были Филипп Киркоров, Анна Пересильд, Даниил Воробьев, Денис Шведов, Владимир Канухин и многие другие.

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Люся Чеботина и Филипп Киркоров

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Алексей Учитель с Марией и Анной Пересильд

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Сергей Жуков с дочкой Никой и сыновьями

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Даниил Воробьёв

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Денис Шведов

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Ингрид Олеринская

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Владимир Канухин

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Ирина Безряднова

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Алексей Лукин

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Анна Невская

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Кузьма Сапрыкин

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Николай Сердюков и Ксения Бородина

Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова
фото: Тина Канделаки

Фильм «Батя 2. Дед» выходит в прокат 3 апреля.

«Батя 2. Дед»
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Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова фотографии
Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова фотографии
Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова фотографии
Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова фотографии
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