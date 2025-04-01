Московское долголетие: Евгений Цыганов, Филипп Киркоров и Надежда Михалкова

31 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Батя 2. Дед»
— народной комедии о связи поколений, воспоминаниях детства и настоящей любви. Представить картину пришли исполнитель роли Деда Евгений Цыганов
, Надежда Михалкова
, Степан Девонин
, а также Андрей Андреев
, София Петрова
и другие.
фото: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
фото: Анна и Надежда Михалковы
фото: Наталья Мещанинова и Степан Девонин
фото: София Петрова
фото: Андрей Андреев
А среди гостей были Филипп Киркоров
, Анна Пересильд
, Даниил Воробьев
, Денис Шведов
, Владимир Канухин
и многие другие.
фото: Люся Чеботина и Филипп Киркоров
фото: Алексей Учитель с Марией и Анной Пересильд
фото: Сергей Жуков с дочкой Никой и сыновьями
фото: Даниил Воробьёв
фото: Денис Шведов
фото: Ингрид Олеринская
фото: Владимир Канухин
фото: Ирина Безряднова
фото: Алексей Лукин
фото: Анна Невская
фото: Кузьма Сапрыкин
фото: Николай Сердюков и Ксения Бородина
Фильм «Батя 2. Дед» выходит в прокат 3 апреля.
фото: Тина Канделаки
«Батя 2. Дед»
обсуждение >>